Problemas geotécnicos, calor y seguridad: Las 26 razones que motivan el segundo sobrecoste de las obras de la A-68

La dirección general de Carreteras del Minsiterio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado de forma provisional el segundo modificado de las obras de la A-68 entre las localidades de El Burgo y Fuentes. Tal como ya anunció La COMARCA en junio, el tramo de unos 18 kilómetros necesitará una aportación de más de 10 millones de euros. La documentación que está actualmente en exposición pública a la espera de posibles alegaciones recoge hasta 26 actuaciones que el Ministerio de Transportes contempla como necesarias para poder llevar a cabo las obras.

El grueso del nuevo presupuesto se destina a solventar situaciones sobrevenidas con el avance de las obras. En total de esos 9,66 millones sin IVA la dirección general de Carreteras, en 150.199 euros de obras adicionales, 7,12 millones por circunstancias sobrevenidas y 2,39 millones por modificaciones no sustanciales.

Los cambios más relevantes se centran en mejoras en la seguridad vial en la propia vía y también en el entorno. Asi, se contempla la mejora y pavimentación de varios caminos agrícolas para evitar que vehículos y maquinaria accedan directamente a la autovía. Además, algunos desvíos provisionales utilizados durante las obras pasarán a mantenerse como caminos rurales permanentes, como ocurre con los denominados D2 y D3. También se incorporan nuevas medidas de protección, como mejoras en barreras de seguridad, elementos de emergencia en la mediana, nuevos cerramientos para evitar la entrada de animales y cambios en algunos accesos para mejorar la circulación.

Un firme adaptado al calor y al uso previsto

El proyecto también cambia parte de la solución prevista para el firme de la autovía. Las nuevas condiciones de la zona han llevado a utilizar materiales más resistentes frente a las altas temperaturas y al desgaste. Entre las modificaciones figura una nueva mezcla asfáltica para la capa superior de rodadura y cambios en los materiales empleados en las distintas capas del pavimento con el objetivo de aumentar la durabilidad de la carretera.

Durante la construcción se han detectado necesidades relacionadas con las características del terreno que han obligado a reforzar algunas soluciones. La modificación incluye trabajos para mejorar la estabilidad de taludes, nuevas soluciones de drenaje, elementos de contención para evitar arrastres de tierras y medidas para favorecer la recuperación vegetal de las zonas afectadas por las obras.

Reposición de servicios y cambios exigidos por ADIF

Otro de los apartados importantes corresponde a los servicios afectados por la nueva autovía. La obra incorpora modificaciones en instalaciones de telecomunicaciones, abastecimientos, alumbrado y líneas eléctricas, entre ellas la reposición de elementos de la red de Endesa y el desplazamiento de un apoyo eléctrico para garantizar la seguridad de la instalación.

También se introducen cambios relacionados con ADIF. El más destacado es la decisión de mantener en servicio el paso superior de la antigua N-232a sobre la línea ferroviaria Madrid-Barcelona, una estructura que inicialmente estaba prevista para su demolición. Para ello será necesario construir nuevos accesos, los caminos Norte y Sur, que permitirán mantener la conexión entre los caminos agrícolas de la zona. La modificación incluye también actuaciones sobre estructuras existentes y nuevas necesidades detectadas durante los trabajos, como reparaciones, adaptaciones a las exigencias ferroviarias, mejoras en drenajes o soluciones constructivas no contempladas inicialmente.

Por último, el proyecto incorpora ajustes derivados del avance de las obras, como la actualización de mediciones, correcciones de errores detectados en el proyecto original y actuaciones auxiliares necesarias para continuar la construcción, entre ellas zonas de acopio de materiales o señalización provisional.

Segundo incremento de la obra

Cabe recordar que este es el segundo sobrecoste que afornata el tramo entre El Burgo y Fuentes de Ebro, el único que está en obras en toda la carretera. El primer incremento llegó en julio de 2023, cuando el Ministerio aprobó un primer modificado de 11,1 millones de euros. Ahora, el segundo amplia el sobrecoste hasta los el incremento acumulado respecto a la adjudicación alcanza los 21,96 millones.

Las obras del tramo de la autovía A-68 entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro salieron adelante en 2020 con un presupuesto de adjudicación de 62,09 millones de euros (IVA incluido) y un plazo previsto de ejecución de 34 meses. ´El contrato fue adjudicado en agosto de 2020 por la Dirección General de Carreteras a la UTE Ebro A-68, integrada por Sando, Copasa y Comsa, para construir los aproximadamente 18,7 kilómetros de nueva autovía que permitirán transformar en vía de alta capacidad este tramo de la actual N-232.

Una obras que siguen estancadas

El sobrecoste que ahora está en exposición pública debería suponer una respuesta para los continuos retrasos que acumula la obra. El tramo entre El Burgo y Fuentes es el úncio donde se están haciendo obras, aun así la actividad allí es muy limitada.

La COMARCA ha intentado ponerse en contacto con representantes del MITMA para preguntar sobre el avance en el resto de tramos pendientes, especificamente en los que afectan al Bajo Aragón, pero no se ha obtenido ninguna respuesta. Según voces del PSOE a nivel nacional, el compromiso de partido con Teruel es que la redaccción y la licitación de las zonas que todavía no se han desdoblado forme parte de los próximos presupuestos generales. Aun así, nada se sabe todavía de las cuentas generales del 2026.

Sin noticias de la plataforma de alcaldes

Mientras las obras avanzan en el único tramo activo, no ha habido nuevas reuniones de la plataforma de alcaldes de los municipios afectados. En el último encuentro, convocado por el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, solo estuvieron presentes cinco de los 13 ediles implicados. Sin embargo, el primer edil alcañizano confirmó en declaraciones para La COMARCA, que su intención es volver a reunir a todos los implicados en las próximas semanas, previsiblemente después de las fiestas patronales de la capital bajoaragonesa.

Aunque todos ellos aseguraron que su intención es seguir trabajando y no politizar el debate al respecto, todavía no hay noticias sobre el calendario de actividades y protestas que deberían haber empezado este mismo otoño. Entre las propuestas se incluían una recogida de firmas, mociones en todos los ayuntamientos implicados, solicitar una reunión con el ministro Óscar Puente y manifestaciones en Zaragoza.