Muchos nervios y anécdotas en el primer día de exámenes de la EvAU en el IES Bajo Aragón de Alcañiz

«Estaba tan nerviosa que me he equivocado al escribir mi propio nombre». Probablemente esta sea la frase que mejor resuma los nervios previos que los alumnos de segundo de bachillerato vivieron este martes en el IES Bajo Aragón de Alcañiz durante el primer examen de la EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad). El instituto vuelve a ser sede hasta el jueves de una prueba a la que este año se presentan 230 estudiantes, un número récord que ha sorprendido al propio instituto. De todos ellos, 91 pertenecen al centro ubicado en la capital bajoaragonesa, mientras que 51 provienen del IES Pablo Serrano de Andorra, 46 del IES Matarraña de Valderrobres y 42 del IES Mar de Aragón de Caspe.

El primer día de la prueba siempre logra generar un gran abanico de emociones entre los estudiantes. Los exámenes de la EvAU suponen el 40% de la nota total con la que estos podrán optar a los estudios universitarios, mientras que el 60% restante es la media de Bachillerato que han obtenido durante el curso. No obstante, muchos reconocen que «pese a que la parte más importante ya está hecha» es esta prueba «la que más nervios genera». «Son unos exámenes que pueden definir tu futuro. Te puedes jugar estudiar lo que realmente quieres», coincidieron Mario Serrano y Álvaro Cardona, estudiantes del IES Matarraña de Valderrobres.

Es por ello que la mayoría llevaba dos semanas estudiando «sin descanso» hasta este martes, día de los primeros exámenes. «He tenido un horario muy organizado. Por la mañana empezaba a las 07.30 y estudiaba hasta las 14.30. Después de comer hacía un descanso y a partir de las 16.00 empezaba de nuevo hasta la noche», explicó Lorena Mircea, otra estudiante del IES Matarraña, quien quiere llegar a la nota para estudiar Hispánicas e Inglés y por eso mismo antes de empezar «estaba temblando como un flan».

Los nervios se incrementan especialmente en estudiantes como estos últimos al venir desde otras localidades y no conocer el instituto previamente. «Al llegar no sabes bien donde ir, pero por suerte todo está muy bien indicado y hay profesores que te ayudan. No es lo mismo hacer el examen en una de nuestras clases que en un pabellón como el de aquí«, reconocía Carla Bielsa, estudiante del. Aún así, todos también coincidían en que hacer juntos el recorrido desde sus pueblos hasta la capital bajoaragonesa también les ha servido para «hacer piña» y rebajar tensiones. «Hemos venido todos juntos en el autobús y nos hemos apoyado», dijo un grupo de estudiantes del IES Pablo Serrano de Andorra, quienes también reconocieron entre risas que, sin duda, «lo más difícil de todo ha sido el madrugón». Entre ellos la anécdota del día fue la de Lorena Mircena y Aleix Arrufat, de Valderrobres: «el viaje en coche nos lo hemos pegado repasando constituciones, ha sido tremendo».

La primera materia obligatoria de la que se examinaron por la mañana fue Historia de España, un examen del que pese a ser «uno de los fuertes», por lo general, los estudiantes salieron contentos. «Nos ha tocado el tema que mejor nos sabíamos. Es verdad que antes de empezar estás super nervioso. A mí se me revolvía el estómago, pero una vez que ya estás concentrado te das cuenta de que solo es un examen más«, explicó Carla Benaque, del IES Pablo Serrano de Andorra. Por el contrario, hay quien desde un principio tenía claro que el examen iría bien. Es el caso de Salma Labdou, alumna del IES Mar de Aragón de Caspe que estaba convencida de que «la universidad facilitaría las cosas al elegir los temas y no iría a pillar». Además, también hubo quien iba a contracorriente y no había empezado a estudiar hasta el día previo, como Aleix Arrufat. «Es día de antes es el más importante, que no os digan lo contrario», afirmó entre sisas.

Aunque si hay algo en lo que todos coinciden es en la confianza para alcanzar la nota necesaria para la carrera que cada uno quiere estudiar. Eso, y sin duda en las ganas que tienen de poder acabar, descansar y poder «disfrutar en Salou».

Entre examen y examen los alumnos aprovecharon para descansar, aunque siempre con los apuntes bien cerca para repasos de última hora./ C.O.

6.482 estudiantes en Aragón

Un total de 6.482 estudiantes realizarán la prueba que se desarrollará hasta el jueves 8 de junio. La cifra de inscritos es casi idéntica a la del curso pasado. Por provincias, en Teruel se presentan 544, en Huesca 1.055, y en Zaragoza 4.883.

La gran mayoría de los inscritos, 5.792, realizarán las dos fases obligatoria y voluntaria de la EvAU; (954 en Huesca, 493 en Teruel y 4.345 en Zaragoza); mientras que 173 estudiantes se examinarán solo de la fase obligatoria (32 en Huesca, 9 en Teruel y 132 en Zaragoza) y 517 lo harán exclusivamente de la voluntaria con el objetivo de subir la nota (69 en Huesca, 42 en Teruel y 406 en Zaragoza).

A partir del 14 de junio, los resultados de la EvAU podrán ser consultados por los estudiantes accediendo, con las credenciales facilitadas por la Universidad. Desde esta misma página web podrán descargar sus papeletas con las calificaciones obtenidas.

Las solicitudes de segunda corrección serán presentadas, utilizando las mismas credenciales y dirección web, entre los días 15 a 19 de junio. Las papeletas tendrán carácter provisional, en todo caso, durante el plazo establecido para solicitar segunda corrección.