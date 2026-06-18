Motorland Aragón acercará este fin de semana el automovilismo más allá de la pista con el Racing Weekend

Motorland Aragón será escenario este fin de semana de la cita de automovilismo más importante a nivel nacional, el Racing Weekend. El trazado bajoaragonés albergará un total de 4 certámenes: el Campeonato de España de GT-CET, la F4 Spanish Championship, la Toyota GR Cup Spain y el Campeonato Regional de la Federación Aragonesa lo que en total sumará más de 100 inscritos de 20 países. Motorland contará con ludoteca para niños, el Chiringuito del Paddock y un ambiente especial.

Un Racing Weekend con 112 inscritos llega a Motorland Aragón

La F4 Spain Championship, certamen monomarca conocido por su igualdad y sus disputadas carreras, contará con 36 pilotos, mientras que el GT-CET, que se divide en Campeonato de España de GT y Campeonato de España de Turismos, pondrá en pista a 39 participantes.

Por otro lado, la siempre emocionante Toyota GR Cup Spain tendrá a 14 pilotos en sus filas y el Regional a 23 inscritos. En total, 112 pilotos tomarán parte en la cita automovilística.

Un Porsche corriendo en Motorland Aragón en la cita del GT-CET en 2025 / Motorland Aragón

Decisiva batalla por el liderato del F4 Spanish Championship

El trazado de Alcañiz recibirá la tercera cita del F4 Spanish Championship 2026 con las futuras estrellas de la competición en un momento clave de la temporada, con la clasificación general más apretada que nunca tras las dos primeras pruebas disputadas en Navarra y Portimão.

La lucha por el campeonato llega al circuito bajoaragonés completamente abierta. El neerlandés Rocco Coronel lidera actualmente la clasificación con 78 puntos, aunque su ventaja es mínima sobre sus principales perseguidores. Kasper Schormans ocupa la segunda posición con 72 puntos y el polaco Borys Lyzen es tercero con 71 tras firmar una brillante actuación en Portugal, donde consiguió dos victorias que le permitieron engancharse de lleno a la pelea por el liderato.

Por detrás, Noah Monteiro y Aleix Piñera completan las cinco primeras posiciones de una clasificación que podría experimentar cambios importantes tras las tres carreras previstas en MotorLand. En la categoría Rookie, Coronel también encabeza la tabla, mientras que en equipos MP Motorsport llega como referente después de un sólido arranque de campaña.

Tres carreras para marcar el rumbo del campeonato

La actividad arrancará el viernes con los entrenamientos oficiales previos y las primeras sesiones libres. El sábado llegará el momento de la competición con la primera clasificación de la ronda a las 09.00 horas y dos carreras puntuables programadas para las 12.20 y las 16.25 horas.

La tercera y última carrera del fin de semana se disputará el domingo a las 12.50 horas, después de una segunda sesión clasificatoria. Con un campeonato tan ajustado y numerosos pilotos aspirando a consolidarse en la zona alta de la clasificación, Motorland Aragón se presenta como una parada decisiva para definir las aspiraciones de los candidatos al título.

La cita supondrá además una nueva oportunidad para que los aficionados disfruten en Alcañiz de algunas de las mayores promesas del automovilismo internacional, muchas de ellas llamadas a convertirse en los protagonistas de las categorías superiores en los próximos años.

Imagen de la ludoteca tematizada del circuito de Alcañiz / Motorland Aragón



El paddock de Motorland contará con boxes y atractivos de todo tipo

Las terrazas del circuito de velocidad abrirán sus puertas a los aficionados para que puedan seguir la acción en pista y en el pit-lane. Además, con el elevado número de equipos participantes, el paddock se llenará de carpas con los coches de los diferentes certámenes permitiendo al público ver los coches y el trabajo de los mecánicos desde realmente cerca.

Otro de los atractivos con los que contará Motorland será el Chiringuito del Paddock, perfecto para descansar tomándose algo. El restaurante también permanecerá abierto y en la sala VIP 1 los más pequeños podrán aprender y divertirse en la ludoteca tematizada de 10:30 a 13:30 horas. Para finalizar, la tienda de Motorland Aragón abrirá el sábado de 10:00 a 15:30 y el domingo de 9:45 a 15:30.