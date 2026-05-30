Motorland muestra las dos caras del Mundial de Superbike: caída de Gonzalo Sánchez y Nicolo Bulega sigue de récord en récord

La Aragón Round mostró este sábado en Motorland las dos caras de la moneda del Mundial de Superbike. Un contundente triunfo, un tiempo de récord y una racha que cada semana es más larga. Por el contrario, un gran inicio que terminó de la peor forma posible: caída, retirada y el sueño de competir en casa frustrado.

La cara es, sin duda, para Nicolo Bulega que se alzó con una contundente victoria y ya suma veinte triunfos consecutivos en la categoría reina. Dominio incontestable. Por su parte, a Gonzalo Sánchez le salió la cruz con una caída que provocó la retirada de una carrera que para el turolense, fuese el resultado que fuese, ya era un sueño cumplido.

Remontada y caída

Gonzalo Sánchez salía en decimoséptima posición y desde el principio enseñó al resto que estaba en casa. En su circuito. Pasó al undécimo puesto en un abrir y cerrar de ojos gracias a una gran salida. E incluso consiguió colocarse en la décima plaza. Un arranque que mostraba las ganas del turolense en casa.

Sin embargo, a falta de nueve vueltas para el final, el piloto se cayó al suelo y tuvo que retirarse de la carrera en un momento donde estaba entre los diez mejores pilotos y era la mejor Yamaha en la clasificación. Justo después de su accidente, el japonés Taiyo Aksu se ha caído en la curva 4 y ha provocado la bandera roja.

La caída de Gonzalo Sánchez en Motorland Aragón / X de WorldSBK

Tras la reanudación de la carrera, David Salvador se ha hecho con el triunfo, la primera de la temporada para él. Por detrás le siguió Xavi Artigas y Fenton Seabright.

Últimos entrenamientos y récord en la Superpole

No obstante, el sábado comenzó con la tercera sesión de entrenamientos para la categoría reina del campeonato. Axel Bassani, el piloto de Kawasaki Racing Team, fue el más rápido tras marcar un 1’48.169. A tan solo 0.049s se encontraba por detrás Nicolo Bulega, mientras que el rookie Alberto Surra terminó completando el podio de la FP3. Lo más destacado de la mañana fue la caída que sufrió el británico Sam Lowes en la curva 5 que le dejó sin ningún tiempo.

En el momento de la verdad todo volvió a la normalidad. Al menos a la que nos ha habituado Nicolo Bulega, quien sumó su séptima pole consecutiva después de rodar en 1’46. El italiano sigue ampliando su racha después de pulverizar el récord absoluto de Motorland Aragón durante la SuperPole. Iker Lecuona le siguió a 0.476s y Alberto Surra terminó tercero, pero el luso terminó sancionado y perdió posiciones en la parrilla de la primera carrera.

20 consecutivas para Bulega

Las tradiciones y la cultura del Bajo Aragón dieron el pistoletazo de salida a la primera carrera de WorldSBK con el Dance de Híjar. Los espectadores desde la grada de la recta principal pudieron disfrutar de un espectáculo de trial como introducción. Tras ello, llegó el momento de Nicolo Bulega.

El italiano realizó una gran salida y aguantó el ataque de Iker Lecuona en las primeras vueltas, hasta que abrió hueco y en la quinta vuelta ya logró distanciarse hasta medio segundo. Poco a poco la diferencia se amplió hasta que Bulega terminó certificando su vigésima victoria consecutiva en WorldSBK.

El podio de la categoría reina en Motorland Aragón / WorldSBK

Se trata del 36º triunfo y el 72º podio en la competición para el piloto italiano del equipo Aruba.It Racing. Por su parte, Lecuona suma 15 podios sin haber aún conseguido una victoria, estableciendo un nuevo récord. El tercer peldaño del podio del Paddock Show lo ha ocupado Sam Lowes.

El resto de categorías

La primera carrera del sábado dejó también una emocionante batalla con un continúo baile de posiciones, adelantamientos e, incluso, también caídas. El italiano Emanuele Pastore consiguió su primera victoria, le siguió el brasileño Leandro Marques y el japonés Hinata Osaka completó el podio de esta segunda prueba en el calendario de la FIM Yamaha R1 World Cup. Pastore no fue el único italiano que estrenó su casillero de triunfo.

Solo fue un aperitivo para lo que Supersport tenía preparado. Los pilotos de la segunda categoría del Mundial de Superbikes libraron otra intensa batalla que terminó también con la primera victoria del italiano Alessandro Zaccone. Un triunfo especial para el equipo Ecosantagata Althea Racing Team, quienes consiguen su primera victoria desde el fallecimiento de su fundador Genesio Bevilacqua hace cinco meses.

El podio de la categoría SuperSport en Motorland Aragón / WorldSBK

El italiano ha logrado el triunfo gracias a un adelantamiento en la última curva que ha dejado a Albert Arenas con la segunda plaza, su octavo podio en su temporada de debut, y a Tom Booth-Amos en el tercer escalón del podio. Sin embargo, antes de esta jornada, los motores ya rugieron en la jornada del viernes.

Las primeras vueltas del viernes

Antes de la emoción de las carreras del sábado, el Campeonato del Mundo de WorldSBK terminó la jornada del viernes con los dos entrenamientos libres de la clase reina y las sesiones de SuperPole del resto de categorías. Superbike finalizó el primer día de actividad en Motorland Aragón con dominio de las Ducati del equipo Aruba.It Racing, con Nicolò Bulega como piloto más rápido del día y su compañero Iker Lecuona haciendo lo propio en el segundo entrenamiento. Álvaro Bautista mostró una versión recuperada tras su caída en la República Checa y Xavi Vierge finalizó en decimotercera posición.

En el resto de categorías celebraron sus sesiones de clasificación SuperPole. La pole position de WorldSSP fue para el español Albert Arenas, mientras que David Salvador fue el más rápido de WorldSPB. Por su parte, el turolense Gonzalo Sánchez terminó la sesión en decimoséptima posición. Por último, el piloto dominicano Xarly Méndez lideró la FIM Yamaha R3 Blu Cru World Cup.