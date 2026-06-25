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25 JUN 2026|

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Un pequeño fuego calcina una zona de campo de cultivo en el entorno de Andorra

El incendio se ha originado sobre las 14.45 y ya está controlado. Hasta el lugar se han desplazado dos camiones autobomba

La columna de humo era visible desde varios kilómetros a la redonda./ Cedida
La columna de humo era visible desde varios kilómetros a la redonda./ Cedida

Gema Romero25 06 2026

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Un pequeño incendio se ha declarado este jueves entorno a las 14.45 en una zona de campo de cultivo en Andorra. A pesar que había una columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda, el fuego se ha controlado de manera rápida, en aproximadamente dos horas, según han informado fuentes del Gobierno de Aragón.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado dos camiones autobomba del dispositivo de INFOAR, con los que ha sido suficiente para hacer frente a las llamas. Por el momento, se desconoce el origen y las causas que han provocado del fuego.

Alerta roja por incendios

Este jueves continúa activa la alerta roja por incendios en prácticamente todo Aragón. Ante esta situación desde DGA advierten de la prohibición de determinadas actividades que podrían ser el detonante de un incendio. Las principales son: encender fuego en espacios abiertos, en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello).

También quedan suspendidas las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, y en los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

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