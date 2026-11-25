Tomás Guitarte aspira a regresar al Congreso de los Diputados tras su paso por las Cortes de Aragón. Siete años después de la irrupción de Teruel Existe en la política nacional, el candidato reivindica el trabajo realizado durante su primera legislatura y atribuye a la pérdida de representación de su formación en Madrid el retroceso en las principales reivindicaciones de la provincia. Analiza el futuro de la A-68, las ayudas al funcionamiento, el impacto de los macroproyectos de energías renovables y la necesidad de garantizar los servicios públicos en el medio rural. Reconoce, además, los errores de comunicación de su formación y explica cuál sería su posición ante una posible investidura.

En 2023, tras una primera legislatura, Teruel Existe salió del Congreso y usted entró como portavoz en las Cortes de Aragón. Ahora quiere volver a Madrid y ambos escaños son incompatibles. ¿Considera que es más útil para Teruel desde el Congreso?

A los turolenses les interesa que una fuerza política como Teruel Existe vuelva al Congreso. Demostramos que se pueden hacer muchas cosas pese a ser muy pocas personas. Siempre hemos estado en la oposición, aunque hay gente que piensa que formábamos parte del Gobierno. Un solo diputado consiguió que se hablara de la provincia de Teruel como nunca antes. Creemos que eso se puede volver a producir. Queremos saldar las cuentas de aquello que pactamos con el Gobierno, si llega a ser el mismo Gobierno. Si es con otro partido, reivindicaremos lo mismo. Es inaceptable que, simplemente porque Teruel Existe no esté en el Congreso, el Gobierno de España esté renunciando a llevar adelante muchos de los compromisos que se pactaron con nosotros.

Le hemos escuchado decir que Teruel se ha visto perjudicado esta última legislatura porque Teruel Existe había desaparecido, porque ya no estaba esa voz que reivindicaba la provincia. ¿En qué se ha traducido concretamente esta falta de representación?

En cosas muy gordas y, a su vez, muy sencillas. Una de las cuestiones fundamentales que hicimos fue negociar los nuevos criterios de financiación autonómica con la despoblación, la orografía y la dispersión territorial. Ahora se ha dado marcha atrás y a lo máximo que aspira el actual Gobierno de Aragón es a que se reconozca lo que nosotros ya habíamos conseguido. Lo mismo pasa con la A-68. Desaparecimos del Congreso y se ha cortado en seco. Y el tema crucial son las ayudas al funcionamiento, que se aplican en Teruel, Cuenca y Soria por Teruel Existe. Su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado fue fruto de nuestra negociación directa con el Gobierno. Se incluyeron al 1 % y por eso votamos en contra de los presupuestos de 2023, rompiendo con los apoyos anteriores. Para nosotros, la A-68 es el engaño electoral recurrente que hacen PP y Vox cada vez que hay un proceso electoral. La van a prometer ahora en campaña y luego no la harán. Y, si no, al tiempo. La única forma de garantizar que se haga es que volvamos a estar allí como Pepito Grillo, para poner encima de la mesa las decisiones reales.

Tras las elecciones de 2019, Teruel Existe fue protagonista por su voto decisivo para la investidura. Si ahora se repitiera esa situación, las encuestas apuntan a que ese voto podría ser decisivo para un Gobierno de PP y Vox. Si Tomás Guitarte vuelve al Congreso y tiene ese voto decisivo, ¿qué haría?

