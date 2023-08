Pampa García: «Hay que buscar el equilibrio entre el rigor y el ahorro de detalles para hacer atractivo un artículo científico»

¿Qué es el Science Media Center?

¿Con qué nuevas herramientas contamos?

¿Cómo es posible convertir un artículo científico en algo que sea comprensible y de interés ?

¿Y para hacerlo comprensible?

Es ponerse en los zapatos del otro, ver qué sabe la gente y hasta donde le vamos a contar. Muchas veces no hace falta profundizar tanto como si estuviésemos haciendo un reportaje en profundidad, no estamos escribiendo un libro, nadie se va a examinar. Sin embargo, si hace falta tener rigor suficiente para no contar ninguna mentira, ese equilibrio entre lo que es riguroso y el ahorro en detalles. Es la parte más compleja o de las más complejas de nuestra profesión.

Ha habido una evolución exponencial en cuanto a las herramientas, ¿cuál va a ser el siguiente paso?

El periodismo de ciencia ha vivido un momento de auge, nos hemos hecho la pregunta mil veces; ¿seguiremos abriendo periódicos o esto se relajará? Vemos que evidentemente el ritmo es mucho más relajado ahora, y menos mal, tampoco queremos ser noticia todos los días por cosas catastróficas o por emergencias sanitarias, supervivencias ambientales. Pero, aunque no sea una cosa constante, se va a seguir hablando de ciencia todos los días. El ritmo se va a mantener bastante constante por el momento que vivimos de crisis climática y ambiental, entre otras. En ese sentido, vamos a seguir desarrollando herramientas y haciendo todo lo posible para hacer llegar la ciencia al público general de manera atractiva y comprensible, de modo que todo el mundo entienda que tiene que ver con sus vidas y no podemos prescindir de ella en la parrilla informativa diaria.

Formas parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica, desde ahí, ¿Cómo valoráis el estado del periodismo científico en el país y en general, tiene buena salud?

¿También los propios profesionales?

Lo que no tiene tan buena salud es el estado de los medios de comunicación, los derechos laborales de los periodistas, el tipo de contratos. Hay plantillas muy diezmadas, plantillas sin apenas periodistas de ciencia en nómina contratados, muchos freelance que querrían no serlo, tarifas muy bajas para los freelance. Eso redunda en una peor calidad de la información, como no puede ser de otra manera, no le vas a poder dedicar todas las horas que querrías. El resumen es que tenemos unos profesionales excelentes y unos medios que todavía necesitan darse cuenta de que tienen que invertir en plantillas, en nóminas, en contactar con salarios.