Nuevos éxitos del Club La Cordada: Laura Clavería y Eva Jiménez brillan en Morella y el Moncayo

El Club La Cordada de Alcañiz continúa acumulando kilómetros, desnivel y también podios. El conjunto bajoaragonés volvió a dejar su sello este pasado fin de semana en dos escenarios muy diferentes, pero con un mismo denominador común: la dureza de la montaña y el gran nivel competitivo de sus corredoras.

Laura Clavería y Eva Jiménez fueron las grandes protagonistas para el club alcañizano después de firmar una sobresaliente actuación en dos de las citas destacadas del calendario de trail running. La primera alegría llegó desde Morella, aunque también hubo triunfos en el Moncayo.

La veteranía en lo más alto

Laura Clavería logró subirse a lo más alto del podio de su categoría veterana durante los Trails de les Denes de Morella, una prueba ya consolidada dentro del panorama de montaña y que volvió a reunir a corredores de numerosos puntos del territorio en un recorrido caracterizado por la exigencia física y los constantes desniveles.

La atleta firmó una actuación sobresaliente dentro de la clasificación absoluta, cruzando la línea de meta en la 16ª posición general entre corredores masculinos y femeninos. La corredora del Club La Cordada completó el recorrido con un tiempo de 2 horas, 36 minutos y 32 segundos, mejorando además de forma muy notable su actuación del año anterior, cuando terminó en 2 horas, 42 minutos y 29 segundos y ocupó la 45ª posición.

Un nuevo éxito para una corredora acostumbrada a competir al máximo nivel en pruebas donde la resistencia, la gestión del esfuerzo y la capacidad para mantener ritmo en terrenos técnicos terminan marcando diferencias.

La atleta del Club La Cordada no solo logró la primera posición veterana, sino que además contribuyó al gran resultado colectivo del equipo. El Club La Cordada consiguió además la primera posición por equipos, gracias a la buena actuación y clasificación general firmada por Laura Clavería, Javier Martín, Ignacio Inglés y Esther Sancho, protagonistas del resultado conjunto que permitió a la entidad alcañizana subir también a lo más alto del podio colectivo.

La Cordada en Morella

La representación del club volvió además a ser muy numerosa, con un total de 16 trailrunners de La Cordada presentes en la cita castellonense. Javier Querol, Jorge Peralta, Arantxa Cortés, Carmen Hurtado, Lucía Soriano, Esther Sancho, María Vallespí, Jaime Vallismañas, Tere Alquézar, Andrea Espinosa, Carlos Pellicer, Luis Cascales y Celia Caldu, formaron parte también de la expedición alcañizana, además de Eduardo Puchol, que tomó parte en la modalidad de maratón.

Algunas deportistas de La Cordada en Morella / Cedida

Puchol completó los 42 kilómetros con un tiempo de 5 horas y 34 minutos en una jornada marcada por el calor extremo, que convirtió la prueba en un auténtico desafío de resistencia y exigencia muscular. Las altas temperaturas endurecieron todavía más una cita donde, pese a la abundante hidratación, los calambres hicieron acto de presencia entre numerosos corredores.

Mención especial merece también Lucía Soriano, que firmó una gran actuación rozando una barrera ya muy exigente en montaña como son las tres horas de competición, terminando la prueba con un tiempo final de 3 horas, 2 minutos y 32 segundos. Además, la corredora del Club La Cordada logró subir también al podio al conseguir la segunda posición en la categoría de veteranas, redondeando así un gran fin de semana para la representación alcañizana en Morella.

La prueba volvió además a dejar patente el gran nivel organizativo de los Trails de les Dènes de Morella. Desde el marcaje del recorrido hasta los avituallamientos, el voluntariado, la recuperación posterior con comida y bebida abundante o el ambiente musical que acompañó la jornada, la organización volvió a recibir el reconocimiento de los participantes.

No faltó tampoco la implicación de la propia localidad castellonense. Morella volvió a volcarse con una cita que con el paso de los años se ha convertido en una fecha prácticamente obligada dentro del calendario para muchos aficionados al trail running.

Podio también en el Moncayo

La segunda gran noticia para el club alcañizano llegó desde otro escenario de enorme prestigio para los amantes del trail. Eva Jiménez consiguió también subir al podio en el Moncayo Trail, después de terminar con un tiempo de 8:33:46 que le colocó en una meritoria 29ª posición en la clasificación general.

La corredora volvió a demostrar el gran momento que atraviesa en una prueba de montaña marcada por la dureza de sus recorridos y por desarrollarse en uno de los espacios naturales más emblemáticos del norte aragonés. Además, permitió al Club La Cordada volver a colocar su nombre entre las posiciones destacadas de una competición de enorme exigencia.

La representación alcañizana volvió además a tener una importante presencia en la cita moncaína. En la prueba de 44 kilómetros participaron Celia Caldú, Carlos Navarro y la propia Eva Jiménez, mientras que en el recorrido más exigente, el de 70 kilómetros, defendieron los colores del club Carlos Pellicer y Luis Cascales.

El día del socio: mucho más que competición

No todo fueron carreras y podios durante el fin de semana para el Club La Cordada. La entidad alcañizana celebró además su tradicional día del socio, una jornada de convivencia ya asentada dentro del calendario del club y que volvió a reunir a decenas de aficionados a la montaña alrededor del deporte y la amistad.

La programación estuvo formada por distintas actividades adaptadas a diferentes perfiles. Un grupo de alrededor de 15 socios participó en una quedada de boulder en la zona de La Badina, mientras que otra decena de integrantes optó por una salida senderista por Las Planas de Marta, aprovechando el entorno natural para disfrutar de una mañana de actividad física y naturaleza.

Socios asistentes a la quedada de La Cordada haciendo escalada / Cedida

Entre ambas propuestas deportivas participaron cerca de 35 personas, aunque la cifra creció todavía más a la hora de la comida. Como marca la tradición desde hace años, los socios terminaron reuniéndose en Pueyos para compartir mesa, conversación y esas “batallitas” que siempre aparecen cuando se juntan aficionados a la montaña con muchas rutas y experiencias acumuladas a sus espaldas.

Más allá de la convivencia puntual, este tipo de encuentros sirven además para seguir fortaleciendo la vida social del club. De estas jornadas suelen surgir nuevas salidas improvisadas, grupos para futuras actividades y planes entre socios que después continúan desarrollándose por su cuenta durante el resto del año.