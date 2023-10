Los narcotraficantes albaneses llevan tres años radicados en el Bajo Aragón Histórico

Las bandas de droga albanesas llevan tres años con la mirada puesta en dos comarcas bajoaragonesas, el Maestrazgo y el Matarraña. Los entornos de Castellote y Beceite son propicios para el cultivo de la marihuana porque cuentan con grandes extensiones alejadas de los ojos ajenos, tienen agua muy cerca gracias a los pantanos y el clima no es excesivamente frío.

Estas mafias llevan tres temporadas asentando plantaciones en el Bajo Aragón Histórico que, aunque en un principio se situaban en terrenos muy inhóspitos, cada vez se acercan más a zonas por las que es habitual el tránsito de vecinos y turistas. Desde senderos a zonas de los pantanos en los que es habitual la práctica de la pesca. Además, hasta ahora sus trabajadores no salían de las plantaciones pero por primera vez este año los de Castellote sí han mantenido otros contactos y se acercaban a los pueblos próximos una vez a la semana para comprar comida, emborracharse en los bares y cargar los móviles; normalmente, los viernes o sábados en Castellote o Dos Torres de Mercader. «Lo que más nos preocupa es que cada vez se acercan un poco más a zonas donde hay personas. Tienen que ir cambiando año a año y buscan además estar cerca del agua porque en estas zonas no es muy abundante si te alejas del pantano. En Beceite hasta descubrieron un manantial del que nadie tenía constancia», explica Julián Cebrián, capitán de la Compañía de la Guardia Civil de Alcañiz.

El boom de estos grupos albaneses no es un fenómeno único de Teruel sino que también se está produciendo en otras provincias con condiciones parecidas del arco mediterráneo como Tarragona, Girona o Castellón. Tres factores son claves: las condiciones de estas zonas, que el precio de la marihuana se ha disparado en los últimos años en Europa y que España es el país con las condenas más bajas.

Una reyerta mortal que se saldó con un muerto, dos heridos y siete detenidos precipitó en julio el desmantelamiento de tres plantaciones de marihuana con 5.000 plantas en el entorno del pantano de Santolea, en Castellote, que llevaba meses vigilada por la Guardia Civil de Alcañiz. En Beceite, donde se encontraron dos explotaciones ilegales en los años anteriores, no han llegado las mafias este 2023. No obstante, el Matarraña no se ha librado, ya que la Guardia Civil bajoaragonesa detectó una plantación en Vallibona (Els Ports), en el límite con Peñarroya de Tastavins. De hecho, en un principio se pensó que se encontraba en esta localidad hasta que se comprobó que ya pertenecía a la demarcación de Castellón, con quien la Guardia Civil del territorio ha estado colaborando. Sobre todo, en tareas de vigilancia por la seguridad de los vecinos de la zona. No obstante, en este caso sí se encontraba en una zona inhóspita a hora y media o dos horas de Peñarroya en el término municipal de un pueblo, Vallibona, en el que apenas viven unas 40 personas de avanzada edad.

Las penas más bajas, en España

Las bandas escogen estas zonas por sus condiciones climáticas pero también porque España es el país europeo con las penas más bajas por cultivar marihuana. El desmantelamiento de estas plantaciones no es una tarea fácil y llega después de muchos meses de trabajo de los agentes de la Compañía de Alcañiz y los puestos de todo el territorio bajoaragonés. «Lo fácil sería desmantelar la plantación después de localizarla estén los trabajadores o no pero si hacemos eso al año siguiente aparecerá otra. Lo que nos interesa, aunque nos cueste más faena y tiempo, es desarticular a toda la banda, subir un poco más», explica el capitán de la Compañía de la Guardia Civil de Alcañiz.

La investigación consiste en trabajar durante meses sobre el terreno con los agentes de los pueblos y también con los vecinos de la zona para conocer cuántos son, cómo se mueven y las matrículas de sus coches. En la plantación desmantelada en julio en Castellote estaba previsto entrar unos 20 días o un mes después con unidades especializadas como el grupo antiterrorista GAR, pero la reyerta mortal lo adelantó todo. «Cuando me llamaron para contarme los heridos que habían llegado al Mas les pregunté en qué vehículo habían llegado y enseguida supe que eran ellos, los teníamos controlados. Gracias a este trabajo sabíamos que lo que hicimos la primera noche no fue suficiente y que faltaba gente. No desactivamos el operativo hasta que se detuvo al último dónde esperábamos, en Dos Torres de Mercader, donde iban al bar a cargar el móvil y beber», precisa el capitán.

En palabras de Cebrián, en 2022 se dio un golpe «muy grande» a una banda organizada que cultivaba 11.500 plantas de marihuana repartidas en varias plantaciones entre Castellote (10.000) y Beceite (1.500) con ocho detenidos. Después de esta operación ha disminuido la incidencia de las bandas en el territorio bajoaragonés. En el entorno de Castellote este año se ha reducido a la mitad la explotación, de las 10.000 plantas de 2022 a las 5.000 de 2023; y en Beceite no se ha detectado la incidencia de la banda, aunque sí en la vecina Vallibona.

Más que las detenciones, lo que ocasiona daño a las bandas organizadas es que se desmantelen las plantaciones por las pérdidas económicas que les ocasionan. El precio depende de dónde se vende la droga. En España el beneficio es menor en comparación a otros países europeos como Inglaterra, donde la marihuana ya se iguala al precio español de la cocaína. «Que ya llevemos tres años desmantelando plantaciones en la zona es lo que les hace daño, cada explotación reventada les supone cientos de miles de euros. A la cúpula le dan igual los detenidos, traen a otros y ya está, porque además no les delatan», comenta el capitán de Alcañiz.

Según la periodista de la televisión pública catalana (TV3) Fátima Llambrich, que acaba de publicar el libro ‘Brots de Narcosocietat’, los Mossos d’Esquadra estiman que cada 50 metros cuadrados de marihuana generan 30.000 euros.

Los que trabajan en estas plantaciones llegan al Bajo Aragón Histórico por una temporada larga sabiendo a qué se van a dedicar. En julio descubrieron que uno de los empleados de Castellote hablaba perfectamente inglés porque era profesor universitario en una ciudad albanesa. «Proceden de todas las clases sociales. Ninguno viene engañado, saben perfectamente que van a vivir en el campo cultivando marihuana ganando bastante más dinero que en su país», precisa Cebrián. En la explotación se encuentran los que se dedican al cultivo de la droga y los encargados, personas que no es la primera vez que se dedican a la marihuana y saben qué hay que hacer. Los que dirigen la organización no pisan las explotaciones y dirigen la banda en la distancia. De su caza se encargan unidades especializadas de la Guardia Civil con las que los agentes bajoaragoneses colaboran.

No obstante, es complicado llegar hasta ellos porque los trabajadores detenidos nunca les delatan. «No tienen miedo a las prisiones españolas, a quien temen es a la organización».