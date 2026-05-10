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10 MAY 2026|

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La peña de la Encarnación centra el Geolodía en Alcañiz: «Moverse, se mueve»

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. La capital bajoaragonesa acoge la jornada dedicada a la geología itinerante cada año en la provincia de Teruel. Una de las rocas más famosas del entorno se llevó parte del protagonismo y el debate entre científicos y San Vicente Ferrer

Beatriz Severino10 05 2026

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Alcañiz

ActualidadSociedadLa COMARCA TV

¿Terminará cayendo la Peña de la Encarnación? ¿Se mueve? ¿Cuánto y cómo? Estas y otras muchas preguntas han sido resueltas en Alcañiz en una actividad muy especial. La localidad ha sido escenario del Geolodía 26 en la provincia de Teruel, una cita que ha tenido el catedrático José Luis Simón al frente. Él se ha encargado de llevar el peso de la explicación de la ruta que ha tenido su primera parada ante la Peña de la Encarnación.

La cita no se la ha perdido ni San Vicente Ferrer, quien según la tradición en un sermón en 1412 se refirió a ella como "piedra del fin del mundo" como metáfora de la inminencia del Apocalipsis.

La roca sigue en su sitio, aunque sí se mueve. Sus movimientos están vigilados y en la mañana radiante de este domingo se han dado todas las explicaciones científicas a un buen número de personas que han completado el recorrido que también ha incluido Pui Pinos, entre otras zonas.

La actividad ha estado organizada por José Luis Simón y Arancha Luzón (Dpto. Ciencias de la Tierra, Unizar) y por el alcorisano Luis Moliner (asociación Amigos del Patrimonio Geológico de Teruel), con el apoyo del Instituto de Estudios Turolenses (IET) y la coordinación, a nivel nacional, de la Sociedad Geológica de España.

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