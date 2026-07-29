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29 JUL 2026|

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Alerta naranja por altas temperaturas y máximas de 42º en Híjar que lidera la cuarta ola de calor en Aragón

Los termómetros no bajarán de 20º en localidades como Caspe y Castellote con noches tropicales hasta el sábado

La alerta naranja volverá a marcar las próximas jornadas en el territorio./ L.C.
La alerta naranja volverá a marcar las próximas jornadas en el territorio./ L.C.

David Boj29 07 2026

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Comienza la cuarta ola de calor del mes de julio con alerta naranaja por altas temperaturas en todas las comarcas de territorio, excepto el Maestrazgo. Los termómetros volverán a superar los 39º en gran parte del territorio, esperando alcanzar la máxima de Aragón en Híjar, empatada con Zaragoza, con 42º. Otras localidades vecinas, como Caspe o Alcañiz, tampoco se quedarán lejos con termómetros marcando los 41º.

Las noches no darán tregua a los vecinos del Bajo Aragón Histórico, donde se esperan noches tropicales en la mayoría de municipios, que se extenderán hasta el sábado. Esa noche será la más calurosa con temperaturas de 23º en Caspe e Híjar o 21º en Alcañiz.

Por su parte, Castellote, que ya se ha colado entre las primeras posiciones varias veces este verano, no bajará de los 22º. La localidad del Maestrazgo lleva sufriendo noches anómalas para ellos durante todo el mes de julio y esta ola no será la excepción. Las temperaturas se espera que no sean inferiores a los 21º durante toda la próxima semana, siendo varios días de 22º.

Alerta roja por incendios durante la ola de calor

En cuanto al riesgo de incendios, la alerta roja se mantiene en toda la comunidad hasta el viernes, con una disponibilidad muy alta o total de combustible muerto en Aragón. También serán posibles incendios de alta intensidad en buena parte del territorio.

En cuanto a la propagación, se espera un viento flojo, con rachas de 15 km/h, de de dirección sureste en la depresión del Ebro por la mañana. Mientras que por la tarde habrá intervalos de intensidad moderada con rachas de hasta 36 km/h. En el sur de la región predominarán los vientos de componente sur, condicionados por la orografía del terreno.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, reducir la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible.

También se aconseja beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; utilizar ropa ligera, clara y transpirable; protegerse con gorra, gafas de sol y crema solar; realizar comidas ligeras; evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas; y no dejar a menores, personas mayores ni animales dentro de vehículos estacionados.

Protección Civil recuerda además la importancia de extremar la prudencia en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio. El Gobierno de Aragón insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

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