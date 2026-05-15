La Olivera del Suavo de Calaceite, catalogada como Mejor Olivo Monumental de España 2026

La Olivera del Suavo de Calaceite ha sido elegida como Mejor Olivo Monumental de España 2026. La Asociación Española de Municipios del Olivo ha seleccionado al ejemplar centenario de la variedad Empeltre y que vegeta en el paraje Barranquet dada su “extraordinaria monumentalidad y armonía estructural”.

El jurado ha querido destacar igualmente el "enorme valor paisajístico y cultural" que representa esta olivera monumental dentro del territorio del Matarraña, uno de los paisajes olivareros históricos más singulares del nordeste peninsular, así como su gran potencial oleoturístico debido a su proximidad al municipio y a la facilidad de acceso.

El alcalde de Calaceite, Juan Miguel Monclús, cuenta que se presentaron al concurso para darle difusión a este emblemático ejemplar. Otro objetivo, además, es que a través del galardón se pueda fomentar todavía más el turismo ligado al sector oleícola en el municipio. “Es un reconocimiento a la labor de todos los agricultores que han querido apostar por este producto. Todavía tenemos ejemplares longevos a los que tenemos que poner en valor”, afirma.

Actualmente, este olivo ya está incluido en un plan turístico planteado desde Comarca para que quien quiera pueda ir a visitarlo. Algún vecino incluso hace visitas guiadas para conocer a fondo el ejemplar, cuya edad podría superar los 800 años. “Ahora podremos dar un paso más. Que sea mejor olivo monumental es una forma de ponernos en el mapa a nivel nacional”, añade Monclús.

11 metros de alto

La Olivera del Suavo presenta unas dimensiones excepcionales, destacando especialmente su imponente perímetro basal de 11,53 metros y una amplia copa perfectamente equilibrada que supera los 84 m² de superficie.

Sobresale particularmente la poderosa arquitectura natural de su tronco, que se bifurca en tres grandes y sanas ramas recias, altas y vigorosas, conformando una silueta escultórica de enorme belleza y personalidad, explican desde AEMO. A pesar de la gran oquedad existente en parte de su tronco, el árbol mantiene un excelente estado sanitario, una copa densa y perfectamente poblada de hoja, productiva, y que transmite una extraordinaria sensación de fuerza, equilibrio y permanencia histórica.

Con este reconocimiento, AEMO desea seguir poniendo en valor estos árboles milenarios que representan auténticos monumentos vivos de la civilización mediterránea, guardianes silenciosos de la memoria rural, del paisaje y de la cultura del olivo transmitida durante generaciones.

El jurado ha estado formado por Angjelina Belaj, del IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba; Raul de la Rosa, del Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC); Lucia Corral Caro, de la ETSIAM de la Universidad de Córdoba, y por parte de AEMO, José Mª Penco, que actuó como secretario.