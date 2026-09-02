Arturo Aliaga (Jaulín, 1955) ha fallecido este miércoles en el Hospital San Juan de Dios a la edad de 70 años tras una larga enfermedad. El dirigente aragonés desarrolló una larga trayectoria institucional y política en la Comunidad, donde fue vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del PAR. En su última etapa política con Javier Lambán estuvo al frente del circuito de Motorland Aragón como su presidente.

Ingeniero industrial y funcionario de la Administración, Aliaga llegó a la primera línea de la política aragonesa en 1999 como director general de Industria del Gobierno de coalición de Marcelino Iglesias (PSOE-PAR). Tres años después se hizo con la Consejería del ramo, cargo que mantuvo hasta 2011.

Arturo Aliaga, el presidente de OXAQUIM, acompañados por Javier Lambán, durante la firma para impulsar el convenio de colaboración con la empresa en Alcañiz. / Luis Correas

Las elecciones de aquel año supusieron un cambio político en la Comunidad, con la llegada de Luisa Fernanda Rudi (PP) al Pignatelli. De nuevo, fue clave el apoyo de los aragonesistas, y Aliaga mantuvo las competencias de Industria.

Desde esta posición se convirtió en un interlocutor habitual del empresariado aragonés y en una de las principales figuras del PAR, formación que presidió desde 2015, en sustitución de José Ángel Biel, hasta 2022. Su papel como partido bisagra le permitió conservar cuotas de poder en el Pignatelli con acuerdos a izquierda y derecha. Así, la victoria de Javier Lambán (PSOE) frente a Rudi permitió a Aliaga repetir como consejero de Industria, en esta ocasión además como vicepresidente de la DGA.

Carmelo Ezpeleta (CEO de Dorna Sports), Arturo Aliaga (vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente de Motorland Aragón) y Jorge Martín (piloto de MotoGP)./ José David Gil

En sus últimos años como presidente del PAR afrontó una fuerte división interna que acabó con su destitución en 2022 tras una moción de censura en favor de Alberto Izquierdo, que en 2023 se hizo con el único escaño de la formación en las Cortes. Aliaga abandonó entonces la esfera política y se centró en su familia y en la lucha contra el cáncer que finalmente ha acabado con su vida este miércoles.

El Partido Popular de Zaragoza ha sido el primero en reaccionar ante la noticia con un mensaje de condolencia a través de las redes sociales en el que destacan a Aliaga como «una figura esencial de la política aragonesa, que dedicó décadas de servicio público a nuestra tierra y trabajó siempre por el desarrollo y el progreso de Aragón».