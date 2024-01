PP, TE y PAR piden al Gobierno central que no elimine la tarifa plana a los autónomos de Teruel

La eliminación por parte del Gobierno central de la tarifa plana para los autónomos de Teruel, Cuenca y Soria que permitía pagar 80 euros durante tres años con independencia de los ingresos anuales ha generado reacciones en los partidos de la oposición y las Cámaras de Comercio. El Partido Popular ha asegurado que esta medida a quien más va a perjudicar es a los trabajadores por cuenta propia de los pueblos pequeños, donde casi el 50% de los afiliados a la Seguridad Social son autónomos. Teruel Existe ha denunciado la desidia de los parlamentarios turolenses en la defensa de las ayudas al funcionamiento de empresas y el PAR ha reclamado que se mantenga y se amplíe a todo el sector la tarifa plana para los autónomos de Teruel.

Las Cámaras de Comercio de Soria, Cuenca y Teruel por su parte, instan al Gobierno a que se aplique de nuevo, y con carácter retroactivo, la tarifa plana para los autónomos incluida en las ayudas al funcionamiento para estas tres provincias dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y que no esté limitada en el tiempo. Según han podido constatar las Cámaras a través de las quejas de varios emprendedores, estas ayudas han dejado de aplicarse desde el 1 de enero de 2024. Esta reducción de la cuota de la Seguridad Social de 80 euros al mes extensiva a tres años, aunque insuficiente, es más beneficiosa que el modelo general, que solo contempla un año prorrogable a un segundo si se cumplen determinadas condiciones económicas.

Para las tres Instituciones Camerales «está fuera de toda lógica que se apruebe una medida fundamental para corregir la desventaja de base con la que parten estos territorios y también sus empresas y solo esté en vigor un año, a expensas de que los nuevos Presupuestos Generales del Estado le reserven un capítulo». Desde las tres Cámaras se insta al Gobierno a habilitar cuanto antes una solución jurídica, presupuestaria y operativa que no solo permita que los nuevos autónomos de Soria, Cuenca y Teruel puedan acogerse a una reducción de su cuota de la Seguridad Social con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, sino que se amplíen a la totalidad de autónomos y que, además, las ayudas al funcionamiento tanto para empresas como para autónomos radicados en las tres provincias se amplíen hasta los máximos contemplados por Europa.

«Es necesario intensificar y ampliar estas ayudas para lograr el objetivo de paliar una situación de desventaja competitiva por la despoblación y generar un atractivo económico que permita la llegada de nuevas empresas y autónomos a las tres provincias. De lo contario, no habrá servido de nada el reconocimiento de la especial coyuntura que viven Soria, Cuenca y Teruel tanto por parte de la Comisión Europea como del Gobierno de España, cumpliendo las directrices europeas sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027 para zonas escasamente pobladas», aseguran.

El Partido Popular pide que vuelva la medida

La senadora del Partido Popular y alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha criticado junto con el presidente de los populares turolenses, Joaquín Juste, en una rueda de prensa en la que ha recordado que hace poco tiempo ambos reclamaban que el Gobierno pusiera las Ayudas al Funcionamiento al máximo posible y que se incluyera a los autónomos hasta que la población de la provincia alcanzase los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y «nuestra sorpresa ha llegado cuando la tarifa plana a los autónomos ha desaparecido». «La explicación que han dado desde el Ministerio es que estaban vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado», ha añadido.

«Son los autónomos los que han mantenido la provincia, los que han estado aportando y trabajando en la provincia de Teruel y cuando reclamamos que las Ayudas al Funcionamiento lleguen a los autónomos Pedro Sánchez suprime esta medida. No me vale la excusa de que no hay Presupuestos Generales del Estado porque cuando se quiere se legisla por Decreto y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más Decretos ha firmado al frente de la Moncloa», sentenciaba Buj.

Por último la alcaldesa y senadora ha señalado que esta pérdida de la tarifa plana de autónomos se debe a que «el Gobierno solo está pensando en la amnistía que se vota mañana en el Congreso de los Diputados. Solo está pensando en mantener su Gobierno, solo está pensando en las negociaciones con los separatistas para que lo mantengan en el poder y se olvida de legislar para los ciudadanos y para los problemas de los ciudadanos».

Por su parte, el presidente provincial del PP, Joaquín Juste, ha recordado que esta medida a quien más va a perjudicar es a los pequeños pueblos. De los 55.444 afiliados a la Seguridad Social en la provincia, 12.734 son autónomos. En los municipios de más de mil habitantes hay 41.933 afiliados, 7.031 de ellos autónomos, mientras que en los municipios de menos de mil habitantes esa cifra se sitúa en los 6.951 autónomos frente a los 7.808 asalariados, alcanzando un total de 14.759 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, casi la mitad de los afiliados a la Seguridad Social de los pueblos de menos de mil habitantes en la provincia de Teruel son autónomos.

