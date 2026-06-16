El Gobierno de Aragón va a solicitar aumentar la capacidad de consumo del Nudo Mudéjar de Andorra para poder atraer proyectos industriales que generen empleo. Hasta la fecha, se tiene constancia de “muchas iniciativas empresariales” que tienen interés en instalarse en Aragón, pero a las que “no se les puede garantizar energía”. Es por ello que, tras la reducción del macroproyecto renovable de Endesa y la búsqueda de nuevas opciones para los megavatios liberados, el Ejecutivo Autonómico defiende esta opción con la que poder dar salida a esos proyectos que beneficien a la zona.

Esta es la principal conclusión que se obtiene de la reunión que ha tenido lugar este martes en la Subdelegación de Gobierno en Teruel, y a la que han acudido los alcaldes de los municipios de Transición Justa y la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. Se trata de un encuentro que se ha producido justo un día después de la visita de la directora del Instituto para la Transición Justa, Judith Carreras, a Andorra, a la cual Valle ha reclamado “terminar con la falta de diálogo institucional”.

Desde DGA, concretamente, han defendido que el incremento de esta capacidad de consumo en la zona “es esencial” para la creación inmediata de puestos de trabajo, demanda que ha sido constante en las reivindicaciones de los últimos años y especialmente después de la reducción del proyecto de Endesa. Según ha calculado el Ejecutivo, aproximadamente serían 90 los megavatios que se quieren emplear para incrementar dicha capacidad. En total sobran 937 megavatios. “El beneficio está en que dicho aumento serviría para ‘enganchar’ a la red proyectos industriales y no solo de generación (producción renovable), que es lo que se contemplaba hasta ahora. Es una opción que generaría muchísimos puestos de trabajo”, ha defendido la consejera.

En la rueda de prensa posterior a la reunión Valle no ha querido concretar qué tipo de proyectos industriales son los que se podrían adherir a esta medida, pero sí ha recalcado que el Gobierno recibe “muchas demandas de empresas a las que ahora mismo no se les puede garantizar energía”. “El Nudo podría ser la solución para ellas”, ha incidido.

Para conseguirlo, el Gobierno de Aragón participará en la consulta pública que el Ministerio abrió el pasado 11 de junio para que cualquier organismo o particular pudiera trasladar lo que considerara antes de modificar la orden ministerial para repartir la energía del Concurso de Transición que en 2022 ganó Endesa.

Desde DGA también se han comprometido a buscar todos los proyectos industriales que puedan tener interés e “incentivar” a todas las iniciativas posibles a través de instrumentos como los Fondos de Transición Justa o el FITE. Una vez captados se les otorgará la condición de prioritarios, medida que ya anunció el lunes el ITJ.

Además, se firmará una declaración institucional conjunta con los agentes presentes en esta última reunión que concrete todas estas medidas. “Queremos establecer un procedimiento de reuniones continuadas, intercambio de información e inquietudes para poder seguir todo el proceso de manera directa por parte de todos los implicados. Invitaremos formalmente al Gobierno de España, y seguiremos insistiendo para tener esa reunión con el Ministerio que se solicitó hace más de dos meses y que sigue sin respuesta”.

DGA insiste en que se puede generar "inseguridad jurídica"

Tras la reunión, la consejera también ha cargado contra la reducción del proyecto del Nudo por parte de Endesa. Pese a participar en la consulta pública para intentar encontrar soluciones, Valle ha defendido que la modificación de una orden ministerial que ya ha sido recurrida por algunos que no resultaron adjudicatarios “puede generar una importante inseguridad jurídica”. “Sobre todo si se presentan recursos adicionales. Podemos entrar en una situación muy compleja que retrasaría todavía más el dar una solución justa y rápida a la zona”, ha lamentado.

Además, ha dudado de que otras empresas que en su día se presentaron al concurso tengan ahora interés en utilizar la energía restante a pesar de que la directora del ITJ ha confirmado que “ya se está trabajando con interesados”. “Intentar reactivar unos proyectos que se presentaron hace cinco años puede ser complicado porque nos encontramos en una situación muy diferente. La energía fotovoltaica no es igual de rentable, y la eólica tiene un encaje más complicado en la zona después de la reducción y los condicionantes de la DIA”.