Los partidos políticos aragoneses, divididos ante la posible reapertura de la central de As Pontes

Mientras Andorra vive atónita y con indignación la posible apertura de central de carbón de As Pontes, los partidos políticos aragoneses reaccionaron este viernes con división de opiniones. PSOE y PAR restan importancia al hecho de que el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) esté estudiando con Endesa la puesta en funcionamiento la térmica gallega, que estaba en proceso de cierre. Ambos centran su discurso en que es algo temporal mientras que PP, Teruel Existe, Cs y CHA coinciden en criticar la premura con la que se derribó la térmica andorrana sin abrirse a considerarla relevante para la garantía de suministro energético nacional así como sin una alternativa real de empleo.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, no considera que el Gobierno se precipitara con Andorra, defiende que la posible reapertura de As Pontes sería algo temporal y que la decisión del fin de las térmicas, al igual que las nucleares, es un hecho. «Cuando se tomó la decisión sobre Andorra se hizo por su obsolescencia técnica, ya tenía 40 años; y por los precios del CO2. Entonces las empresas no protestaron porque había que acometer inversiones muy fuertes para seguir funcionando. Lo que ha pasado con la guerra nadie lo esperaba pero en Europa y en España se ha hecho una apuesta por el clima y en Aragón nos lo hemos tomado muy en serio, producimos 19 millones de megavatios de los que consumimos 10», destaca el presidente del PAR.

En la misma línea se muestra el diputado nacional del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, para el que las térmicas «hace tiempo que quedaron amortizadas». Considera que no son la solución para que se rebaje el precio de la luz y que no hay que tener en cuenta que países como Alemania hayan autorizado la reapertura de todas las térmicas cerradas. «Es nuestra obligación luchar por el cambio climático aunque la mitad del mundo no quiera contribuir», apunta el también alcalde de Mezquita de Jarque. Defiendió que el Gobierno «está trabajando» en la reindustrialización de la cuenca minera aunque aún no se haya presentado ni firmado el plan de transición justa que anunció la ministra del ramo, Teresa Ribera, hace tres años y medio. «Es injusto que Andorra sufra. Me transmiten que va a salir bien pero es verdad que ya se nos está hacienda larga la espera».

Desde el PP cargaron contra la gestión del Ministerio de Transición Ecológica. El diputado estatal por Teruel y alcalde de Calanda, Alberto Herrero, lamenta que se cerraran las centrales para pasar a comprar energía térmica a Marruecos. «En el mundo hoy se quema más carbón que hace 20 años y aquí somos los adalides de la energía limpia a costa del bolsillo de todos los españoles», afirma.

Desde Teruel Existe, su diputado, Tomás Guitarte, critica el «cúmulo de despropósitos» del Gobierno y que se cerrara la Térmica antes de crear una alternativa de empleo en la Villa Minera. «Ha faltado sentido común. Somos los únicos que nos opusimos al desmantelamiento porque había que dejar la central como recurso estratégico, por la seguridad nacional y por su valor como patrimonio industrial de Teruel», afirma Guitarte.

La diputada autonómica de Podemos por Teruel, Marta Prades, asegura que su partido entiende el asombro y la indignación de los vecinos de Andorra ante la posible puesta en marcha de la central térmica de As Pontes cuando hace poco más de dos meses veían como se derribaban las torres de refrigeración pero considera «necesario activar mecanismos para hacer frente a la crisis climática y al aumento de los precios de la energía». «Frente a las empresas del oligopolio, hay que impulsar políticas valientes que garanticen una transición justa y ordenada así como una intervención del sector energético con una empresa pública que garantice precios justos para la gente. Siempre hemos dicho que la mal llamada transición justa llegaba tarde, que las alternativas ante el cierre de la central térmica de Andorra no daban certezas a la gente de la zona que veían desaparecer sus empleos sin alternativas reales de empleo. Nos parece vergonzoso que tres años después de visitar Andorra, la ministra Teresa Ribera siga sin firmar el convenio de transición», afirma la alcañizana.

El secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses y director general de Vertebración del Territorio de DGA, Chema Salvador, recuerda que su partido pidió posponer el cierre hasta 2025 para desarrollar una alternativa real de empleo. «Entendíamos que la transición energética era algo más que lo pactado a nivel estatal y europeo porque no podíamos dejar a la zona sin alternativas al sustento de la térmica», afirma Salvador, para quien el anuncio de la posible reapertura de As Pontes es «una puñalada al territorio».

«El Gobierno quiso alzar la bandera verde sin otro criterio económico o de empleo y sin tener un plan B para Teruel», afirma el coordinador territorial de Cs en Teruel, Ramón Fuertes, para quien «Andorra tiene futuro gracias a los andorranos y a la iniciativa privada pero no por el presidente Pedro Sánchez».