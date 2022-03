El PP obligará al resto de partidos a posicionarse en las Cortes sobre la renovación de MotoGP

El Partido Popular obligará a posicionarse en las Cortes de Aragón a todos los partidos sobre cómo quieren que se acometa la renovación del Gran Premio de Aragón: si a cinco años como venía firmándose hasta la fecha o año a año, el nuevo modelo que impulsa el Gobierno de Aragón. Para ello ha presentado una iniciativa que se debatirá en el próximo pleno autonómico para que el Consejo de Administración de Motorland autorice al presidente a firmar un contrato para los próximos cinco años, en un plazo máximo de tres meses.

Esta iniciativa parte del diputado autonómico del PP Juan Carlos Gracia Suso, quien este lunes la presentó públicamente a las puertas del circuito junto a representantes de su partido en Alcañiz y el Bajo Aragón para mostrar el «compromiso» de los populares con el proyecto.

El alcañizano alertó de que la continuidad del Mundial de MotoGP en Motorland a partir del 2022 está en peligro tras conocerse que DGA quiere renovar el contrato con Dorna por un solo año, a diferencia de los otros circuitos de España, que ya suscribieron un acuerdo por cinco anualidades. «Exigimos que en Aragón se firme el mismo contrato con Dorna que se ha suscrito en otras comunidades y que garantizaría la celebración del Mundial de Moto GP los años 2022, 2024 y 2026 tras la decisión de los promotores del campeonato de rotar entre los cuatro circuitos españoles que albergan la competición más importante de motociclismo», recalcó el también portavoz de Industria del Grupo Popular en las Cortes.

Con las rotaciones en vigor, en 2023 no habría MotoGP en Alcañiz y, de momento, tampoco ninguna otra prueba mundialista ya que la situación de Superbikes y del Mundial de Turismos no es distinta. Existía la posibilidad de prorrogar ambos compeonatos hasta 2023 y, a día de hoy, no se ha realizado.

Para Gracia Suso, la renovación por un único año, a pesar de las declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, en las que aseguraba que quería dejar libertad de actuación al próximo ejecutivo regional, «pone en riesgo» la supervivencia del Gran Premio en nuestra comunidad. «Lo que hace es generar inestabilidad e inseguridad porque el resto de circuitos lo tienen firmado y Motorland no», remarcó.

Una situación que en su opinión supone también una mala noticia para el tejido empresarial bajoaragonés, que se ve muy beneficiado de los más de 30 millones de euros de impacto económico que genera el Mundial de Moto GP. Gracia Suso recalcó que para las empresas del territorio «que han realizado numerosas inversiones» al calor de Motorland este campeonato es «vital» para su supervivencia y también para la generación de empleo en el Bajo Aragón.

El representante bajoaragonés incidió en que Motorland es «más que un circuito» para Alcañiz y el Bajo Aragón, ya que «es nuestra tradición e historia». Es precisamente esa la razón la que esgrimió para anunciar que desde el Partido Popular no van a permitir» que nadie juegue con ello», en un territorio histórico de motor, con carreras en su circuito urbano desde 1965 a 2004, y en Motorland desde hace más de diez años. «La provincia de Teruel y el Bajo Aragón están perdiendo muchos trenes con este Gobierno de Aragón y lo que no vamos a hacer es dejar que suceda una vez más», advirtió Gracia Suso.