La Plataforma de los Paisajes denuncia un nuevo proyecto eólico en el Parque Geológico de Aliaga con 46 aerogeneradores

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel denuncia que un nuevo proyecto de centrales eólicas vuelve a intentar «destrozar» el Geoparque del Maestrazgo, esta vez en pleno corazón del mismo, en el propio Parque Geológico de Aliaga, todo un referente a nivel mundial en cuanto a espacios geológicos, importantes por su valor científico, protegidos por ley y amparados por la propia UNESCO. Según la documentación de la central eólica Virgen de los Dolores publicada en el BOA el pasado 12 de mayo se trata de una central eólica que se presenta de forma «fragmentada». “En total, tendrá 46 aerogeneradores, y consta de solo dos aerogeneradores, aunque recoge planos que muestran que junto a esos dos, se pretenden construir 44 más dentro de este espacio protegido“, advierten desde la Plataforma.

Hace apenas 15 días el INAGA informó desfavorablemente de la central eólica Loma de la Solana, muy próxima a los aerogeneradores ahora proyectados, precisamente por su afección negativa al Geoparque del Maestrazgo, entre otros motivos. “No se entiende que ahora, otra vez, el Gobierno de Aragón haya admitido un nuevo proyecto en el mismo espacio y con una afección mucho mayor para el Geoparque. El Gobierno de Aragón parece que no quiera planificar la implantación de renovables hasta que no consiga destrozar el Geoparque del Maestrazgo, nos preguntamos si esto se estuviese planteando en otros geoparques, donde también hace viento y donde también sería una aberración la implantación de centrales eólicas con estas dimensiones, ¿se estaría en esta situación de desamparo por parte del Gobierno de Aragón?”, denuncia el colectivo.

«Estupor» ante las recientes declaraciones de Arturo Aliaga

Desde la Plataforma de los Paisajes de Teruel han mostrado su «estupor» por las últimas declaraciones del vicepresidente y consejero de Industria Aragón Arturo Aliaga quien mostró su «rechazo radical» a la iniciativa de las placas solares flotantes en los embalses. “Nos alegraría mucho que no se permitiera destrozar los paisajes de los embalses con espejos fotovoltaicos y que de ese modo no se vieran afectados los usos que las poblaciones locales están dando a los embalses designados por el Ministerio de Transición para la colocación de plantas solares flotantes, pero sus declaraciones no son de recibo si las contextualizamos dentro de los hechos que estamos viviendo en Aragón», afirman.

Recuerdan al vicepresidente que zonas de alto valor paisajístico, como son los de Sierra de Albarracín, Bajo Aragón, Cuencas Mineras, Maestrazgo, Matarraña, entre otros a día de hoy «se encuentran seriamente amenazados por la especulación eólica y fotovoltaica, pudiendo poner en peligro y acabar con varias décadas de trabajo, con afecciones negativas sobre la agricultura, la ganadería y el turismo, sectores básicos de la economía de estas comarcas». «Parece ser que el Consejero de Industria sufre más por los paisajes embalsados de agua que por paisajes con un gran valor natural y cultural como los que tenemos en Teruel y que son seña de identidad de los turolenses», reflexionan.

Para los responsables de la Plataforma el consejero Aliaga «tarda en dimitir», tal como han recalcado en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, en la que le han acusado de «fomentar la confrontación en y entre territorios, dar un trato muy diferente a unos y otros y no hacer nada por desarrollar una transición energética justa».