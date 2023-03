El nuevo número de Turia presta atención a autores como Marcel Proust, Augusto Monterroso o Anne Sexton

La revista cultural Turia publica, en el nuevo número que se distribuirá este mes de marzo en España y otros países, un sumario con interesantes artículos inéditos protagonizados por grandes autores de la literatura contemporánea: Marcel Proust, Augusto Monterroso y Anne Sexton. También ofrece, en primicia en español, un avance del último libro del escritor francés Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2021 y autor de indiscutible prestigio internacional. Además, este número homenajea a Luis Buñuel y su obra a través de un completo monográfico.

En primer lugar, la revista cultura editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel rinde homenaje al escritor galo Marcel Proust, uno de los nombres propios indiscutibles en cualquier balance de las letras universales del siglo XX. Uno de los mejores conocedores de su obra en España, el escritor, crítico y traductor Mauro Armiño, realiza una aproximación personal que da noticia de la nueva edición aparecida en Francia de los ensayos y artículos de Proust, realizada con motivo de cumplirse el pasado año el centenario de su muerte. Un oportuno trabajo editorial que muestra la génesis, a través de textos publicados o no, el itinerario intelectual del célebre autor hasta llegar a la mítica La busca del tiempo perdido, cuyos siete volúmenes siguen siendo a día de hoy una referencia ineludible de excelencia literaria y cuyo influjo no ha cesado hasta nuestros días.

Otro inolvidable escritor del que se ocupa Turia es el latinoamericano Augusto Monterroso. En este 2023, la revista no sólo le recuerda con motivo de celebrarse el 20 aniversario de su muerte, también reivindica la original y sugerente obra de un autor nacido en Honduras en 1921, luego nacionalizado guatemalteco y exiliado en México desde 1944 hasta su muerte en 2003. Para TURIA, Monterroso bien merece ser leído siempre porque, con toda justicia, está considerado uno de los maestros de la minificción y de las formas narrativas breves. Unos textos en los que abordó temáticas complejas y fascinantes. Nadie mejor que Antonio Rivero Taravillo, excelente escritor y traductor, para contar al lector de hoy y bajo la fórmula singular de un diccionario, por qué conviene siempre leer a Monterroso.

Una gran autora que no permite la indiferencia es, sin duda, la norteamericana Anne Sexton. Su poesía ambiciosa, rebelde y provocadora y su vida caótica han convertido su obra en universal. Andrés García Cerdán, que la conoce bien, nos explica las características singulares de una poesía que obtuvo una legión de lectores y de reconocimientos, como el Premio Pulitzer en 1967. No en vano se nos dirá en el artículo que Turia publica que su poesía nos fascina porque «se ofrece como una forma de iconoclastia y como la reivindicación febril del lugar de la mujer en un mundo regido por el hombre y por poderes y ambiciones banales». Es la suya, por tanto, una poesía que verbaliza como nadie la efervescencia interior. Así, por ejemplo en su poema ‘Vive’, anota: «Hoy se abrió la vida dentro de mí como un huevo / y allí dentro / después de excavar a fondo / encontré la respuesta».

El cuarto y último artículo de la sección que la revista cultural del IET dedica a los estudios literarios es un sincero homenaje a un amigo, a un hombre bueno, a un gran lector, a un fabuloso crítico y a un histórico colaborador de la revista que falleció este año víctima del cáncer tras diez años batallando contra la enfermedad: Javier Goñi. Glosa su trayectoria José Luis Melero, quien nos recuerda que Goñi nació en Zaragoza en 1952, entró como becario en ‘El Norte de Castilla’ de Valladolid para luego trabajar en el mítico ‘Informaciones’ y como asesor en el programa de Televisión Española ‘Tiempo de papel’. Periódicos como ‘Diario 16’ y ‘El Mundo’ y revistas como ‘Turia’ o ‘Mercurio’ también contaron con su firma. Desembarcó en ‘Babelia’ en 1992, muy poco después de la fundación del suplemento cultural de ‘El País’. En esas páginas ejerció como crítico de narrativa española hasta que el cáncer le obligó a abandonar una actividad que simultaneó con su labor en el departamento de prensa de la Fundación Juan March, en la que trabajaba desde 1985.

