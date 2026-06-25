Actualizado 14:30

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

25 JUN 2026|

Actualizado 14:30

Estabilizado el incendio del entorno del vertedero de la Agrupación Nº7 de Alcañiz que ha calcinado 85 hectáreas

A las 8.10 de este jueves ha conseguido estabilizarse el incendio. Un APN ha asegurado que se trataba de un incendio "muy difícil" y que los bancales de cereal sin cosechar aceleraron las llamas

Actualizada

El incendio en el vertedero de la Agrupación Nº7 este miércoles./ Brigada Forestal Helitransportada de Alcorisa
El incendio en el vertedero de la Agrupación Nº7 este miércoles./ Brigada Forestal Helitransportada de Alcorisa

Gema Romero25 06 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadSucesos

El incendio que ha afectado al entorno del vertedero de la Agrupación Nº7 situado en la carretera entre Alcañiz y Caspe y que ha calcinado 85 hectáreas de terreno forestal y agrícola se ha dado por estabilizado este jueves en torno a las 8.10. Fuentes del Gobierno de Aragón, han señalado que las máquinas bulldozer ha conseguido perimetrar casi la totalidad del incendio.

Un Agente de Protección de la Naturaleza que ha trabajado en la extinción del incendio ha asegurado que se trataba de "un incendio muy difícil", debido a que la vegetación de la zona está muy seca. Además, "el mosaico agro forestal con bancales de cereal aún por cosechar hacían de acelerantes de las llamas".

Al tratarse de un incendio alejado del entorno urbano, no ha sido necesario el desalojo de vecinos. Tan solo una finca cercana con ganado se ha mantenido en vilo esta noche, ya que las llamas se han aproximado hasta el lugar. Finalmente, el fuego no les ha alcanzado.

El Puesto de Mando Avanzado de INFOAR este jueves por la mañana./ AYTO ALCAÑIZ

Durante toda la noche un dispositivo del Operativo INFOAR formado por una brigada helitransportada, cinco brigadas terrestres, cuatro autobombas y dos bulldozer ha estado trabajando en el lugar para lograr estabilizarlo.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, se ha mostrado "muy satisfecho" con la labor realizada por parte del Gobierno de Aragón. Además, ha explicado que la policía local del municipio ha participado en las labores de intendencia, cubriendo las necesidades de los más de 100 trabajadores desplazados durante la jornada del miércoles.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La plataforma de alcaldes de la A-68 pide sumar a las reclamaciones a los agentes sociales: «Se trata de una cuestión que afecta a todos»

Los ediles que no pudieron asistir a la primera reunión convocada el martes han recibido el acta con las propuestas y han mostrado su compromiso de estudiar las acciones

2

La plataforma de alcaldes de la A-68 pide sumar a las reclamaciones a los agentes sociales: «Se trata de una cuestión que afecta a todos»

El nuevo pabellón del IES Bajo Aragón costará 4,4 millones y estará listo para el curso 2027/28

Las obras, que se financiarán a cargo del FITE, deberían empezar después del verano y tendrán un plazo de ejecución de unos 9 meses

2

El nuevo pabellón del IES Bajo Aragón costará 4,4 millones y estará listo para el curso 2027/28

Dos personas atendidas por un golpe de calor en Alcañiz por las altas temperaturas de los últimos días

Un adulto y un niño han tenido que recibir atención en el centro de salud de Alcañiz tras estar expuestos al sol durante la ola de calor

Comentar

Dos personas atendidas por un golpe de calor en Alcañiz por las altas temperaturas de los últimos días

Un pequeño fuego en un transformador deja a más de 1.300 vecinos de Andorra sin suministro eléctrico

Según apuntan fuentes de DGA, en estos momentos los operarios de la compañia trabajan en la zona para reestablecer el servicio a los vecinos afectados

Comentar

Un pequeño fuego en un transformador deja a más de 1.300 vecinos de Andorra sin suministro eléctrico

Dos detenidos por una oleada de robos de cobre en plantas fotovoltaicas de Andorra

La Guardia Civil les atribuye once delitos cometidos en varios municipios y cifra el valor del material sustraído en 300.000 euros

Comentar

Dos detenidos por una oleada de robos de cobre en plantas fotovoltaicas de Andorra

La Justicia de Aragón admite a trámite una queja vecinal contra el modelo de recogida ‘Porta a porta’ en Valdeltormo

Una instancia firmada por 27 vecinos cuestiona el aumento de las tasas, la falta de información sobre los costes del servicio y la gestión del modelo de residuos. La Comarca...

1

La Justicia de Aragón admite a trámite una queja vecinal contra el modelo de recogida ‘Porta a porta’ en Valdeltormo
Periódico del Bajo Aragón Histórico