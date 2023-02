Los tres concejales que militaban en el PAR y ahora forman parte del grupo mixto del Ayuntamiento de Alcañiz muestran su «sorpresa e indignación» por los dos proyectos municipales que se presentaron la semana pasada, la reforma del parque de la avenida Aragón y la monitorización de los teléfonos móviles de las personas que transiten por las calles comerciales para conocer sus hábitos de compra y movilidad.

Eduardo Orrios, Berta Zapater y Beatriz Altaba precisan en un comunicado que la obra del parque de la avenida no ha pasado por ninguna comisión ni se ha hablado con ningún grupo de la oposición para consensuarlo. «No se puede dar en un mandato corporativo hasta tres opciones diferentes al parque de la avenida y acabar la legislatura y no haber llevado a cabo ninguno. Este tipo de obras de deberían ser estudiadas y consensuadas ya no sólo en las comisiones sino en un proceso en el que pudieran opinar y ayudar a diseñar el proyecto las personas que son asiduas de este tipo de equipamientos. Hay que reformarlo pero no puede eliminarse de un plumazo un símbolo tan importante para nuestra ciudad», apunta su portavoz.

Para Orrios «lanzar nuevos proyectos sacados de la manga a tres meses de elecciones no lleva a otra situación que a la de querer venderse electoralmente con iniciativas que después no se ejecutarán. El equipo de gobierno nos tiene acostumbrados a lanzar globos sonda centrándose ya más en campaña electoral que en la realidad que necesita la ciudad. Ya no hablan del tan necesario parquin en el centro de la ciudad, de la remodelación de la plaza del Dean, que se han quedado en el proyecto, de la importancia de recuperar el casino, del casco histórico…», puntualizó el exconcejal del PAR.

Respecto a la partida económica financiada con fondos europeos para conocer los hábitos de consumo de los bajoaragoneses, los tres concejales aseguran que lo que no comparten es el anuncio de «motorización de los teléfonos móviles» para tener «información real y directa de los hábitos de consumo y necesidades de compra». Este proyecto «estrella» denominado ‘Seeketing’ tampoco ha sido ni informado ni consensuado con ninguno de los miembros de la oposición. «Nos crea ciertas inseguridades legales por el control de las personas mediante los dispositivos móviles que disponen que nadie del equipo de gobierno ha aclarado», afirman.