‘Piel Roja’, el último disco del andorrano Sergio Medina

El andorrano Sergio Medina lanzó su último disco, ‘Piel Roja’, justo antes de que el estado de alarma supusiese una irrupción total en nuestras vidas. Después, ya se sabe, llegaron unos meses de quietismo y expectación en los que contener el Covid-19 era la única preocupación por parte de todos. Ahora retoma de alguna manera la labor de difusión de este nuevo trabajo, aunque por el momento sin conciertos presenciales. «He decidido esperar a que todo se normalice un poco más. Tengo previsto el concierto de presentación en Andorra que estaba programado para septiembre, pero tampoco podrá ser», explica.

A pesar de ver la luz este año, el disco -el sexto de su carrera- se empezó a gestar en el verano de 2018, en un momento en el que Sergio decidió parar su vida durante cuatro meses para dedicarse única y exclusivamente a la música. «En verano de 2019 me llamaron y me convencieron de que lo grabara con músicos profesionales. Me arriesgué y la verdad es que ha merecido mucho la pena, sobre todo por poder trabajar con grandes profesionales», asegura.

De ‘Piel Roja’ destaca las letras de las canciones, que van abanderadas por el single, que lleva el mismo nombre que el disco. Rock, latino, bolero… un poco de todo puede encontrarse en esta obra. «Es lo más arriesgado que he hecho. No sé si tiene personalidad, pero personal es. Eso sin duda», asegura el artista. Al single le acompaña un videclip que se rodó en Zaragoza el pasado mes de febrero y que puede consultarse a través de plataformas digitales. Tras ‘Piel Roja’, Sergio sigue trabajando en más canciones y temas que poco a poco irán viendo la luz.