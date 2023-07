El PP acusa a DGA de «estar de vacaciones» ante la situación de las ambulancias y el ejecutivo en funciones culpa a los populares de «hacer oposición» 

La diputada popular Ana Marín ha recordado este martes al gobierno que «está en funciones, no de vacaciones» y le ha exigido responsabilidad y decisiones para solucionar los problemas de la sanidad aragonesa, especialmente en el medio rural aragonés. Marín ha sido muy crítica con la «pasividad y falta de responsabilidad» que está demostrando el Ejecutivo y ha puesto de manifiesto que «la inacción de Lambán y de la consejera de Sanidad, desaparecida, está agravando la situación de la sanidad aragonesa». La diputada popular ha puesto el foco en dos graves problemas: por un lado los déficits en el transporte sanitario urgente terrestre tras la entrada en vigor del nuevo pliego, y por otro, la reducción de horas de atención en muchas zonas rurales de la Comunidad por la falta de profesionales en periodo estival.

Desde que se anunció el nuevo pliego de transporte sanitario urgente terrestre, tanto el Partido Popular, como los profesionales del sector, el territorio y los tres colegios de médicos de Aragón alertaron de los problemas que iba a generar. «La consejera dijo que este iba a ser el mejor pliego de la historia pero la realidad es que hay ambulancias sin conductor, ambulancias desactivadas y otras inoperativas. Mientras todo esto pasa, ni Lambán ni la consejera hacen nada para solucionar un problema muy grave, ellos de vacaciones mientras en las tres provincias aragonesas se deteriora el servicio sanitario», ha subrayado.

Además, la diputada popular ha sido muy crítica con la «inoperancia» y «falta de previsión» del gobierno en funciones ante un problema que se lleva repitiendo cuatro años, la falta de facultativos en el medio rural durante el periodo estival, lo que obliga a reducir las horas de atención sanitaria en muchos municipios de la comunidad, justo cuando ven aumentada su población. «Otra vez municipios que ven reducido su horario y sus días de atención sanitaria. Este gobierno está destrozando la sanidad en el medio rural. Les exigimos que actúen y hagan su trabajo. La falta de facultativos y la falta de ambulancias resulta un cóctel demasiado explosivo. Vuelvo a recordar a Lambán y a la consejera que están en funciones, no de vacaciones. Es su obligación actuar en este sentido en vez de dedicarse a atacar a otros partidos políticos«, ha afirmado Marín

Asimismo, la diputada popular ha recordado el compromiso del Partido Popular con el medio rural en todos los ámbitos, pero especialmente en el sanitario, «porque uno no elige qué día se pone enfermo o cuándo va a necesitar una ambulancia. Todos tenemos derecho a una sanidad pública de calidad, independientemente de dónde vivamos o del día de la semana en el que nos encontremos».

«Hacen oposición a la oposición»

Por su parte, el diputado socialista en las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha salido este martes al paso de las acusaciones del PP, esta vez sobre sanidad, para instar al partido de Azcón a que «deje de una vez de hacer oposición a la oposición y se dedique a conformar gobierno de una vez». Villagrasa ha lamentado la «lentitud e incapacidad» del partido de Azcón para gestionar, entre otros servicios, el transporte sanitario urgente, «algo que intenta enmascarar con ataques feroces y diarios al PSOE, tal y como llevan haciendo desde hace 8 años por tierra, mar y aire, con informaciones falsas y erróneas».

«El Partido Popular de Azcón podría estar gestionando la sanidad desde hace semanas si no estuvieran mareando y engañando a los aragoneses con la formación de gobierno», ha señalado el también secretario de Organización del PSOE Aragón. Por todo ello, ha considerado que «es una deslealtad absoluta estar dando ruedas de prensa de oposición cuando lo que están haciendo es una dejación de funciones, actuando con una irresponsabilidad inaudita sin formar gobierno». «Es preocupante que estemos a 4 de julio, que el PP haya tenido mucha prisa para salir a criticar a criticar al PSOE, a sacar informaciones que causan alarma social de forma irresponsable y poca prisa para comprometerse a gestionar, cuando es su obligación», ha añadido.

Ante esta situación «infantil e irresponsable», ha instado a Jorge Azcón a que «no intente tapar y esconder la realidad atacando al PSOE». «La realidad es que no ha conformado gobierno a estas alturas y otras debilidades como regalar a VOX la Presidencia de las Cortes de Aragón. Tienen la encomienda de ponerse a trabajar desde ya y no sabemos por qué están tardando tanto», ha lamentado. «Deberíamos preguntarnos por qué hace un mes el PP y Azcón tenía prisas por realizar traspaso de poderes y hoy todavía no han conformado gobierno», ha insistido.

Frente a ello, el Gobierno de Lambán y el PSOE «están trabajando hasta el último momento, con responsabilidad, solventando los problemas y dando la cara hasta que haya un nuevo gobierno». «Ahora mismo, está reunido el 061 Aragón y el Servicio Aragonés de Salud con la empresa concesionaria del transporte sanitario urgente de Aragón, vigilante en el cumplimiento del contrato concesional, lo que demuestra que el Gobierno de Lambán sigue siendo responsable, trabajador, honesto, y hasta el último minuto va a estar a la altura de los servicios públicos», ha incidido Villagrasa.

Y ha insistido: «El PP hace lo que más le gusta: hacerle oposición radical al PSOE. Nos acusan de todo, a pesar de llevar a cabo la mayor oferta pública de empleo de la historia desarrollada desde 2015; un plan de incentivos y mejoras retributivas en Atención Primaria; ofertar el 100% de las plazas MIR acreditadas; o llamamientos continuados para la cobertura de plazas».