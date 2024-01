Las obras de Pui Pinos ya ascienden a casi 7 millones a falta aún de construir el vial

Casi siete años después del derrumbe, el cerro de Pui Pinos aún se está estabilizando y su obra sigue siendo un pozo sin fondo para las arcas del Ayuntamiento de Alcañiz. La inversión de dinero público roza los siete millones de euros tan solo en las obras para sostener la montaña sobre la que se erige la ciudad y aún queda por decidir y ejecutar cómo se construirá el vial y se restaurará paisajísticamente la montaña una vez concluyan los trabajos de emergencia. Estas labores se han alargado más de lo esperado y el último plazo que se baraja es el mes de junio. Durante varias etapas han mantenido cerrada una de las principales circunvalaciones de la localidad, el Corcho. En la última etapa, hasta abril y durante ocho meses.

La corporación actual apuesta porque con el fin de estas obras, necesarias para la estabilidad de Pui Pinos, parar y decidir entre todos qué se hará con el cerro, sobre el que hay proyectadas una serie de actuaciones en base a un proyecto de obra que recibió informes desfavorables de los técnicos municipales.

Territorio Aranea llegó a presentar hasta seis versiones distintas que nunca convencieron a los técnicos y el valor de las obras dobló el coste por el que ganaron la licitación pasando de 3,1 millones a 6,1. Se pidió a la empresa numerosos cambios, como que la inclinación de la unión con la calle Alta al considerar que era muy pronunciada. Tampoco les satisfacía la conexión con el centro, que ahora cambiará.

Aún así, el por entonces alcalde, Ignacio Urquizu, aceptó el proyecto de obra y la semana pasada todo el pleno municipal, incluido el propio Urquizu admitió por unanimidad que no se debería haber aceptado el proyecto de obras de Pui Pinos. Consideraron que fue lesivo para el Ayuntamiento como paso previo para poder rechazar el pago del 10% del proyecto que todavía queda pendiente y reclamar la devolución del importe que la empresa ya cobró, en torno a 75.000 euros.

Un nuevo proyecto

Los planes de la nueva corporación pasan por redactar un nuevo proyecto para la construcción del vial y la restauración paisajística del cerro pero con una modificación sustancial. La calle deberá llegar hasta el parquin del Cuartelillo para dotar al centro de la ciudad de un nuevo acceso. «Para nosotros lo importante es la restauración paisajística y que se dote de una nueva entrada y salida a la plaza España. Es lo que decíamos en la oposición y mantenemos ahora. Antes solo llegaba hasta el barrio Mazador y no solucionaba el acceso al centro», afirma el alcalde y concejal de Obras, Miguel Ángel Estevan.

No llegó a materializarse

La construcción del vial fue uno de los proyectos que abanderó el anterior equipo de gobierno (PSOE-IU) aunque nunca llegó a materializarse porque los trabajos de emergencia se alargaron más de lo esperado y nunca se llegó a contar ni con un proyecto de obra real que definiera qué se iba a hacer y cómo. El exalcalde Urquizu no ha querido realizar declaraciones para este reportaje y se remite a lo que dijo en el pleno la semana pasada. En la sesión el socialista mantuvo que las decisiones «se toman en un contexto» y nunca en solitario si no que esta actuación contó «con el respaldo de técnicos municipales de la casa». Según leyó como parte de un email supuestamente enviado por parte de uno de los técnicos, «la resolución del contrato se habría alargado al menos seis meses más y en caso de reclamación por parte de la empresa las condiciones hubieran sido peores para el Ayuntamiento». Además, Urquizu reseñó que en el momento de la recepción del proyecto de obras estaban en juego dos convocatorias del FITE en las cuales el consistorio optaba a subvenciones que alcanzaban los cinco millones de euros. «Sin un proyecto, no se puede justificar el FITE», señaló.

n Extractos del documento de nueve páginas que se aprobó en el pleno la semana pasada para declarar lesivo para el Ayuntamiento la aceptación del proyecto de Pui Pinos que firmó Urquizu la pasada legislatura / La COMARCA

No obstante, la propuesta de declaración de lesividad que aprobaron todos los concejales hace una semana en pleno incluye un informe de secretaría en el que viene especificado que el proyecto que presentó Territorio Aranea «prácticamente dobla» el precio de la propuesta inicial presentada y que se entregaron hasta seis versiones del proyecto -la primera el 1 de marzo de 2021 y la última, que se aceptó por parte de alcaldía, el 10 de octubre de 2022- debido a los «informes técnicos desfavorables». «Los técnicos llegaban a encontrar hasta 20 y 30 errores que no se subsanaban de una a otra versión. No cumplía con el objetivo con el que había sido planteado», apuntó el teniente alcalde, Eduardo Orrios en el pleno.

Siguen las obras de emergencia

En estos momentos se sigue trabajando en obras de emergencia para estabilizar el cerro, que continuarán como pronto hasta junio, cuando ya se habrán cumplido siete años del derrumbe que obligó a desalojar a 33 personas de sus casas en abril de 2017.

Esta última fase se inició en 2022 con cinco millones de euros del FITE a los que se sumaron 448.000 euros más el pasado agosto. Contempla la colocación de 37 pilotes de compactación de hasta 14 metros de profundidad para sostener la estructura del Cuartelillo. Todo el hormigón inyectado en la montaña cimienta la instalación de 87 pantallas protectoras que suponen la parte más delicada y que abrazarán por completo el costado sur del cerro.

Al mismo tiempo se abrió el nuevo vial sin un proyecto de obra porque las obras se consideraron desde sus inicios de emergencia porque se acometieron por los desprendimientos que se ocasionaron en el tornado y las inclemencias meteorológicas del verano de 2022. La tormenta con granizo y tornado que descargó sobre Alcañiz en junio de ese año ocasionó desperfectos de consideración en numerosos lugares de la ciudad, entre ellos más afecciones en esa ladera sur del cerro que se derrumbó parcialmente en abril de 2017.