Motorland combinará espectáculo en pista y actividades para los aficionados en WorldSBK

Cada vez queda menos para la llegada de la Aragón Round del WorldSBK a Motorland Aragón. El circuito bajoaragonés ofrecerá competición sobre el asfalto del 29 al 31 de mayo con una nueva cita del Campeonato del Mundo de Superbikes, pero también contará con una programación especial fuera del trazado. El público podrá disfrutar de actividades y espectáculos durante el sábado y el domingo de competición.

Motorland Aragón volverá a convertirse en el epicentro del motociclismo durante el último fin de semana de mayo. El principal punto de encuentro para los asistentes será el escenario del Paddock Show y, además, los seguidores tendrán acceso al Pit Lane Walk. Los amantes del motor podrán conocer de cerca a algunos de sus pilotos favoritos.

Un lugar para los aficionados

El trazado abrirá las puertas de su paddock a quienes asistan a la prueba deportiva, que podrán caminar entre los camiones y los hospitalities de los diferentes equipos. También tendrán la posibilidad de descansar en el Chiringuito del Paddock, situado muy cerca del escenario principal.

Desde este espacio también se podrán seguir las sesiones en pista. Además, el público disfrutará de actividades con los pilotos, que irán pasando por el escenario para participar en eventos como los Chat Show o los Meet and Greet. Este punto también acogerá todos los podios de las distintas categorías durante el fin de semana.

Acceso al Pit Lane Walk durante el fin de semana

Los asistentes también podrán participar en una de las experiencias más especiales del evento: el Pit Lane Walk. La actividad permitirá acceder a la calle de boxes y acercarse todavía más a pilotos y equipos.

El primer acceso tendrá lugar el sábado a las 11.35 y el segundo se celebrará el domingo a las 11.50. Para participar será necesario recoger las pulseras que se repartirán en el camión de Alimentos de Aragón, situado en el paddock de Motorland Aragón. Estarán disponibles ambos días desde las 9.00.

Por último, cabe recordar que Motorland Aragón mantiene una promoción especial para sus dos citas mundialistas: la Aragón Round del WorldSBK, del 29 al 31 de mayo, y el Gran Premio de Aragón de MotoGP, del 28 al 30 de agosto.

La iniciativa, denominada ‘Una entrada, dos mundiales’, permite que quienes compren una entrada de grada para MotoGP puedan acceder también al WorldSBK. Además, quienes utilicen esta promoción recibirán un código de descuento del 20 % para futuras compras de entradas de MotoGP más allá de la temporada 2027.