Veníamos de haber prometido en campaña que íbamos a garantizar la gobernabilidad del país porque ya se trataba de una repetición de las elecciones. La apoyaríamos siempre que se firmase un contrato con Teruel con los únicos que tenían posibilidad de gobernar. Realmente, nuestro voto no era tan decisivo porque tanto Esquerra como Bildu habían dicho que, si yo fallaba por las presiones hacia mi persona, alguno de ellos votaría a favor en lugar de abstenerse. Sánchez habría sido presidente de cualquier forma. Ahora la gobernabilidad está garantizada y vamos a ser exigentes defendiendo los intereses de la provincia. Nuestra posición no será inclinarnos ni a unos ni a otros, sino negociar a diario, en cada sesión del Congreso, con el Gobierno nuestro voto a favor, en contra o nuestra abstención en función de los intereses de Teruel. Si Teruel Existe está allí, tenemos la garantía de que cada semana, es decir, en cada sesión que haya del Congreso, se negociarán los intereses de Teruel. A priori, a día de hoy, nuestra posición en una investidura va a ser la abstención y la posterior negociación, sesión a sesión, de nuestro apoyo si les hace falta.

¿Pero se sentiría cómodo Teruel Existe apoyando a una ultraderecha que está en contra de las comunidades autónomas y de las provincias?

No, obviamente no nos sentiríamos cómodos. No podemos apoyar a alguien que apoya el trasvase del Ebro, no podemos apoyar a alguien que el otro día dijo que la solución para Andorra era construir una central nuclear. No entendemos ni compartimos sus salidas de tono. No compartimos ninguno de esos planteamientos ideológicos de Vox.

Alguna vez ha dicho que del contrato que se firmó con el PSOE solo se llegó a cumplir en torno al 36 %.

Hay evaluaciones distintas. El propio Gobierno tenía un programa que se llamaba Cumpliendo y cada seis meses ellos hacían una evaluación de cómo avanzaba el pacto con nosotros y con el PNV. Según el Gobierno, estábamos rondando el 70 % en sus análisis y nosotros decíamos que entre el 35 y el 40 %. Ellos apuntaban como cumplido un compromiso básicamente cuando una línea se ponía en marcha y nosotros solo lo apuntábamos cuando esa línea se había puesto en marcha y se había terminado. Se hicieron cosas importantes. Tuvimos la mala suerte, aparte de la pandemia, de que los gobiernos anteriores habían dejado caducar todo. La A-68 estaba dormida para no hacerla, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, todas las infraestructuras estaban dormidas. Hubo que empezar por la redacción de nuevos proyectos o por la redacción de nuevos estudios informativos y no se pudo materializar en obras.

Teruel Existe entró como primera fuerza rompiendo por primera vez el bipartidismo. Mucha gente entendió con ese 36 % que muchas cosas se habían quedado sin hacer, que su voto no había tenido el peso esperado.

Yo les pido a todas esas personas que comparen lo que hice yo con lo que hicieron, por ejemplo, el diputado del PSOE y el del PP. ¿Quién consiguió más cosas para la provincia de Teruel? El PP no trajo absolutamente nada y el del PSOE puede decir que algunas de las cosas que se hicieron también las hicieron ellos, obviamente, pero las hicieron ellos arrastrados por nuestro compromiso. Lo que no se nos puede pedir es solucionar todos los problemas del mundo. Aitor Esteban, del PNV, me decía: «Tomás, esto no es llegar aquí y besar el santo. Estáis teniendo mayor comprensión de la que hemos tenido jamás nosotros, pero aquí lo que hace falta es la constancia. Llegar una y otra vez, estar siempre en todas las legislaturas». Y eso es, quizá, lo que no supimos comprender los turolenses.

¿Pudo haber también un problema a la hora de comunicar lo que se estaba consiguiendo para Teruel?

Sí, esa es una reflexión que nos hicimos a posteriori. Llegamos con tantas ansias, con tantas ganas de trabajar, que la gente estaba asombrada de lo que trabajábamos. De hecho, yo fui candidato a diputado más trabajador de la legislatura. No le dimos la importancia que tiene en la sociedad actual a saber comunicar lo que estás haciendo. Lo reconocemos como un fallo, que probablemente ocurre porque somos pequeños y no tenemos los grandes equipos que pueden tener otros.

