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04 SEP 2026|

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La Peña Taurina de Calanda recibirá la Medalla de La Calandria en las Fiestas del Pilar

PLENO ÍNTEGRO. El Ayuntamiento concederá la distinción a la entidad por su 50 aniversario. El pleno ratifica las cuentas de 2026 y el proyecto para promover 12 viviendas

La COMARCA04 09 2026

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Calanda

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La Peña Taurina de Calanda recibirá en las Fiestas del Pilar la Medalla de la Calandria, un reconocimiento que el Ayuntamiento entrega a diferentes colectivos "fundamentales" para la vida sociocultural del pueblo. En este caso, se ha elegido a la asociación aprovechando la celebración de su 50 aniversario.

La noticia se dio a conocer en el último pleno municipal, celebrado el pasado miércoles. El alcalde, Alberto Herrero, destacó durante la sesión que se trata de “una asociación fundamental en el municipio, que defiende los valores de la tauromaquia y de la cual estamos muy orgullosos todos los calandinos ”.

La concesión de esta distinción fue uno de los asuntos abordados en un pleno extraordinario marcado igualmente por la tramitación de varios asuntos económicos y urbanísticos que, según explicó el equipo de gobierno, requerían una aprobación urgente para cumplir los plazos administrativos.

Uno de los puntos con mayor trascendencia fue la aprobación del acuerdo para promover 12 viviendas unifamiliares asequibles en unos terrenos situados entre el Paseo Alcañiz, el pabellón multiusos y la carretera de Andorra. El alcalde señaló que el Ayuntamiento ha decidido “coger el toro por los cuernos” ante la falta de vivienda y aseguró que este será el primero de varios proyectos en los que trabaja el consistorio. El Grupo Municipal Socialista valoró favorablemente la posibilidad de crear nueva vivienda en Calanda, aunque finalmente se abstuvo y planteó dudas sobre la empresa promotora, de la que aseguró haber encontrado "poca información".

El pleno aprobó también definitivamente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, después de haber permanecido expuesta al público sin recibir alegaciones. El resultado fue de ocho votos a favor y tres en contra. El debate volvió a enfrentar al equipo de gobierno y al Grupo Socialista. El PSOE justificó su voto contrario señalando, entre otras cuestiones, una reducción de los ingresos de 1,3 millones de euros respecto a 2024. El alcalde rechazó la interpretación del PSOE y recordó que en este pleno se trataba de ratificar definitivamente unas cuentas que habían permanecido expuestas al público sin alegaciones.

La corporación abordó igualmente la cuarta modificación presupuestaria de 2026. El equipo de gobierno explicó que se han retirado fondos de partidas cuyos gastos no podrán ejecutarse durante este año para destinarlos al Instituto Municipal de Servicios Sociales y a inversiones realizadas en materia de electricidad para el municipio.

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