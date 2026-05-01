Actualizado 15:10

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

02 MAY 2026|

Actualizado 15:10

Alcañiz licita por 18.000 euros la mejora y conservación de siete rutas deportivas en el entorno de La Estanca

La capital bajoaragonesa busca posicionarse como un referente de turismo activo. El Ayuntamiento adjudicará a una empresa externa la señalización, las tareas de limpieza y reparación del firme de diferentes trayectos

Un grupo de bikers se anima a probar la ruta 'Cabezo negro' tras la presentación del SportCenter La Estanca./ Luis Lizana
Un grupo de bikers se anima a probar la ruta «Cabezo negro» tras la presentación del SportCenter La Estanca./ Luis Lizana

La COMARCA01 05 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadDeporteInfraestructuras

Alcañiz busca posicionarse como un referente de turismo activo. Y lo hace sustentándose en dos plataformas -Sportcenter La Estanca, que promueve que el entorno del embalse sea un centro de ocio y de práctica deportiva de calidad- y Alcañiz Rutea, que es la red de senderos locales, para que sea competitiva frente a otros destinos, garantizando que el usuario tenga una buena experiencia y vuelva. El Ayuntamiento de Alcañiz -a través de la Concejalía de Deportes junto a la de Medio Ambiente- acaba de sacar a licitación pública un contrato de 18.125,8 euros (IVA incluido) para adjudicar el acometimiento de obras de mejora y conservación de siete rutas deportivas municipales que son de cada vez más uso en la capital del Bajo Aragón. De esas siete rutas, tres ya están balizadas (Pasamán, Trincheras y Saladas), aclara Eduardo Orrios, edil responsable de Deportes en el Consistorio.

Además, Orrios destaca que el pliego es recurrente, que se mantiene la conservación requerida, y que por otra parte son cada vez más los turistas que llegan a las oficinas de turismo locales a pedir información sobre la posibilidad de recorrer trazados de senderismo locales.

En concreto, el pliego acapara obras de señalización, accesibilidad y seguridad del usuario senderista y ciclista. La empresa externa al Ayuntamiento y especializada -según recogen las bases de la licitación- se encargará del servicio de mantenimiento y conservación de las rutas deportivas existentes en la localidad y que se encuentran articuladas la mayor parte de ellas en los vigentes proyectos dinamizadores de la actividad física Alcañiz Rutea y Sportcenter La Estanca. La compañía que gana la licitación se encarga de que estas infraestructuras estén siempre operativas, seguras y en buen estado.

En concreto, las siete rutas a las que se dará un nuevo lavado de cara que recoge la licitación son: Ruta de las Trincheras; Ruta de Pasamán; Ruta de las Saladas; Ruta de la Ferrereta; Ruta Tricoss; Ruta La Estanca y el Circuito de Aguas Abiertas.

Pantallazo con información de algunas de las rutas integradas en el proyecto Alcañiz Rutea.
Captura de la web de Alcañiz Rutea con información de algunas de las rutas integradas en el proyecto.

Durante las próximas cuatro anualidades (desde junio de 2026, cuando comiencen las obras, con presupuesto más reducido para este ejercicio frente al de 2027 y 2028 y de nuevo será menor en 2029, pues el contrato se extiende solamente hasta marzo de ese año) se invertirán los algo más de 18.000 euros en estas labores, con personal, maquinaria y servicios óptimos por parte de la empresa que resulte adjudicataria de estas prestaciones. Con esta contratación pública a cargo del Consistorio local se quiere garantizar tres pilares en el uso de las rutas senderistas y deportivas del municipio: la seguridad del usuario, la preservación del patrimonio natural y también la transparencia administrativa. Así lo suscribe también el edil de Medio Ambiente, Ramiro Domínguez, cuya área apoya los trazados, dice, siempre de forma respetuosa con la preservación del entorno natural.

Como es habitual en este tipo de contrataciones, la empresa se comprometerá a garantizar el estado óptimo de las rutas, realizando trabajos específicos que el ayuntamiento, por falta de maquinaria o personal especializado, no siempre puede cubrir y que se refieren a labores de señalización (reposición de estacas, carteles informativos y marcas de pintura que se deterioran por el sol y el clima); desbroce y limpieza (como evitar que la vegetación invada los senderos para bicicletas todo terreno o de montaña, las BTT, running o senderismo); y la reparación del firme (arreglar socavones o erosiones causadas por la lluvia, especialmente en zonas críticas cercanas a La Estanca), entre otras finalidades.

