La Policía de Alcañiz no cobra las multas por la falta de personal

La Policía Local de Alcañiz no está cobrando la mayoría de las multas que ponen los agentes desde hace cuatro años por la falta de personal para tramitarlas, según han denunciado los sindicatos CSIF y CSL. Casi todas las denuncias terminan prescribiendo y solo algunos ciudadanos «de buena fe» las abonan «de forma voluntaria». Como consecuencia, los infractores de la ley -ya sea en tráfico, medioambiente o establecimientos públicos- se vuelven reincidentes. Tampoco pierden puntos del carné los conductores que realizan maniobras temerarias ni los que dan positivo en alcohol o drogas.

La gestión de los expedientes administrativos está «enquistada» desde que se jubiló el policía responsable. La plaza no se cubrió, ni se externalizó el servicio, pese a la insistencia de los agentes. En cambio, el Ayuntamiento de Alcañiz -desde la anterior legislatura en la que gobernaba el PP, como en la actual, que lo hace el PSOE- ha optado por asumir con personal propio, sin reforzarlo, la tramitación de las denuncias. «La mayoría nunca llegan a hacerse efectivas y terminan prescribiendo», manifiestan desde los sindicatos.

Los policías locales han intentado solucionar el problema en numerosas ocasiones a través de escritos y reuniones. Sin embargo, «nada ha cambiado en cuatro años». Hasta el momento solo se han celebrado comisiones genéricas en las que se ha expuesto la situación, en vez de convocarse una comisión especifica sectorial de la Policía de Alcañiz para abordar la causa, tal y como han pedido los agentes. «Los efectivos se sienten ninguneados por el Consistorio», critican los sindicatos.

Pérdida de autoridad

Desde CSIF y CSL denuncian la «desautorización constante que sufren los agentes». «La gente se les ríe en la cara cuando ponen multas porque saben que no van a tener que pagarlas», explican. Asimismo, está habiendo «un aumento de la reincidencia» que afecta tanto a los policías -quienes se sienten «desprotegidos»- como a los propios ciudadanos, ya que las infracciones no sancionadas pueden volverse cada vez más graves. «Un conductor al que no se le ha quitado el carné pese a las imprudencias, puede causar cualquier día un accidente», alertan.