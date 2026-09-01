El Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz centrará su octava edición en los sucesos, las emergencias y el true crime. Los días 23, 24 y 25 de septiembre, el teatro municipal de la ciudad reunirá a treinta profesionales de diferentes ámbitos especializados, desde fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, criminólogos y, por supuesto, periodistas.

Durante tres jornadas periodistas de largo recorrido como Cruz Morcillo, Marta Garú, Miguel Ángel Coloma o Tere Vilas se encargarán de contar los entresijos del periodismo de sucesos y de cómo hacerse amigo de las fuentes resulta fundamental. Por su parte, desde Guardia Civil y Policía Nacional también explicarán la importancia de acudir a ellos cuando la actualidad lo requiere y cómo consultar a fuentes oficiales se vuelve una obligación.

La conferencia inaugural correrá a cargo de la periodista y criminóloga Carmen Corazzini quien se encargará de dar unas claves básicas para entender el periodismo de sucesos, así como las líneas rojas que un periodista no debería cruzar. Además, Rocío Benavente, de maldita.es, se encargará de realizar un taller para combatir los bulos y la desinformación en una sociedad en la que ante una emergencia cualquier persona con un móvil a su alcance puede distribuir información falsa y sin contrastar.

Como cada año, el evento también cuenta con perfiles más mediáticos como Manuel Marlasca, Mamen Sala, Antonio Pampliega, Joaquín Castellón o Carlos Quílez, que son los rostros más visibles del periodismo de sucesos e investigación en televisión. Pero en el nuevo ecosistema mediático también se hace indispensable contar con personas del mundo podcast como es el caso de Mar Abad y en el caso de las redes sociales, Alicia Iranzo.

Debido a la vinculación que el curso guarda con la Universidad de Zaragoza, se hace indispensable contar con una mesa que aborde este aspecto. De esta forma, Carles Pont y María Luisa Calero intervendrán para hablar sobre crisis, redes sociales y desinformación. El fotoperiodista Brais Lorenzo, ganador del World Press Photo 2026 traerá una exposición con imágenes de sus trabajos.

Pero esto no es todo, porque también intervendrán otros periodistas del mundo de las emergencias como es el caso de Arturo Checa, jefe de local de Las Provincias. Enrique Labiano de Aragón Televisión también intervendrá y la periodista Cruz Aguilar del Diario de Teruel.

Un evento de referencia nacional

Los últimos acontecimientos sobre emergencias han propiciado que las redacciones se hayan tenido que adaptar a un ritmo de trabajo donde los sucesos centran gran parte de la actualidad mediática. Por ello, la directora del curso, Eva Defior, considera de especial relevancia tender puentes entre periodistas y especialistas del sector de las emergencias. “Este curso quiere además tender puentes entre los periodistas y los profesionales que intervienen en una emergencia, porque necesitamos conocernos y entender cómo trabaja el otro antes de encontrarnos en una situación de crisis. Queremos que Alcañiz vuelva a ser un espacio nacional de formación, reflexión y aprendizaje desde el medio rural, partiendo de una convicción muy clara; cuando todo sucede al límite, necesitamos más periodismo”.

También ha señalado el cambio en la forma de trabajar en las redacciones debido a que las emergencias y los sucesos centran gran parte de la información de actualidad. “Estamos viviendo un cambio de paradigma informativo. Las emergencias, los grandes sucesos y los fenómenos extremos han dejado de ser acontecimientos excepcionales y ocupan cada vez más espacio en nuestra agenda. Son coberturas que nos obligan a tomar decisiones rápidas, muchas veces sobre el terreno, con información incompleta y bajo una enorme presión. Y precisamente por eso, cuanto más compleja es la situación, mayor es nuestra responsabilidad como periodistas”.

El subdirector de comunicación del Gobierno de Aragón, Michel Fernández, ha señalado que “las emergencias son cada vez más frecuentes”. Por lo que considera de especial relevancia la necesidad de “trasladar la información de manera rápida, sostenida y veraz es el principal reto que tienen los gabinetes”. “Los periodistas forman parte de la protección civil, porque tienen un papel fundamental en el traslado de la información a la ciudadanía”.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha señalado el reto que supone que un evento de estas dimensiones salga de las capitales de provincia. “Alcañiz ha sonado en el mundo del periodismo y ha logrado crear su propio evento para poder destacar en el sector”, ha subrayado.

Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, ha valorado muy positivamente la consolidación de esta cita y la importancia de la colaboración público-privada. “Este curso es un buen ejemplo que la colaboración entre empresas es necesaria para la prosperidad de la provincia”, ha señalado.

Cristián Aventín, ponente del Curso y portavoz de Policía Nacional en Aragón, también ha señalado la importancia de hablar sobre lo que pasa después de una publicación y la bidireccionalidad del periodista con los profesionales. “Cuando un medio publica información sobre un suceso, echamos de menos la llamada cuando no se produce, y nos gusta cuando se nos pregunta”, ha detallado. También ha abordado el tema del intrusismo laboral en el mundo del periodismo y lo necesario que es informar de manera objetiva.

Matrícula abierta

Se trata de un curso abierto a todos los públicos. La matrícula general tiene un coste de 99 euros, pero para desempleados, estudiantes, jubilados, personas con discapacidad, socios de Asociación de Periodistas de Madrid, Colegio de Periodistas de Aragón, Periodistas de Catalunya, Unión de Periodistas Valencianos, Cámara de Teruel y Caja Rural de Teruel, el precio de inscripción es de 25 euros.

Organizadores, patrocinadores y colaboradores

Organizado por el Grupo de Comunicación La COMARCA y homologado por la Universidad de Verano de Teruel. Además, para los estudiantes de la Universidad de Zaragoza la asistencia podrá convalidarse como créditos ECTS y en otras universidades del Grupo G‑9.

El curso cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Alcañiz, la Caja Rural de Teruel, la Cámara de Comercio de Teruel y la Comarca del Bajo Aragón. También, cuenta con la colaboración del Colegio de Periodistas de Aragón, la Asociación de la Prensa de Madrid, el Colegio de Periodistas de Catalunya, la Unión de Periodistas Valencianos, la Asociación de Fotoperiodistas de Aragón y Periodistas por la Igualdad.

Desde su nacimiento en 2019, el curso ha logrado consolidarse como un espacio de formación, encuentro y reflexión crítica, con vocación territorial, rigor profesional y proyección nacional. En esta edición, se volverá a entregar el Premio Pilar Narvión, un reconocimiento al compromiso ético con la profesión.