Corredores en el entorno de La Estanca. / LA COMARCA
Corredores en el entorno de La Estanca. / LA COMARCA

En paralelo, para que una ruta sea considerada "deportiva" y atraiga turismo debe cumplir algunos estándares de seguridad. La licitación asegura que se realizarán inspecciones periódicas para detectar peligros (ramas caídas, desprendimientos); además de que las rutas mantengan sus certificaciones (por ejemplo, si están homologadas por federaciones de montaña o ciclismo).

Cumpliendo las condiciones del pliego, que se pueden consultar públicamente, mediante el registro telemático en la plataforma de contratación 'on-line', el Ayuntamiento decidirá a partir del 7 de mayo cuando venza el plazo de libre concurrencia (expira el día 5 de mayo) y seleccionará la oferta que mejor calidad-precio ofrezca ajustándose al criterio de eficiencia económica. El contrato incluye un pliego de prescripciones técnicas donde se detalla exactamente cuántas veces se debe limpiar cada ruta, que se revisarán semestralmente.

¿Qué es Alcañiz Rutea?

Como recoge el contrato de licitación, la red de senderos y rutas que se van a preservar se articulan en torno a dos proyectos locales. El primero es Alcañiz Rutea, que es un proyecto que va a crear y ordenar rutas turístico-deportivas para senderistas, corredores, bikers o practicantes de la modalidad llamada 'nordic walking' (su nombre remite a la caminata nórdica o marcha nórdica que es un deporte de resistencia donde el deportista camina con la ayuda de dos bastones similares a los empleados para esquiar). En la página web del proyecto Alcañiz Rutea se explicita que "hay rutas donde la señalética está perfectamente operativa, están balizadas y son de fácil seguimiento para los usuarios"; mientras que otras muchas rutas no gozan de tales prestaciones. Se busca paliar este déficit.

¿Qué es SportCenter La Estanca?

Por otra parte, el proyecto SportCenter la Estanca impulsa la práctica de alguna disciplina deportiva en el entorno del embalse de la localidad. Nació impulsado por el Camping La Estanca y Ayuntamiento de Alcañiz y gana cada vez más adeptos. Triatlón, ciclismo, atletismo, natación y un sinfín de disciplinas más se desarrollan en el marco de este proyecto, que promueve tanto concentraciones, entrenamientos y competiciones de clubs, federaciones o deportistas individuales en La Estanca de Alcañiz.

NOTICIAS RELACIONADAS

.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Más de 200 hombres mantienen viva la romería del Llovedor en Castellote

FOTOGALERÍA. La Cofradía de la Virgen del Agua celebra el 1 de mayo una jornada marcada por la devoción y el buen tiempo

Comentar

Más de 200 hombres mantienen viva la romería del Llovedor en Castellote

El Bajo Aragón se prepara para el eclipse total de Sol del 12 de agosto con una simulación en La Estanca

FOTOGALERÍA. Cerca de 60 personas se acercaron a una jornada divulgativa, organizada por la Agrupación Astronómica del Bajo Aragón. Además de la actividad en torno al fenómeno astronómico, también se...

Comentar

El Bajo Aragón se prepara para el eclipse total de Sol del 12 de agosto con una simulación en La Estanca

El Mundial de Superbikes desatará la adrenalina en Motorland del 29 al 31 de mayo

El Campeonato del Mundo de WorldSBK celebrará la sexta cita de la temporada en un fin de semana lleno de actividades y acceso al paddock para todos los aficionados. Como...

Comentar

El Mundial de Superbikes desatará la adrenalina en Motorland del 29 al 31 de mayo

El coste del desalojo en Paseo Nuevo en Caspe rebasa los 40.000 euros mientras cuatro familias siguen sin vivienda

La oposición tumba el suplemento de crédito presentado en el pleno del Ayuntamiento y critica el elevado coste en vigilancia y la gestión económica

Comentar

El coste del desalojo en Paseo Nuevo en Caspe rebasa los 40.000 euros mientras cuatro familias siguen sin vivienda

Abiertas las inscripciones para las tascas que quieran animar la Conmemoración del Compromiso de Caspe

Se deberán ubicar en uno de los nueve puntos autorizados en la localidad y pueden solicitar las empresas de hostelería, de producción y suministro de bebidas; así como las asociaciones...

Comentar

Abiertas las inscripciones para las tascas que quieran animar la Conmemoración del Compromiso de Caspe

Sindicatos y fuerzas políticas alertan del deterioro laboral y social en Andorra y el territorio bajoaragonés

UGT y CCOO se movilizan por el Dia Internacional de los Trabajadores. Reivindican empleo, vivienda y servicios públicos mientras denuncian el fracaso de la transición justa y el aumento del...

4

Sindicatos y fuerzas políticas alertan del deterioro laboral y social en Andorra y el territorio bajoaragonés
Periódico del Bajo Aragón Histórico