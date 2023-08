PP y Somos pactan una coalición en Caspe y dejan de lado sus tensiones

Somos Caspe ha logrado entrar a formar parte del equipo de gobierno de la Ciudad del Compromiso tras establecer un pacto con el Partido Popular y pese a las profundas discrepancias entre los líderes de ambas formaciones. Cabe recordar que la actual alcaldesa, Ana Jarque, dejó Cs para sumarse al PP cuando Cristian Poblador fundó Somos Caspe junto a otros miembros de la formación naranja, lo que derivó en una fractura entre ambos y que se ha ido manifestando desde la campaña electoral. Sin embargo, el acercamiento desde el 28-M ha sido paulatino y han dejado sus diferencias de lado para sumar una mayoría estable, tanto en la comarca del Bajo Aragón Caspe (la semana pasada) como en el ayuntamiento.

De esta forma, los tres concejales del grupo independiente se unen al gobierno con los seis del PP. Así ya logran la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante los diversos puntos que se lleven a pleno municipal. Con este pacto, Cristian Poblador asume la concejalía de Agricultura, Repoblación Forestal y Recuperación de Riberas. Además, pasa a ser el primer teniente de alcalde. Por su parte, Susana Garrido se encarga de la concejalía de Comercio Local y Turismo. Y, por último, Ramón Repollés, vicepresidente comarcal desde la semana pasada, será el concejal de Deportes. Además, tanto Cristian Poblador como Susana Garrido pasan a formar parte también de las Juntas de Gobierno Local.

Estos nuevos cargos se dieron a conocer en el pleno de este jueves y llegan mes y medio después de que se constituyera el Ayuntamiento caspolino en el que Somos Caspe apoyó al PP en la investidura. Sin embargo, en el pleno de investidura de la alcaldesa Ana Jarque, el Partido Popular aseguró que no había ningún pacto y que gobernarían en minoría. «Sin embargo, hemos visto que no podemos ir a los plenos sin una mayoría, porque no íbamos a poder sacar adelante varios grandes proyectos que tenemos entre manos. Llegábamos a los plenos y los diferentes partidos cambiaban la orientación de su voto respecto a lo que habíamos hablado. Así que hemos conseguido cerrar este acuerdo con Somos Caspe», indicó la alcaldesa, Ana Jarque.

Con todo ello, el partido independiente municipalista Somos Caspe ha conseguido introducir a sus tres ediles en el gobierno caspolino, haciéndose con importantes concejalías. «Había desde el principio un acuerdo a nivel regional entre el PAR (del que Poblador forma parte) y el PP. Pero lo hemos ido adaptando hasta el momento», señaló Cristian Poblador, portavoz del partido independiente. Por su parte, los populares caspolinos insisten en que este pacto no se les había comunicado en un primer momento.

Durante la sesión plenaria, la oposición solicitó que se diera una explicación a este cambio de gobierno, «que llega después de que Somos Caspe diera el visto bueno al sueldo de la alcaldesa unas semanas atrás», señaló Abraham Martínez, portavoz del PSOE caspolino. No obstante, a pesar de los cambios en el gobierno, no habrá liberaciones de concejales. Es decir, por el momento, la alcaldesa sigue siendo la única edil con un sueldo municipal.

9 concejales

PP

Ana Jarque. Alcaldesa y concejal de Promoción Económica, Comercio, Feria e Industria

José Miguel Albiac. Concejal de Hacienda, Presupuesto y Urbanismo

Antonio Guiu. Contratación, Régimen interior, Ganadería y Medio Ambiente, y Patrimonio

David García. Juventud y Festejos

Agustín Moré. Cultura y Educación

Encarna Romero. Servicios Sociales, Cementerio, Participación Ciudadana, y Venta Ambulante

Somos Caspe

Cristian Poblador. 1er teniente de alcalde y concejal de Agricultura, Repoblación forestal y Recuperación de Riberas

Ramón Repollés. Concejal de Deportes

Susana Garrido. Concejal de Comercio Local y Turismo