La revista Turia, siempre atenta a la mejor literatura internacional, ofrece además a los lectores una primicia en español: un avance de ‘V13. Crónica judicial’, de Emmanuel Carrère. Este escritor, periodista y guionista francés está considerado uno de los mejores representantes de la literatura europea actual. Tras obtener los más importantes galardones literarios del país vecino, en 2017 se le concedió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y, en 2021, logró el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El material que se publica es el anticipo de un libro que será publicado los próximos meses por la Editorial Anagrama.

Marcel Proust

En el clarificador artículo que Turia dedica a glosar la obra ensayística de Marcel Proust, Mauro Armiño narra de manera objetiva las características del libro que bajo el título genérico de «Essais», publicó el pasado año la editorial francesa Gallimard en su acreditada colección Biblioteca de La Pléiade. Sin duda, se trató de una excepcional contribución investigadora y divulgativa a la conmemoración del centenario de la muerte del autor que, con su obra maestra «A la busca del tiempo perdido», revolucionó la novela contemporánea.

Gracias a ese conjunto de artículos y textos ensayísticos se completa, al fin y de manera ordenada, la información sobre cuál fue la génesis de «A la busca…». Subraya Mauro Armiño la importancia de lo que se llama el dosier de «Contra Saint-Beuve»: «por centrarse en el nudo gordiano que Proust se plantea en los años 1908-1909: acaba de preguntarse en el Carnet de 1908 por su inquietud ya citada: «¿Hay que hacer una novela, un estudio filosófico, soy novelista?» En torno a 1909-1910 termina por dejar de lado esos cuadernos.

Lo que en principio iba a ser un texto de opinión sobre las ideas del crítico más prestigiado del siglo, Charles-Augustin de Sainte-Beuve, va a resultar invadido por pasajes puramente narrativos entre los que figuran desde el despertar en una habitación oscura hasta un recuerdo de Venecia, conversaciones con su madre, la reaparición de Ernestine, la sirvienta de la familia llamada ahora, y definitivamente, Françoise, la iglesia de Combray, la aparición de personajes como Swann y los Guermantes, los campanarios de Martinville, etc.; ya están escritos ahí, incluso puede decirse que ya estaban escritos antes de ese periodo, y serán incorporados, tras cuidada revisión, en A la busca del tiempo perdido. Es la mezcla del ensayo y la narración lo que no funciona, y lo que le decide a olvidar (sin olvidar) todo y empezar de nuevo con el Narrador tratando de dormirse mientras espera el beso de la madre. Ese dossier Sainte-Beuve completa así la génesis de A la busca del tiempo perdido, novela que le ocupará prácticamente hasta el día de su muerte en 1922.»

Augusto Monterroso

En el artículo que Turia dedica a Augusto Monterroso, elaborado como si se tratara de un breve diccionario sobre la vida del escritor latinoamericano y su obra, Antonio Rivero Taravillo describe en una serie de términos reveladores cuáles son los elementos vertebrales de un trabajo literario que lo encumbró como sumo sacerdote de la ficción breve. Así, se subraya en Turia que aunque Monterroso escribió cuentos que entran en las dimensiones habituales del género, «cultivó lo sucinto a fuerza de podar. Su primer libro, «Obras completas (y otros cuentos)» (1959) incluye algunos de una, dos o tres de páginas y otro que –siete palabras– no alcanza ni siquiera un renglón. Hoy es considerado el gran precedente del microrrelato».

«Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí», reza, completo, el que durante un tiempo fue el cuento más breve de la literatura y el que ha sido más célebre de los escritos por Monterroso. Y es que, en sus cuentos, prima la calidad a la cantidad. Respecto a su temática, en sus únicas tres colecciones de relatos combinó el retrato de personajes extravagantes con otros de gran realismo, y diseccionó muy bien la realidad hispanoamericana, su conflicto con la metrópoli española primero y la estadounidense después, así como la hipocresía clasista criolla».

En su defensa de una literatura que apostara por la brevedad, Monterroso escribió: «Un libro es una conversación. La conversación es un arte. Un arte educado. Las conversaciones bien educadas evitan los monólogos muy largos, y por eso las novelas vienen a ser un abuso del trato con los demás».

