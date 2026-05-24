La obra de las travesías de Alcañiz sigue con problemas y se encargará un segundo informe de errores

El de las obras de las travesías es probablemente el mayor rompecabezas que el Ayuntamiento de Alcañiz ha tenido que enfrentar durante esta legislatura. Tres semanas llevan trabajando en la elaboración de un informe con todas las cuestiones que, a juicio de los técnicos municipales todavía no están correctos y deben ser subsanados por el Ministerio de Transportes.

Fuentes del Ayuntamiento aseguran que no son solo apreciaciones subjetivas, sino que hay elementos y espacios que no cumplen con la normativa, lo cual aseguran es «inaceptable». Es la segunda ocasión en la que el Ayuntamiento trabaja en un informe de estas características. El primero, contemplaba más de 35 errores que necesitaban ser subsanados.

Igualmente, desde el Ayuntamiento sostienen que el modificado de obra que se redactó para poder continuar los trabajos después de casi seis meses paradas y que incrementaba el presupuesto final en un millón de euros tampoco cumplía las expectativas municipales. Mientras se trabaja en la redacción de la relación de necesidades que se remitirá esta semana. Hace apenas unos días técnicos del Ministerio visitaron los trabajos donde, sostienen, «solo queda ultimar detalles».

A nivel técnico, los responsables del Ayuntamiento denuncian además que el proyecto se diseñó sin realizar un levantamiento topográfico previo, lo que ha motivado la gran cantidad de ajustes y adecuaciones posteriores debido a los errores y omisiones que contemplaba el documento inicial. Algunos de ellos eran de especial relevancia porque afectaban a los Torreones, considerados Bien de Interés Cultural (BIC).

Las obras comenzaron en septiembre de 2023. Entonces, el proyecto contemplaba una duración de 18 meses, con el final previsto para febrero de 2025. La primera prórroga concedida al contratista fue de cuatro meses, hasta junio, hace ahora un año, un plazo que tampoco se cumplió.

