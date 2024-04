El pleno de Alcañiz rechaza seguir adelante con la integración de la ESO en el centro Juan Sobrarias

El pleno de Alcañiz rechazó durante el pleno ordinario celebrado este lunes instar al departamento de Educación del Gobierno de Aragón a continuar con la tramitación para que el centro Juan Sobrarias pueda impartir la Educación Secundaria Obligatoria. Desde el PSOE sostienen que el tamaño del centro y la cantidad de aulas con las que cuentan permitirían que las dos nuevas vías se pusieran en funcionamiento a partir del próximo curso y que supondría un alivio de unos 200 alumnos para el IES Bajo Aragón, que actualmente supera los 1.500 alumnos.

«En la margen izquierda viven más de 6.000 personas, son más habitantes que en Calamocha y por ello es necesario poner en marcha servicios», explicó el portavoz de los socialistas, quien además lamentó que, si esta propuesta no ve finalmente la luz, en Alcañiz habrá «cuatro años de perder el tiempo en cuanto a demanda educativa». Desde Izquierda Unida también comparten esta idea, aunque proponen que se puedan abrir cuatro vías y que la oferta educativa esté abierta también al resto de centros. «Las instituciones deben ir siempre de la mano de los centros educativos», sentenció María Milían.

NOTICIA RELACIONADA

El resto de partidos se mostraron en contra de esta propuesta y coincidieron en que la mejor opción es la creación de un nuevo instituto que de servicio a los vecinos que viven en la margen izquierda de Alcañiz. En este sentido, desde el PP sostiene que tras una reunión celebrada entre representantes de la consejería de Educación de la DGA y las AMPAS y los directores de los centros, estos últimos mantienen que la mejor solución es la mejora de las instalaciones del centro actual. El portavoz del grupo popular, Eduardo Orrios, acusó a los socialistas de estar publicitando una medida «electoralista».

En el caso de los socios de Gobierno, tanto PAR como Vox se mostraron a favor de la creación de un segundo centro. Mientras Ramiro Domínguez aseguró que la creación de servicios en la margen izquierda es «uno de los grandes deberes pendientes del Ayuntamiento», Carlos Andreu pidió «abrir un debate con la comunidad educativa y los técnicos».

NOTICIA RELACIONADA

La amnistía tensa el debate

La crispación que fue caldeando el ambiente durante todo el pleno llegó a su punto más álgido durante la moción presentada por el PAR en la que se pedía «el rechazo categórico a la ley de Amnistía». Con el tono enérgico y en ocasiones excesivo que suele acompañar a las intervenciones del portavoz de los aragonesistas, Ramiro Domínguez, apostilló que la tramitación de este texto a nivel nacional «es injusta para el conjunto de la sociedad española». En su intervención, visiblemente alterado aseguró que los ediles del PSOE «deberían sentir vergüenza» y aseguró que lo mejor que le podría pasar al país es «la desaparición del partido».

La crispación continuó con el turno de portavoces durante el que la representante de Izquierda Unida, María Milían tuvo que pedir respeto tras ser interrumpida varias veces por Domínguez, que la acusó de «comunista». Los socialistas también se unieron a la petición de mesura después de que el concejal de Voz aprovechara su turno de intervención para reproducir un audio de Pedro Sánchez en el que rechazaba la amnistía. Así, mientras Jorge Abril recordaba que el presidente del Gobierno de España no es concejal y que estaban «en un pleno y no en una taberna», Urquizu pidió «rebajar la tensión y mantener las formas» y aseguró que la imagen que recibe la ciudadanía no es buena. La moción fue finalmente aprobada gracias a los votos a favor del equipo de gobierno, PSOE e Izquierda Unida y la abstención de Teruel Existe.

En cuanto al resto de puntos, se aprobó por unanimidad una declaración institucional, impulsada por Teruel Existe, en la que se pedía «instar al Gobierno de España a reconsiderar la supresión de las paradas de autobús en los corredores nacionales». Por otro lado, se desestimó la propuesta socialista para mantener el 3 de marzo como día de la Memoria Democrática de Aragón con los votos en contra de PP y Vox, el voto a favor de PSOE, IU y Teruel Existe y la abstención del PAR. Aunque la propuesta no se aprobó, el primer edil se comprometió a que, mientras dure su mandato, se seguirá conmemorando a las víctimas del bombardeo el 3 de marzo.

NOTICIA RELACIONADA