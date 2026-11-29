El Partido Popular ha ganado las elecciones en Alcañiz con un 35% de los votos (3.118). Aun así, el partido se deja más de medio punto frente a los comicios de 2023 frente al fuerte crecimiento de Vox. El PSOE mantiene su puesto como la segunda fuerza más votada con 2.931 votos. Además, recorta distancias con el PP y logra aumentar ligeramente con un 1,23% más de electores que en julio de 2023.

Vox es la fuerza que más crece en Alcañiz, con 1.903 votos, 754 más que en 2023; supone un 21,38% del total de los votos y es la tercera fuerza más votada. La formación sube 6,93% respecto a los anteriores comicios, en los que obtuvo 1.149 votos.

Teruel Existe continúa como cuarta fuerza política y pierde más de 190 votos en la capital del Bajo Aragón y más de un 3% de apoyos y se queda con 556 papeletas y un 6,24% de los votos. Se Acabo la Fiesta y Podemos, que no se presentaron en los comicios de 2023, han obtenido 138 y 73 votos respectivamente.