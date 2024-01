Óscar Pérez narra en 500 páginas su viaje en moto de cuatro meses de Alcañiz a Nepal

Más de medio centenar de personas asistieron este jueves por la tarde a la presentación del libro ‘Una vez en la vida’, de Óscar Pérez, en el Liceo de Alcañiz. La sala multiusos se abarrotó de amigos y curiosos que querían ahondar todavía más en el viaje que el óptico-optometrista hizo en moto desde Alcañiz a Nepal repartiendo más de 500 gafas graduadas y de sol. La travesía por más 15 países, que duró cuatro meses, ha sido plasmada por el propio aventurero en 500 páginas, divididas en 40 capítulos. Pese a la profundidad de la narración, el público no dejó de hacer preguntas durante la hora y media que duró la cita.

Quisieron saber cómo se prepara el equipaje para tal periplo, cómo se comunica con las personas si no saben el mismo idioma, cómo es cruzar las fronteras en países como Irán o cuáles han sido los momentos en los que ha sentido absoluta felicidad o angustia. Además, respecto a las gafas de segunda mano que regala, surgió la duda de cómo acierta con la graduación sin usar un autorefractómetro. «Ni conozco la graduación de las personas ni las puedo graduar sin la máquina. Tampoco puedo hacerles gafas de lejos. Lo que hago es llevarme gafas graduadas de cerca y buscar gente mayor que no tiene la oportunidad de tener gafas. Entonces les hago unas preguntas y les pruebo dos o tres graduaciones. Es fácil, porque de no ver el prospecto de una medicina a ponerles la graduación y leerla, la mejoría es inmediata», explicó Pérez.

Más de medio centenar de personas arroparon a Óscar Pérez durante la presentación de su primer libro./ María Celiméndiz

Más allá de las curiosidades del propio viaje, los asistentes también preguntaron acerca de cómo surgió el libro. «Durante el viaje dormí en casa de muchas de esas personas a las que les entregué gafas, con lo cual surgieron muchas historias. Cuando regresé a Alcañiz pensé en que tenía que plasmarlo, así que me puse en contacto con una profesora de escritura. Comencé a aprender las técnicas y, aunque los primeros borradores me los corregía al 80%, poco a poco fui haciéndolo mejor y fluyendo», contó. La obra, además de narrar vivencias personales, también refleja los contextos políticos, económicos y sociales de cada uno de los países que el óptico-optometrista visitó.

«Hay países en los que la gente está sufriendo y ‘Una vez en la vida’ lo cuenta. Por ejemplo, hablo de cómo las mujeres en Irán están obligadas a ir con el pelo cubierto y las consecuencias que tienen si no lo hacen. Esto también es un grito para decir basta ya y que se conozca la realidad. Además, estoy cansado de ver siempre en las televisiones las mismas noticias negativas que nos hacen pensar que los países son negativos, y los países no son negativos, los países se componen de personas maravillosas que sufren las situaciones políticas y económicas de sus dirigentes», apuntó Pérez.

La última pregunta fue sobre su siguiente destino, a lo que el óptico-optometrista explicó que tiene su moto aguardándole en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, para circular por Indonesia en abril de 2024. Pérez tiene claro que quiere dar la vuelta al mundo por etapas e invitó a todo el mundo a «salir de su zona de confort, al menos, una vez en la vida» para que «descubran esas partes de uno mismo que todavía no conocen». El interrogatorio, que comenzó y finalizó con la firma de libros, tuvo además una prórroga gracias a una cena en el mismo espacio, en la que participaron muchos de quienes estaban en las butacas.