Anne Sexton

En el excelente artículo que Andrés García Cerdán publica en Turia, se nos brindan las claves del interés y la vigencia de la obra de la poeta norteamericana Anne Sexton (Newton, Massachussets, 1928 – Boston,1974) que la han convertido en un icono de la literatura contemporánea: «Es la suya una personalidad única, construida desde la exposición feroz de sus luchas interiores como mujer y desde la imagen pública de alguien que alternaba el glamour con la desesperación, la elegancia con la condena de la «excesiva intimidad». «Incluso loca soy tan bella / como una barra de chocolate» proclamaba en el poema «Vive».

Como subraya García Cerdán, «su obra lírica, recogida en español en Poesía completa por Linteo, escrita en el período fulgurante de unos 18 años, aparece ante nosotros como un torbellino, como una descarga espiritual que, a la vista de todos, desentraña las esperanzas, los misterios y los sufrimientos del alma humana. El furor de esta obra poética adquiere más sentido si consideramos la atonía y el letargo en que está sumida gran parte de la poesía actual. Su rebeldía y su desnudez se convierten en valores a priori de una escritura ambiciosa, hecha de prodigios y derrotas.

Concluye García Cerdán su aproximación a la poesía incendiaria de Anne Sexton afirmando en Turia: «podríamos decir que encontramos en ella, de forma radical, la historia de una sangre y un alma, los tanteos espirituales entre el exorcismo de los miedos y la depuración interior, una intensa defensa de lo espiritual, del reino interior, en donde uno mismo se construye, de donde uno procede, donde uno se derrumba. Su confesión es un examen de conciencia que se desenvuelve en las músicas del alma para dar cuenta de una insatisfacción abisal desde la perspectiva más subjetiva posible. Belleza y locura, glamour y caos nos acompañan en un viaje sin retorno al centro de las pasiones». No en vano, como dice uno de sus poemas, «Somos de fe pequeña / Hablamos demasiado. / Deja aparte tu boca llena de palabras / y ven conmigo a mirar / los lirios… (…) / ¡Escupe / tus palabras como piedras!».

Emmanuel Carrére

Entre los textos más originales y recomendables que aporta la nueva entrega de la revista Turia se encuentra el material inédito de Emmanuel Carrère (París, 1957), un autor considerado por la crítica como una de las voces más valiosas de las letras francesas. Un extraordinario escritor, además, que ha alcanzado el éxito internacional gracias a cinco celebradas novelas de no ficción: «El adversario», «Una novela rusa», «De vidas ajenas», «Limonov» y «El Reino» o su brillante biografía de Philip K. Dick: «Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos».

Turia ofrece ahora en primicia en español un anticipo del libro «V13. Crónica judicial», que apareció en Francia el pasado año en la prestigiosa editorial Gallimard y que en nuestro país publicará Anagrama en los próximos meses. En él, Carrère aporta una mirada distinta sobre el juicio a los terroristas responsables de los atentados del viernes 13 de noviembre de 2015 en París. Una mirada insólita y estremecedora que consigue convertir el histórico juicio por el V13 (por el ‘viernes 13’ de los ataques islamistas en París y en Saint-Denis, que causaron la muerte a 131 personas y heridas a otras 415) en una verdadera crónica del horror y el odio. Tras publicarse durante diez meses como crónicas semanales elaboradas para el semanario francés «L’Obs», y que en España difundió el periódico «El País», ese material luego reelaborado constituye la nueva obra de Carrère.

El primer día del juicio contra los que perpetraron aquella barbarie, Carrère escribe en su crónica: «No me alcanzaron personalmente los atentados, no los sufrió nadie de mi entorno. En cambio, me interesa la justicia. He descrito en un libro la impresionante ceremonia de un tribunal penal, y en otro el oscuro trabajo de un tribunal civil. El juicio que se inicia hoy no será, como se dice a veces, el Núremberg del terrorismo; en Núremberg juzgaron a altos dignatarios nazis, aquí se juzgará a segundones, ya que los que mataron han muerto, pero también será un gran acontecimiento, algo inédito que quiero presenciar: mi primer motivo. Otro es que sin ser un especialista en el islam, y menos aún un arabista, me interesan asimismo las religiones, sus mutaciones patológicas».

«¿Dónde comienza la patología? Cuando se trata de Dios, ¿dónde comienza la locura? ¿Qué tienen estos tipos en la cabeza? –se pregunta el autor en V13– Día tras día, íbamos a escuchar experiencias extremas de muerte y de vida, y pienso que entre el momento en el que entramos dentro de esa sala de audiencias y el momento en el que salimos, algo en nosotros se habrá transformado».