La periodista de sucesos Marta Garú recibirá el VII Premio Pilar Narvión como reconocimiento a su rigurosa y amplia trayectoria

La periodista especializada en sucesos Marta Garú recibirá el VII Premio Pilar Narvión el próximo jueves, 24 de septiembre, durante la inauguración oficial del Curso de Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz. El galardón distingue cada año a una figura destacada del periodismo y recuerda el legado de la periodista alcañizana Pilar Narvión, pionera en la crónica política y la dirección de prensa a nivel nacional. El jurado ha reconocido la profesionalidad, rigurosidad y sensibilidad de la periodista zaragozana, demostrada durante sudilatada trayectoria profesional. Garú es actualmente la profesional con más recorrido en este campo en activo en Aragón y ha trabajado en los principales casos relacionados con sucesos, emergencias y tribunales. Su trabajo llena las hemerotecas regionales y ha formado parte de muchos de los acontecimientos que han marcado la historia reciente de Aragón.

Garú comenzó su trayectoria en la sección de sucesos cubriendo uno de los acontecimientos que más conmocionaron a la sociedad aragonesa el incendio de la discoteca Flying de Zaragoza, en 1990, en el que murieron 43 personas. A partir de entonces, siguió algunos de los sucesos más relevantes de la provincia de Zaragoza y sus posteriores procesos judiciales. Entre ellos se encuentran el accidente de La Muela de 1992, en el que fallecieron 32 personas, o las consecuencias del fallo en el acelerador de electrones del Hospital Clínico de Zaragoza, donde murieron 23 pacientes. En los últimos años, Garú también ha realizado el seguimiento de importantes causas judiciales por corrupción instruidas en Zaragoza, entre ellas los casos Plaza y La Muela.

A lo largo de su carrera, su labor periodística le ha granado reconocimientos como el de 2008, de la Asociación de la Prensa de Aragón, que le concedió el Premio Ciudad de Zaragoza por su exhaustiva cobertura del crimen de Fago. Asimismo, la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón han premiado este año su trabajo con el galardón a la Trayectoria Profesional.

Su experiencia y especialización en la información de sucesos y tribunales la han llevado, además, a participar como periodista experta en diferentes programas de televisión de ámbito autonómico y nacional.

La trayectoria de Marta Garú también se ha caracterizado por su compromiso con la igualdad y por su atención periodística a la violencia contra las mujeres. Sus numerosos artículos publicados en Heraldo de Aragón sobre estas cuestiones, así como su participación en ponencias, jornadas y tribunas públicas sobre violencia de género, reflejan otra de las vertientes destacadas de su carrera profesional.

En este sentido, el jurado ha destacado la figura de Garú como periodista pionera, al igual que Narvión, para reivindicar la igualdad de la mujer a través de su labor informativa y también su papel como referente femenino, proyectándose como mujer periodista en un ámbito masculinizado como es el periodismo de sucesos y emergencias.

El premio Pilar Narvión es una escultura única realizada en alabastro del Bajo Aragón por un artista aragonés, en esta edición el escultor Daniel Elena, y con la que se pretende visibilizar el valor de este material autóctono, así como la propia figura y la trayectoria de Narvión.

El premio es concedido por el Ayuntamiento de Alcañiz y Grupo de Comunicación La Comarca. El jurado está integrado por la directora de contenidos de La Comarca y del curso de periodismo, Eva Defior, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y la presidenta del colegio de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela. La decisión fue unánime y se produjo en una reunión mantenida en la sede del Colegio de Periodistas el pasado 1 de septiembre.