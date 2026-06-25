El incendio que ha afectado al entorno del vertedero de la Agrupación Nº7 situado en la carretera entre Alcañiz y Caspe y que ha calcinado 85 hectáreas de terreno forestal y agrícola se ha dado por estabilizado este jueves en torno a las 8.10. Fuentes del Gobierno de Aragón, han señalado que las máquinas bulldozer ha conseguido perimetrar casi la totalidad del incendio.

Un Agente de Protección de la Naturaleza que ha trabajado en la extinción del incendio ha asegurado que se trataba de "un incendio muy difícil", debido a que la vegetación de la zona está muy seca. Además, "el mosaico agro forestal con bancales de cereal aún por cosechar hacían de acelerantes de las llamas".

Al tratarse de un incendio alejado del entorno urbano, no ha sido necesario el desalojo de vecinos. Tan solo una finca cercana con ganado se ha mantenido en vilo esta noche, ya que las llamas se han aproximado hasta el lugar. Finalmente, el fuego no les ha alcanzado.

El Puesto de Mando Avanzado de INFOAR este jueves por la mañana./ AYTO ALCAÑIZ

Durante toda la noche un dispositivo del Operativo INFOAR formado por una brigada helitransportada, cinco brigadas terrestres, cuatro autobombas y dos bulldozer ha estado trabajando en el lugar para lograr estabilizarlo.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, se ha mostrado "muy satisfecho" con la labor realizada por parte del Gobierno de Aragón. Además, ha explicado que la policía local del municipio ha participado en las labores de intendencia, cubriendo las necesidades de los más de 100 trabajadores desplazados durante la jornada del miércoles.