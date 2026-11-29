El Partido Popular es el ganador de las elecciones generales españolas y podrá gobernar con el apoyo de Vox. Ambas fuerzas superan la mayoría absoluta y suman 186 escaños. El PP ha sido el partido más votado, con el 32,5% de las papeletas y 134 escaños, tres menos que en 2023. Por su parte, el partido de ultraderecha Vox crece respecto a los ultimos comicios, pasando de 33 a 51 diputados, con un 15.7% de los votos. El PSOE ha sido la segunda fuerza más votada, con el 29% de los votos y 117 escaños. Esquerra Republicana es la cuarta fuerza con 11 diputados, seguido de Frente Amplio con 10 y EH Bildu con 7. Podemos pierde por completo la representación parlamentaria.

El Partido Popular domina en toda España y gana en todas las provincias de Aragón. También en Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia. Además, es la fuerza más votada en Ceuta, Badajoz y Tenerife. El PSOE solo resiste como primera fuerza en Cataluña, Cáceres, Álava y Vizcaya. Bildu es la primera opción en Guipúzcoa.

Participación masiva

El 78,18% del electorado español ha acudido este domingo a las urnas para ejercer su derecho al voto. Casi un 12% más que en las elecciones de julio de 2023. La movilización masiva de ambos bloques confirma que estas elecciones suponen un cambio de ciclo político. Así, los comicios se sitúan en el tercer puesto del ranking histórico de participación, justo por delante de los de marzo de 1996.

En Aragón, Teruel ha registrado los datos de participación más altos de la comunidad autónoma, con un 81,88% del electorado que ha acudido a la cita electoral. A las 14.00, un 47,94% había pasado por las urnas, 6,02 puntos porcentuales más que en 2023. A las 18.00, la cifra ha subido hasta el 67,73% del total.