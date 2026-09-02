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02 SEP 2026|

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El Plus 2027 de la DPZ permitirá a los municipios pedir fondos para limpiar los montes y prevenir incendios

El Plan Unificado de Subvenciones incrementa su presupuesto en un 50% adicional Por primera vez los consistorios podrán pedir fondos para gasto corriente relacionado con la prevención y la extinción de incendios y se incrementa de 18.000 a 30.000 euros el importe de las ayudas incondicionadas que los municipios pueden destinar a lo que cada uno decida con total flexibilidad

Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza / DPZ
Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza / DPZ

La COMARCA02 09 2026

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La Diputación de Zaragoza ha convocado el Plan Unificado de Subvenciones-PLUS 2027, que se amplía de 50 a 75 millones de euros distanciándose aún más como la principal línea de ayudas que reciben los ayuntamientos de la provincia y que por primera vez permitirá que los municipios pidan fondos para limpiar el monte y prevenir así los incendios forestales.

Además, al aumentar su dotación, el PLUS 2027 incrementa de 18.000 a 30.000 euros el importe de las ayudas totalmente incondicionadas que los consistorios pueden destinar a lo que cada uno decida sin necesidad de justificar nada. Estas subvenciones concedidas en la modalidad de concertación dan a los municipios la posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos con total flexibilidad y se han incrementado un 150% en dos años.

“El Plan Unificado de Subvenciones es el principal apoyo económico que reciben nuestros pueblos no solo de la Diputación de Zaragoza, sino de todas las administraciones”, recuerda el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero. “La excelente salud financiera de la que gozamos, unida al aumento de los ingresos que recibimos por el fuerte crecimiento de la economía española, nos han permitido ampliar muy significativamente el presupuesto del PLUS 2027 dando a los ayuntamientos mucho más margen para acometer nuevos proyectos e iniciativas”.

Entre esas nuevas líneas de trabajo que podrán financiar los consistorios con el PLUS 2027 estarán las labores de limpieza de montes, ya que por primera vez las ayudas del Plan Unificado de Subvenciones se abren a financiar gasto corriente relacionado con la prevención y la extinción de incendios. “Es un primer paso para ayudar a nuestros pueblos a luchar contra el fuego y contra la emergencia climática que tan dramáticamente hemos sufrido este verano”, destaca Sánchez Quero.

El presidente ha firmado este miércoles el decreto de convocatoria del PLUS 2027 y el anuncio se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Los ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 5 de octubre.

Autonomía, planificación, transparencia y apoyo a los más pequeños

El Plan Unificado de Subvenciones de la Diputación de Zaragoza fue una iniciativa totalmente pionera del actual equipo de gobierno que se puso en marcha en el año 2017 y que supuso un cambio radical en la relación entre la DPZ y los 292 municipios de la provincia. Los cerca de 30 planes de ayudas que la institución  lanzaba cada año se concentraron en uno solo dejando que cada ayuntamiento decida libremente a qué quiere destinar el dinero que le corresponde.

“El PLUS cambió por completo la forma de distribuir las subvenciones dando mucha más autonomía a nuestros pueblos y haciendo que sea la Diputación la que se adapta a las directrices que marcan los ayuntamientos y no al revés como sucedía antes”, subraya Sánchez Quero, que además incide en que los alcaldes y las alcaldes “tienen mucha más capacidad de planificación porque saben cuánto dinero les va a llegar cada año” y en que el el dinero se distribuye “de forma totalmente objetiva y transparente” en función de la población de cada municipio.

En este sentido, el presidente recuerda también que los criterios de reparto favorecen a los pequeños y medianos municipios, ya que el 40% de los fondos del PLUS se reparten mediante una cantida fija igual para todos los municipios (el 60% restante se concede según el número de habitantes).

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