Hablemos de la N-232 y la A-68. Llevan años reivindicando el desdoblamiento. Hace unos días, en Ventas de Valdealgorfa, calificaron de hipócrita la actitud de los alcaldes de la plataforma por despertarse después de tantos años. Al día siguiente estuvo en Fuentes de Ebro, donde estuvimos todos juntos. ¿No considera que ese enfrentamiento es negativo para la carretera y que hace falta unidad?

Sí, por eso, aunque expresamos nuestra opinión crítica frente a esa actitud, fuimos a Fuentes de Ebro. La reivindicación es tan importante y tan difícil de sacar adelante, incluso estando todos unidos, que, si no lo estamos, no la vamos a conseguir. Lo que queríamos poner en evidencia es que estos alcaldes representan a partidos políticos que han estado en el Gobierno y han tenido la capacidad de exigirles a los suyos. No comprendo cómo el PSOE de Aragón, con Pilar Alegría a la cabeza, no es capaz de exigir firmemente la A-68 al Gobierno del que ella ha formado parte. Lo mismo ocurrió con el PP. Mariano Rajoy dijo aquí en campaña electoral que, si llegaba a presidente del Gobierno, esta autovía se haría hasta el mar y no se movió ni un solo papel. Vamos a estar todos unidos en la reivindicación, pero hagamos cada uno todo lo que podamos. Hipócrita es una palabra un poco dura. Lo que pedimos es que haya coherencia con lo que se defiende y que no solo se active esa defensa por intereses electorales. La A-68 es el engaño electoral recurrente al que nos tienen acostumbrados PP y PSOE cada vez que hay elecciones. Siempre parece que la van a defender con toda la pasión, pero a los dos o tres meses ya se han olvidado.

La A-68 tiene harta a toda la ciudadanía. ¿Qué hace falta para que sea una realidad, además de la voluntad política?

La voluntad política también se conforma a partir de la exigencia. El Gobierno, lamentablemente, responde a presiones, a reivindicaciones sociales. Hace falta una reivindicación social firme y sostenida que les pueda perjudicar electoralmente. No tenemos un padre Estado que actúe de forma objetiva, sino que se rige por intereses electorales. Nuestros vecinos catalanes tienen una capacidad de presión que nosotros hemos perdido.

Han sido muy críticos con el Clúster Maestrazgo, incluso están personados en la causa judicial, pero muchos alcaldes defienden que el dinero que se recaudaría supondría dar la vuelta a la situación de una de las comarcas más castigadas por la despoblación. ¿Qué alternativa se les ofrece?

La Administración debería cumplir. No podemos pensar que la sanidad, la educación o los servicios sociales de una comarca dependan de que se vendan o no a una implantación de energías renovables que agrede al territorio. El tema de las renovables tiene dos fases. Primero, hay que ordenar dónde se pueden colocar. A nuestro entender, hay que salvar el Maestrazgo, el Matarraña y la Sierra de Albarracín por sus valores paisajísticos. Después, donde sí se puedan ubicar, tienen que comprometerse con el desarrollo del territorio. En Europa, cuando una empresa hace un proyecto eólico, entre el 20 y el 35 % del valor de ese proyecto se lo da a la entidad local o autonómica correspondiente, que participa con un porcentaje del negocio. No estamos inventando nada. Aquí han querido venir, con la aquiescencia de los gobiernos central y autonómico, a avasallarnos, a extraer nuestros recursos sin comprometerse con el territorio. Y encima aplicando métodos corruptos, como se ha estado viendo en el caso del Maestrazgo. Lo que no vamos a consentir es que Teruel sea un territorio de sacrificio, que se venda a grandes empresas que no se comprometan con su desarrollo.

Obviamente, tiene que ser el Gobierno quien garantice los servicios, pero, si siguen sin cubrirse los servicios básicos, ¿cómo se le dice que no a la oportunidad?

