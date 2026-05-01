Alcañiz exhibe el futuro del fútbol femenino en el Bajo Aragón en una jornada que reúne a 33 jugadoras

La apuesta por el fútbol femenino sigue con paso firme en Alcañiz y prueba de ello ha sido la jornada celebrada este viernes en el Campo Municipal Santa María, donde se han reunido más de una treintena de chicas para disfrutar del deporte rey y compartir la pasión por el esférico. El Alcañiz C.F. ha mostrado el alto nivel del fútbol femenino en el Bajo Aragón, en esta cita organizada junto a la Federación Aragonesa de Fútbol y el Ayuntamiento.

Entre las voces destacadas en este encuentro ha sobresalido la de Javier González, seleccionador aragonés de la categoría, quien se ha congratulado por la presencia del fútbol femenino en el Bajo Aragón: "Estamos muy contentos de que se siga apostando como lo está haciendo" el Alcañiz C.F. Esta base, ha incidido, permitirá que más jugadoras bajoaragonesas podrán unirse a nombres como la alcañizana Sara Borges, jugadora del Real Zaragoza y una de las futbolistas más prometedoras del panorama deportivo actual.

4 horas de fútbol ininterrumpidamente

La jornada de fútbol femenino ha atraído a 33 chicas de todas las edades y niveles del Bajo Aragón Histórico. Antonio Navarro, presidente del club alcañizano, ha valorado que no solo se hayan desplazado chicas desde Alcañiz, sino también desde otros puntos como la comarca del Matarraña. De las jugadoras inscritas, ha llamado la atención que una veintena de ellas ni siquiera había jugado nunca de forma federada y solo lo había hecho esporádicamente en los patios de sus colegios o en la plaza con sus amigos. «Hemos podido ver que las chicas de la zona tienen ganas y eso a nuestro proyecto le da fuerza», ha explicado Manolo Blasco, coordinador del Alcañiz C.F., quien ha estado presente durante las más de cuatro horas de fútbol que ha sumado el evento.

Durante la jornada las jugadoras han podido realizar todo tipo de ejercicios, como juegos de posesión o uno contra uno. «En la primera parte se han conocido, hemos calentado con juegos lúdicos y hemos seguido con ejercicios de uno contra uno, dos contra dos y propuestas que buscaban motivarlas», ha explicado Blasco. La parte final del día, se ha animado con un partido de fútbol.

Entre referentes

Además de la presencia de Javier González y Alejandro García, seleccionadores aragoneses, las más pequeñas han podido disfrutar del fútbol junto a las mejores. Laura Arroyo, futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca, ha formado parte de estas jornadas y ha realizado las diferentes actividades junto a las 33 chicas. «En estos momentos está en Segunda Federación y es un referente para las niñas que han venido hoy. Se sienten identificadas con ella y deben ver que pueden llegar y lograr lo que se propongan», ha señalado Blasco.

De esta forma, el Alcañiz Club de Fútbol refuerza su apuesta por el fútbol femenino a la vez que mantiene el componente solidario que representa al club alcañizano con la celebración de diferentes iniciativas sociales. «Nuestro objetivo era facilitar una jornada de convivencia y, sobre todo, acercar el deporte a nuestras jóvenes para afianzar el fútbol femenino en el territorio», ha declarado Navarro, quien ha valorado positivamente la jornada. «Seguiremos alimentando ese componente social que tanto destaca dentro del club», ha concluido.