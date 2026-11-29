El Partido Popular repite en estas elecciones generales como primera fuerza en Caspe con un 32,55 %, aunque baja 1,73 puntos con respecto a los comicios generales de 2023, en las que también fue la fuerza más votada. Le sigue el Partido Socialista que alcanza el 30,69 %, 2,5 puntos menos que hace tres años; y cierra la tercera posición Vox, el único que sube 6,29 puntos, representando el 22,61 %.

CHA-IU-MS-Frente Amplio se hace con el 9,63% de las papeletas, un dato que no tiene cifra de referencia ya que no se presentaron en las últimas generales. Por su parte, Se Acabó La Fiesta suma un 1,79 %, Frente Obrero un 0,60 % -0,41 puntos más-, Podemos un 0,43 %, Mundo+Justo un 0,15 % -sube 0,15 puntos-, F.I.A. un 0,12 % -0,05 puntos más-, y PCTE cierra un 0,10 % -baja 0,01 puntos-.

Por bloques, los principales partidos de derecha aglutinan más de la mitad de los votos con un 55,16 %, frente a la fuerzas de izquierda que suman el 40, 32% de las papeletas. Las cifras de estas elecciones han ido acompañadas de un incremento de la participación en la capital caspolina que ha llegado al 78,28 %, lo que supone 7,91 puntos más que en 2023.

Mayoría del PP en la comarca

En el Bajo Aragón-Caspe, el PP predomina en casi todos los municipios. En Maella, los populares han vuelto a conseguir la mayoría de votos con un ligero crecimiento. El PP cierra un 43,17 % (0,70% puntos más) frente al PSOE que se sitúa en segunda posición con un 35,72 % y una caída de 1,59 puntos. Vox aumenta en 2,35 puntos, representando el 14,51 %; CHA-IU-MS-Frente Amplio alcanza el 2,96 %, SALF el 1,14 %, FO el 0,57 % (0,57 puntos más), M+J el 0,19 % (0,19 puntos más) y Podemos 0,19 %.

En Fabara crece en 0,74 puntos, con un 35,51 % de los votos, frente a la bajada del PSOE, que lo hace en 4,17 puntos (32,33 %). Vox sube también en 4,74 puntos (19,96 %) y se mantiene como tercera fuerza. CHA-IU-MS-Frente Amplio que se ha presentado también en la localidad y que no tuvo candidatura en los comicios generales anteriores suma un 7,95 %, y SALF un 1,59 %. Les sigue Podemos (0,35 %), Frente Obrero (0,17 %) y F.I.A. (0,17 %).

El PP también mantiene su liderazgo en Nonaspe con un 39, 12 % y una bajada de 0,80 puntos. Asimismo, el PSOE desciende 0,16 puntos consiguiendo un 35,11 % de los votos; y Vox crece 4 puntos subiendo hasta el 17,17 %. CHA-IU-MS-Frente Amplio agrupa el 4,96 %, SALF, el 0,95 %, FO el 0,76 % (0,57 puntos más), M+J el 0,57 % (0,57 puntos más), Podemos el 0,38 %, y F.I.A. el 0,19 % (0,19 puntos más).

En Chiprana, el PP vuelve a ganar, pero registra la mayor pérdida de votos de toda la comarca con respecto al 2023. Los populares descienden 6,46 puntos y registran el 39,54 % de los votos. Les siguen los socialistas con un 35,45 % (0,70 puntos menos), y Vox aumenta en 6,46 puntos con un 17,72 %.

Fayón, la única victoria del PSOE

El PSOE solo ha conseguido imponerse en Fayón con un 42,66 % (0,38 puntos más). El PP se sitúa en segundo lugar con un 33,48 % y una bajada de 5,82 puntos; mientras que Vox sube también en 5,69 puntos (9,17 %). CHA-IU-MS-Frente Amplio consigue un 8,71 %, SALF un 2,29 %, Podemos un 1,37 % y FO un 0,45 % (0,45 puntos más).