Pagar por la información y otros retos del periodismo digital, a debate en Huesca

Responsables de 30 medios de comunicación digitales de todo el país analizan este miércoles en el XXIII Congreso de Periodismo de Huesca los retos de la información ‘on line’, en un año marcado por el despegue de las suscripciones en España. El grupo Henneo, La Vanguardia, El País, Expansión o La Voz de Galicia participan en un encuentro que debate sobre la medición de audiencias o los modelos de suscripción, abierto también a la radio y la televisión y a las fórmulas del streaming y los potcast.

El congreso se inaugura oficialmente el jueves con una conferencia de la directora de El País, Pepa Bueno. Vuelve a su formato presencial, con 37 ponentes, que abordarán las tendencias y los retos del periodismo y los medios de comunicación. Pero hoy, previamente, se celebra el encuentro en el que representantes de periódicos digitales, radios y televisiones hacen balance del primer año del desarrollo de los modelos de suscripción a internet.

Para María Maicas, directora de Contenidos Digitales y RRSS de Atresmedia, la suscripción se está imponiendo como un medio de financiación y una herramienta para establecer «una relación cercana» con los usuarios. En el último año, los grandes medios de comunicación del país han apostado por este modelo e intentan fidelizar a sus lectores, intentando compensar la dependencia de la publicidad. En medio de la crisis del papel y la transformación de la radio y la televisión, la combinación de publicidad y lectores de pago es la fórmula del crecimiento.

«Tenemos que ser conscientes de que la información de calidad no es gratis, como no lo es el entretenimiento», ha afirmado Sara Castillero, presidenta-decana de la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón. Los cambios no afectan solo a los periódicos, también a las radios y la televisión. Todos se preocupan de ampliar audiencias y mercados, y de mirar hacia los segmentos más jóvenes, que consumen principalmente vídeos y audios.

Las radios están empeñadas en captar a aquellos oyentes que no escuchan los boletines informativos o los programas, a través de recursos como el streaming o los potcast. «Los telediarios tienen buenas audiencias, pero la edad de los televidentes es altísima», ha comentado Fernando García Mongay, director del congreso, al hablar del acercamiento a nuevas franjas de audiencia.

En la tendencia de buscar nuevos atractivos para captar lectores, García Mongay ha puesto el ejemplo del New York Time, cuya sección gastronómica tiene un millón de suscriptores. Precisamente, el congreso se hace eco de este interés y ha programado una mesa de debate sobre titulada ‘Rico, rico y bien contado: la explosión de la gastronomía en el periodismo», en la que periodistas, cocineros y académicos debatirán sobre por qué, más allá de la política o la economía, la cocina triunfa en los medios y atrae a lectores y suscriptores.

Además habrá otras 11 mesas de debate, charlas y conferencias. Se hablará de cómo la radio y la televisión se adaptan a la actual realidad, en la que los radioyentes también quieren ver imágenes y las nuevas generaciones de televidentes no se sientan a cenar para ver el telediario sino que lo consumen a través del móvil o la tablet. Entre los ponentes hay desde fotoperiodistas que narran su experiencia en desastres naturales y conflictos por todo el mundo, a informadores que trabajan en las noticias locales. Otros temas de debate se refieren al punto de unión entre periodismo y literatura y a si el periodismo deportivo es un campo de juego con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

El Congreso de Periodismo de Huesca cerrará su 23ª edición con la conversación entre los periodistas Xabier Fortes, que actualmente conduce el informativo nocturno ‘La noche en 24 horas’ de TVE, e Ignacio Escolar, director de elDiario.es.