«Dejar de dar estas ayudas va sobre todo contra los municipios más despoblados, porque es donde no tenemos empresas, ni grandes ni pequeñas, tenemos autónomos, emprendedores que deciden montar su negocio y que deciden llevar a cabo esa actividad económica de la que puedan vivir», apuntaba Juste.

El líder provincial popular observa además «una deriva en el PSOE que me preocupa muchísimo», tras esta medida, la supresión de la secretaría de Reto Demográfico dentro de su Ejecutiva Federal que significa «que ya no están pensando en la despoblación o que haya que poner en marcha políticas para generar economía y buscar alternativas en estos territorios que están despoblados».

Por último ambos dirigentes populares han recordado que las instituciones que presiden debatirán próximamente iniciativas al respecto de estas Ayudas al Funcionamiento para volver a pedir al Gobierno de España que las implemente en su totalidad, hasta el 20%, y que incluyan a los autónomos.

Teruel Existe denuncia «la desidia del Gobierno central»

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la desidia de los parlamentarios turolenses en la defensa de las ayudas al funcionamiento de empresas en provincias despobladas que durante 2023 recibieron los autónomos en las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, y que ya no están en vigor. En rueda de prensa, Tomás Guitarte coordinador general de Teruel Existe y portavoz del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón; Beatriz Martín, diputada provincial y vicepresidenta primera de Diputación Provincial de Teruel; y Enrique Marín, concejal y portavoz del Ayuntamiento de Teruel; han recordado que en el mes de diciembre advirtieron de esta posibilidad.

Guitarte ha querido trasladar «la queja rotunda hacia nuestros diputados porque no cumplen la misión para la que se les envió allí; no podemos consentir bajo ningún concepto que las ayudas que ha costado tanto conseguir ahora se pierdan». Ha reclamado a los senadores y diputados turolenses y aragoneses, especialmente los que están en los grupos que forman el Gobierno de la provincia de Teruel, que hagan su trabajo, y ha pedido explicaciones: «qué gestiones han hecho Herminio Sancho o Jorge Pueyo, que digan qué trabajo han hecho, con quiénes han hablado. Son representantes para trabajar por la provincia, esta legislatura no es para estar dormidos, hay que exigir que se cumplan los compromisos”. «No creo que nadie dude ya de que las ayudas al funcionamiento son consecuencia, no en exclusiva, pero sí derivado de la presencia de Teruel Existe en Madrid», ha incidido Guitarte.

Teruel Existe urge a crear una Ley que regule estas ayudas, y que no dependan de la aprobación de cada presupuesto, cada año. Exigen que las ayudas se apliquen en sus cotas máximas en relación a los costes laborales, que se apliquen por igual tanto a los trabajadores nuevos como para los que ya existen, que los criterios de población no supongan un perjuicio para algunas empresas y que los autónomos se tratan de manera equivalente al que reciben las empresas por los trabajadores que tienen contratados, igualando los dos ámbitos.

Para el partido «es evidente que el Estado sólo adoptó esta medida arrastrado por nosotros, y ahora se han desvinculado de esta obligación. Es un hecho histórico por su excepcionalidad, porque por primera vez se aplica la excepción permitida por la UE. Por eso es tan necesario que un grupo político como Teruel Existe tenga presencia en las Cortes”.

Partido Aragonés reclama mejoras para todo el sector

A su vez, el Partido Aragonés reclama que se mantenga la tarifa plana para los nuevos autónomos de Teruel, Cuenca y Soria y que, además, se amplíe a todo el sector ya que “es una medida que favorece el desarrollo del territorio, la puesta en marcha de nuevos negocios y, por lo tanto, el asentamiento de población”.

Así se ha manifestado el secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ante las noticias sobre la eliminación de esta medida. «El peso de los trabajadores autónomos en la economía de la provincia de Teruel es muy importante; son muchos los pequeños emprendedores que han apostado por montar un negocio en la zona rural, por asentarse en nuestros pueblos con sus familias y contribuir así a la lucha contra la despoblación», ha asegurado Izquierdo.

Asimismo, Izquierdo ha defendido que esta medida, además de mantenerse, «debería extenderse a la totalidad de los autónomos de la provincia y no solo a los nuevos autónomos, ya que es un sector que debe afrontar grandes sobrecostes por el hecho de trabajar en una zona rural con escasa densidad de población y con menos infraestructuras y servicios».

Por otra parte, ha recordado que en el pacto de investidura PAR-PP ya se incluyó la «gestión para que se amplíe, extienda y aplique, en todo su potencial asumido por Unión Europea, las medidas y ayudas de reducción fiscal y de cotizaciones laborales para las actividades económicas, empresas, establecimientos, profesionales… en zonas despobladas, concretando la bonificación del 20% de los costes laborales para

empresas y autónomos en Teruel, así como en los municipios de Huesca y Zaragoza con baja densidad de población, según los requisitos exigidos por Europa.»