Tener médico y tener colegios es un derecho de la ciudadanía y no puede ser un cambio de cromos a través de una inversión. Es impresentable que la Administración, tanto la central como la autonómica, no cumpla con ese derecho. Nosotros hemos reclamado una financiación suficiente para los pequeños municipios, tanto en el Congreso como en las Cortes de Aragón, y los grandes partidos se han opuesto. ¿Por qué? Probablemente porque les interese que los ayuntamientos no tengan capacidad de financiación propia y tengan que recurrir a cambiar cromos y llegar a acuerdos con estas empresas. Comprendemos que los alcaldes busquen tener servicios, pero a quien tienen que reclamárselos es a la Administración, que está obligada a proporcionarlos. Habría que plantearse si muchas de las obras que se hacen en las grandes ciudades aragonesas son prioritarias frente a la necesidad de que determinadas comarcas tengan los servicios imprescindibles.

Teruel Existe nació para denunciar ese abandono institucional, pero ya lleva siete años en política. ¿Qué resultados concretos se han conseguido en estos siete años?

Teruel Existe nació en 1999 y en 2019 decidió crear una herramienta de participación política. No es que el movimiento se haya convertido en una fuerza política. Lo que hemos conseguido es poner en el debate problemas que en España se habían guardado en un cajón: el abandono de la España interior y la emigración forzada, un déficit que nunca ha subsanado el Estado. No se podía dejar al 70 % del territorio del país en estado de abandono y decir que aquí no ha pasado nada. El conocimiento que ahora hay de la provincia no es comparable con el que había antes de 2019. Yendo a cosas concretas, las ayudas al funcionamiento se consiguen por Teruel Existe. También se han conseguido avances en el corredor Cantábrico-Mediterráneo, en la A-68, la A-25 y la A-40, así como en la conexión hacia Alicante y Murcia a través de la N-330. Y estamos hablando de siete años de una formación política que está en la oposición, que todavía no ha tenido la oportunidad de gobernar, mientras que otros sí la han tenido y es a quienes se les debe pedir cuentas. A veces nos sorprende el nivel de exigencia que hay con nosotros, que nos gustaría que hubiese también con otros, aunque nos parece razonable. No se nos puede juzgar como a una formación tradicional porque dijimos que veníamos a ser otra cosa. La mayoría de nosotros nunca habíamos pensado estar en política.

En las últimas elecciones autonómicas pasaron de tres a dos diputados en las Cortes de Aragón. ¿Les preocupa que haya una parte de ese electorado que haya perdido ya la ilusión?

Nos preocupa una especie de pasotismo que hay respecto a analizar con seriedad y con una mínima profundidad las circunstancias políticas. Nos preocupa que, por ejemplo, haya determinados partidos que se dediquen a lanzar bulos y mentiras y que, a base de repetirlos, consigan hacer pensar a la gente que las mentiras son verdad. La manipulación del contenido político es muy peligrosa. En un tiempo de polarización, nosotros decimos que sí que hay cosas que nos unen. Una de ellas es el futuro de Teruel.

Si, llegado el momento, hay un mal resultado en las elecciones generales, ¿se plantea dar un paso atrás o simplemente volvería a las Cortes de Aragón?

Si, como esperamos, obtenemos diputado, pues obviamente yo me iría a Madrid, porque creo que tengo el conocimiento suficiente tanto de las personas como de la mecánica, no solo ya del Congreso, sino de los ministerios. Si no saliésemos, yo volvería a mi función de portavoz. No hay ningún problema.

¿No le preocupa que le acusen de personalismo?

Los candidatos de otras formaciones llevan más años que yo. Soy el que menos tiempo ha estado. Nosotros estamos muy contentos porque se está incorporando gente muy joven, que nació incluso después de que se crease el propio movimiento ciudadano. Lo que defendemos no es un problema generacional. Hay circunstancias que nunca se han corregido y que merece la pena corregir.

Los dos grandes bloques de izquierda y de derecha abogan por el voto útil. ¿Cómo se convence a un elector de que Teruel Existe es la mejor opción?