Un nuevo contratiempo prolonga la presencia de la grúa en la plaza de España de Alcañiz al menos una semana más

Alcañiz tendrá que convivir con la grúa en la plaza de España una semana más. Estaba previsto que este miércoles el vehículo abandonara el lugar. Además, el Ayuntamiento a través de sus redes sociales envió un comunicado para informar que desde las 8.30 la zona quedaba cerrada al tráfico para poder llevar a cabo las labores.

A primera hora del día han comenzado los trabajos pero han tenido que paralizarse por problemas técnicos. La empresa encargada del desmontaje ha traído una grúa más pequeña de lo necesario y, por este motivo, se ha detenido el proceso.

El Consistorio ha asegurado que el desmantelamiento se llevará a cabo la próxima semana, aunque todavía no hay una fecha exacta. Además, la empresa deberá tener disponible la máquina adecuada para poder llevar a cabo las tareas.

Obras de la Lonja

Con los trabajos de restauración y adecuación integral de la Lonja y la Casa Consistorial al 80% de su ejecución, se encara una fase decisiva para la creación del nuevo Centro de Arte de la ciudad.

Se trata de una intervención de gran complejidad técnica en un edificio emblemático de la ciudad y que forma la identidad de todos los alcañizanos. Por lo que es un momento muy esperado por todos los vecinos ya que la grúa ha ocupado la plaza de España durante casi 20 meses, dos más de lo previsto.

Sin embargo, y a pesar del último contratiempo surgido este miércoles las pretensiones son las mismas, que la ubicación vuelva a ser transitable con cierta normalidad durante el mes de agosto.