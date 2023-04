Alertan del «hundimiento» del Museo Juan Cabré de Calaceite, que únicamente está atendido por un vigilante

Preocupa la situación del Museo Juan Cabré de Calaceite y alertan de su posible «hundimiento» debido a su situación de «abandono». El museo, propiedad del Gobierno de Aragón, lleva desde octubre del año pasado siendo atendido por un vigilante de seguridad, única persona que queda empleada en el edificio de entre los 4 trabajadores que se ocupaban de distintas áreas hasta 2020 y 2021.

La masiva llegada de turistas en Semana Santa fue el detonante que puso de manifiesto las carencias en el Juan Cabré. El único trabajador que queda, el citado vigilante de seguridad, tuvo que atender a 680 personas durante toda la Semana Santa. «Las plazas administrativas y técnicas no se cubren, los artistas locales han quedado huérfanos, la relación simbiótica con el pueblo prácticamente ha desaparecido y esto va hacia un hundimiento más que seguro», lamentó a través de una carta que remitió al periódico La COMARCA.

Algunas de las vitrinas e iluminación están fundidas y no se han repuesto./ J.L.

El Juan Cabré contó durante más de 25 años con cuatro trabajadores, incluido el vigilante. Fue en marzo de 2020 cuando su entonces directora, Carmen Portolés, se vio obligada a coger la baja tras serle detectado un cáncer de pulmón. La alcañizana llevaba en el cargo desde 1994, y un año después, a ella se unió una técnico facultativo de museos afincada en Valderrobres que estuvo interina durante 26 años. Durante ese mismo periodo, otro matarrañense comenzó a encargarse de las labores de guía completando aquel equipo consolidado de cuatro trabajadores.

No obstante, todo cambió tras la baja por enfermedad de la directora, ya que fue imposible ubicar a otra persona de forma interina que ocupara su lugar. Asimismo, la plaza de técnico salió a concurso y la persona llevaba ocupándose de esta labor durante 26 años fue despedida. Su puesto se adjudicó a una técnico de Zaragoza que a los tres meses dejó el cargo. De igual modo también se prescindió del guía.

Nuevamente, y después de que a la ya ex-directora se le otorgase la incapacidad por su enfermedad, en 2022 únicamente se logró cubrir su plaza, aunque esta volvió a quedar vacía a los pocos meses por renuncia del nuevo director.

Además de las críticas hacia inexistencia de personal, en la carta también se denuncia que la infraestructura no cuenta con el debido mantenimiento. Muestra de ello es que en algunas de las vitrinas y en algunos espacios la iluminación se ha fundido y no se ha repuesto. Además, pese a la presencia de banderas institucionales en el edificio, tampoco se advierte de ningún cartel que indique que el histórico edificio alberga un museo. Algunas fuentes consultadas llegan a afirmar su temor por que el Museo pueda estar a las puertas de «un cierre inminente». Cabe recordar que en su día el espacio albergaba hasta cinco exposiciones temporales al año, muchas de ellas junto a la Fundación artística Noesis, que se disolvió a finales de los años 90 y que supuso un revulsivo cultural para Calaceite y el Matarraña.

El interior cuenta con varias plantas con exposiciones temporales, museo etnográfico y la colección arqueológica permanente./ J.L.

Desde el Ayuntamiento de Calaceite también manifestaron malestar ante el «abandono» al que está sometido el Museo Juan Cabré. «Nos tienen abandonados, es una situación que se está gestionando de una manera nefasta y que se viene arrastrando desde hace un tiempo», manifestó Carlota Núñez, alcaldesa de Calaceite y a la sazón representante de la comarca del Matarraña en el Consorcio de Patromonio Ibérico de Aragón. Núñez destacó precisamente la «importancia» de la colección existente en el museo y la figura del arqueólogo calaceitano Cabré. A su vez, también denunció que este no esté abierto más días en épocas de gran afluencia de visitantes como Semana Santa y puentes de gran afluencia. «Es un museo sumamente importante tanto para Calaceite como para el Matarraña y no es de recibo que no cuente con personal. Además cada vez tenemos más visitantes y creemos que debería de estar abierto más días en épocas como la actual que tenemos gente todos los días», añadió Núñez.

Cabe recordar que el Juan Cabré acoge, además de la colección permanente, exposiciones temporales y un museo etnográfico. Actualmente el horario desde Semana Santa al 12 de octubre jueves, viernes y sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 y domingos y festivos de 10.00 a 14.00. El Horario de invierno -resto del año- es jueves, viernes y sábado de 11.00 a 14.00 y de 16:00 a 19.00 y domingos y festivos de 11.00 a 14:00.

Más visitantes que nunca

Por su parte, fuentes del ejecutivo autonómico desmintieron que el museo esté a las puertas del cierre y subrayaron que año tras año bate récord de visitantes. Reconocieron que el puesto de Dirección quedó vacante por última vez en octubre de 2022. A pesar de ello, y mientras se tramita el procedimiento para cubrir el puesto, el museo -afirmaron- «sigue vivo» y funciona bajo la supervisión de la Dirección General de Cultura, cuyos técnicos visitan asiduamente el centro. Asimismo, las labores de seguridad y limpieza continúan siendo financiadas por el Departamento. No obstante, se desconoce cuando las instalaciones contarán con un nuevo director y técnico.

Respecto al número de visitantes, el museo de Calaceite registró 8.325 visitas en el 2022, recuperando las cifras de 2019 y doblando las de 2020 (4.052), año en el que, apuntaron, disminuyó la afluencia a los museos por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. Subrayaron que el museo continúa a pleno rendimiento, «como demuestra que siguen programándose exposiciones temporales», además de la muestra permanente sobre el arqueólogo calaceitano. Recordaron que desde 2019, el centro ha acogido las siguientes exposiciones: Gema Noguera (2019); ELLAS. Itinerario de arte contemporáneo en femenino (2020-2021); Ramón Masats. Buñuel en Viridiana (2021); Salir del colapso. Marta Fresneda (2021-2022); Confluencias (octubre 2022-actualmente).

Nueva exposición este año

Asimismo, afirmaron que para el segundo semestre de 2023 está previsto que el Museo Juan Cabré acoja la exposición Román Vallés en Movimiento. En ella, además, se destacará la vinculación de Vallés con Calaceite, donde mantuvo hasta el final de su vida su casa y su taller.