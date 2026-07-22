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22 JUL 2026|

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Muniesa suma cinco agentes de Guardia Civil en su cuartel y en septiembre completará la plantilla al 100%

Después de verano habrá un cabo y siete agentes para atender el puesto, una situación que lleva años sin darse

Representantes del Ayuntamiento posan a las puertas del cuartel de Muniesa./ AYTO
Representantes del Ayuntamiento posan a las puertas del cuartel de Muniesa./ AYTO

Marina Monreal22 07 2026

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ActualidadInfraestructuras

El cuartel de Muniesa ha ampliado su plantilla. En total, esta semana se han incorporado cinco nuevos agentes y está prevista para finales de septiembre la llegada de un sexto. Todos ellos, unidos al comandante y al agente que ya trabajaban en el puesto, completan la plantilla de ocho agentes que tiene asignado el cuartel.

Desde el Ayuntamiento sostienen que la incorporación desmiente «los comentarios sobre un posible cierre del cuartel». Durante los últimos años, la situación de Muniesa ha llegado a ser crítica. En marzo de 2026 se incorporó un nuevo agente, aunque durante varios meses el comandante fue el único agente a cargo del cuartel. En total, en Aragón se han incorporado 436 agentes profesionales, a los que se añaden 30 guardias alumnos en prácticas, hasta alcanzar los 466 efectivos para prestar servicio en unidades de la comunidad autónoma.

Desde el Ayuntamiento celebran la llegada de estos nuevos agentes en lo que califican de «sensibilidad hacia las necesidades de nuestro territorio». «Esta incorporación supone una gran tranquilidad para los vecinos de Muniesa y de los municipios de nuestro entorno, reforzando la seguridad y la cercanía de un servicio esencial para el medio rural», añade el alcalde de la localidad, José Luis Iranzo.

El compromiso del Ayuntamiento se centrará ahora en «garantizar la continuidad y el fortalecimiento de este acuartelamiento». Se comprometen a seguir «colaborando y prestando toda la ayuda posible para favorecer el bienestar de los miembros del cuartel y contribuir a que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones».

Más efectivos para la zona de Cuencas Mineras

El cuartel de Muniesa es uno de los que la Comandancia de la Guardia Civil mantiene abiertos en la comarca de Cuencas Mineras y que se complementa con los de Utrillas, Montalbán y Aliaga. Según apuntó el delegado de Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, la última incorporación de agentes supone muy buenas noticas para la zona, que durante años ha sido una de las más infradotadas de toda la Comunidad Autónoma y que ahora vuelve al 100% de su capacidad.

En la actualidad el cuartel de Muniesa presta el servicio de atención ciudadana los lunes en horario de mañana y desde el mes de septiembre contaba con un único agente como comandante de puesto, después de que los agentes que estaban destinados allí obtuviesen otros destinos en el concurso de traslados dejando el puesto vacío. En su día, se asignó a un agente en prácticas a este cuartel, aunque finalmente fue trasladado a otro centro por precisar de otro guardia veterano que hiciera de tutor durante el periodo de prácticas.

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