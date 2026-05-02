El Mundial de Superbikes desatará la adrenalina en Motorland del 29 al 31 de mayo

Ya no queda nada para volver a escuchar el rugir de los motores del Campeonato del Mundo de WorldSBK en Motorland Aragón, del 29 al 31 de mayo. El trazado bajoaragonés será la sexta ronda de la temporada y abrirá sus puertas para todos los amantes de las motos, ofreciendo todo tipo de actividades y acceso al paddock para todos los aficionados. Además, será la vigesimoséptima vez que el campeonato visita las instalaciones desde que debutó en 2011, celebrando asimismo una doble edición en 2020.

Esta nueva edición contará con uno de los mayores atractivos para aquellos seguidores que visiten el circuito: la Fan Bike Parade. Se trata de la oportunidad única para los aficionados de poder realizar una vuelta al trazado con sus motos después del paso del safety car. Las inscripciones para la actividad se anunciarán próximamente.

Un fin de semana para los amantes de las motos

Equipos, garajes, vehículos y toda la infraestructura de la WorldSBK se instalará en el paddock de MotorLand Aragón y los aficionados podrán disfrutar de los hospitalities de las marcas o, con algo de suerte, podrán llegar a cruzarse con su piloto favorito. En este espacio será donde se colocará el escenario del Paddock Show con la Victory Lane, el lugar donde pasarán los ganadores al finalizar las pruebas. Además, el circuito instalará la carpa de almuerzo moteros que contará con productos de la zona y estará patrocinada por Alimentos de Aragón.

Por otro lado, Motorland habilitará dos gradas para poder ver de la mejor manera más cercana el espectáculo: las gradas 1 y 3. La primera estará situada en la recta de meta y permitirá ver la salida, la llegada y la primera curva. Mientras que la grada 3 será el lugar perfecto para ver las curvas 12, 13, 14 y 15. Ambos espacios tienen un precio de 50€, serán accesibles con la entrada general y permitirán acceso también al paddock.

El circuito también ofrece la entrada a un espacio privilegiado: el acceso VIP de Motorland Aragón. Se trata de un lugar que cuenta con terraza compartida, Wifi y televisión para no perderte lo más mínimo de todo lo que ocurre en la pista. Dispone de catering para desayuno, con snacks y open bar. Esta entrada permite acceso garantizado a los Pit Walks, la Fan Bike Parade y un parking VIP. Además, podrán ir a las gradas y al paddock. Su coste es de 250€.

Todos contra Nicolò Bulega

La competición este año tiene un claro líder, Nicòlo Bulega. Después de la marcha de Toprak Razgatlioglu a MotoGP, competición que visitará MotorLand del 28 al 30 de agosto, el italiano se ha colocado como el principal rival a batir. Sin embargo, los españoles Iker Lecuona, compañero de Bulega en Ducati, y Álvaro Bautista, en su nueva aventura en el Barni Racing, buscarán superar a Nicolò. Por su parte, Xavi Vierge también puede sorprender con su Yamaha en el circuito.

La prueba también contará con una nueva novedad, el estreno de la nueva categoría: la World SportBike. En esta categoría destaca la presencia del turolense Gonzalo Sánchez. Por último, Albert Arenas y Jaume Masià llegan como líderes en la clase intermedia, la World Supersport, a falta de lo que ocurra en Hungría y en Most.

Motorland acogerá primeros otros dos certámenes en su apretado calendario deportivo antes de que el Campeonato del Mundo de WorldSBK aterrice en Aragón. La Lamera Cup vuelve al trazado aragonés del 2 al 3 de mayo y el Campeonato de España de Karting disputará su segunda prueba de la temporada del 16 al 17 de mayo.