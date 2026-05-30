A por el primer chapuzón: ¿Cuándo abren las principales piscinas bajoaragonesas?

Con las altas temperaturas las piscinas se convierten en un buen aliado para sobrellevar el calor. Las del territorio ya comienzan a abrir estos días para disfrute de los vecinos. Las primeras en inaugurar la temporada estival han sido las de Alcañiz y Maella, que han abierto sus puertas este sábado para disfrute de vecinos y visitantes. En Calanda harán lo propio este lunes día 1 y en Valderrobres, el viernes 5.

En Caspe tendrán que esperar hasta el lunes 15 y en Andorra, hasta el 20.

Horarios de Alcañiz

En la capital bajoaragonesa, hasta el 19 de junio el horario de apertura al público de la piscina será de lunes a viernes de 15.30 a 20.30 y los fines de semana de 10.30 a 20.30. A partir del próximo 20 de junio el horario será de lunes a domingo (incluidos festivos) de 10.30 a 20.30. La apertura de la piscina municipal de Valmuel está prevista para el sábado 6, mientras que en la pedanía de Puigmoreno se iniciará previsiblemente la actividad estival el próximo 19.