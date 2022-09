Preocupación en Andorra por la baja del alcalde y otras 2 dimisiones

La villa minera padece una situación de preocupante desgobierno en el que probablemente sea el momento más crucial de su futuro económico y social, cuando está pendiente de decisiones políticas vinculadas a la transición energética para las que son necesarias una gestión eficaz, rápida y sólida. Que el alcalde de Andorra, Antonio Amador (PSOE), no se encontraba bien desde hacía meses y esto estaba derivando en problemas de gestión graves era un secreto a voces, pero lo que nadie esperaba era el anuncio que realizó frente a todos sus vecinos el sábado en el pregón de las fiestas patronales. Se apartará temporalmente de la alcaldía para «recuperarse», aunque no informó acerca de quién, cómo y de qué manera se gestionará el ayuntamiento durante su ausencia. A su inesperado anuncio se unió este lunes también la dimisión de dos concejalas socialistas que formaban parte del equipo de gobierno municipal integrado por el PSOE y el PAR, Margarita Santos Blasco y Mercedes Baselga Lej. La crisis institucional que atraviesa el Ayuntamiento de Andorra será abordada este martes por el PSOE de Teruel en una ejecutiva extraordinaria que fue convocada ayer de manera urgente.

El alcalde andorrano anunció su retirada temporal (que no dimisión) al borde de las lágrimas, durante su discurso en el acto de presentación de reinas ante centenares de vecinos. «Es importante para mí hablar de una cuestión muy personal, os aseguro que es muy difícil y me ha costado atreverme a dar el paso, pero me encuentro en una situación en la que necesito, durante las próximas semanas, volver a ser yo mismo», reconoció muy emocionado ante el público. «No sé si ha sido por no saber canalizar la presión o por haberme sentido sobrepasado en algunos momentos complejos, pero desde luego no lo he gestionado de la forma correcta, y sin estar en absoluto orgulloso de ello, sí puedo decir que estoy muy orgulloso de lo que voy a hacer», explicó con una voz entrecortada que interrumpieron los aplausos de los andorranos presentes. No hizo referencia alguna a su cargo como diputado de Presidencia en la DPT ni desde la diputación supieron ayer confirmar nada al respecto y no ha podido ser localizado apenas por nadie desde el sábado por la noche.

«Durante algunas semanas, seguro que con el apoyo y la comprensión de la Corporación Municipal y garantizando el funcionamiento del Ayuntamiento, estaré centrado en mi recuperación y en volver cuando haya superado la primera parte de esta oportunidad que se me ha presentado y que quiero, necesito, y estoy convencido de aprovechar», anunció Amador. También encima del escenario el alcalde quiso agradecer el apoyo brindado por su familia. «Son el mejor apoyo con el que cuento. He de decir que ha habido momentos muy difíciles, pero lo han sido más para ellos: para mi madre, pero sobre todo para las dos mujeres de mi vida, que son las que viven conmigo. A ellas les digo que sin vuestro ánimo y sin vuestro apoyo y sin vuestra confianza no estaría aquí», declaró.

La noticia supuso toda una sorpresa incluso para algunos miembros del propio equipo de Gobierno, quienes no tenían constancia de que el anuncio iba a hacerse público durante la velada festiva. De hecho, Amador no confirmó su asistencia al acto del sábado hasta pasadas las dos de la tarde. A pesar de ello todos los ediles consultados este domingo han mostrado su apoyo al alcalde: «Siempre nos ha tenido y nos seguirá teniendo a su lado», dijeron.

El secretario de organización del PSOE Teruel, Javier Baigorri, no quiso aclarar si desde el partido eran conocedores o no de la situación. No obstante, según ha podido saber La COMARCA, máximos responsables del PSOE Aragón –entre ellos Mayte Pérez y Javier Lambán- habrían mantenido reuniones a lo largo de las últimas semanas con el alcalde y su equipo para abordar esta situación tanto en Andorra como en Zaragoza. Desde el PSOE turolense solo se mantiene el mensaje de que reiteran oficialmente el apoyo a Amador, añadiendo que respetan la decisión tomada.

En su discurso, el alcalde aclaró que va a garantizarse el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, aunque no especificó de qué manera ni durante cuánto tiempo.

Por el momento se desconoce quién ejercerá sus funciones durante estas próximas semanas, aunque todo hace prever que sea el teniente de alcalde, Juan Ciércoles, quien las asuma. Tampoco aclaró cuántas semanas durará su ausencia. Será la Corporación Municipal de Andorra la que tenga que enfrentarse ahora a las reestructuraciones oportunas, siguiendo el protocolo establecido ante la ausencia del alcalde por motivos de salud o por otros asuntos de índole personal.

Mermado equipo socialista

Sin embargo, el equipo de gobierno socialista, con cinco ediles, ha visto considerablemente reducidas sus filas. Si los siguientes de la lista renuncian, se disolvería el gobierno. Cuatro personas han abandonado sus cargos desde 2021. Ayer dos concejalas dimitieron sumándose a los otros dos que abandonaron el puesto el año pasado: Margarita Santos, concejala de Educación, Cultura y Turismo; y Mercedes Baselga, concejal de Acción Social. La realidad es que los problemas a los que aludió el alcalde durante el acto del pregón y que le han sobrepasado de forma palpable han provocado tensiones en el Ayuntamiento de Andorra desde hace meses. De hecho, varios de ellos habrían amenazado con dimitir si el alcalde no daba un paso atrás para retirarse y resolver sus problemas. En 2021 se fue Trinidad Hernández, edil de Acción Social, Sanidad e Igualdad, siendo sustituida por Mercedes Baselga (dimitida ayer). Anteriormente, la mano derecha de Amador, el teniente de alcalde Sebastián Ruiz, dejó su cargo y fue sustituido por Alejo Galve.

El anuncio, en la recta final de la legislatura, compromete la estabilidad del Ayuntamiento en un momento crucial, en el que Andorra debe afrontar sus principales retos de futuro, entre los que se encuentra la próxima firma del Convenio de Transición Justa. Está previsto igualmente que en septiembre se adjudique el concurso del Nudo Mudéjar, lo que se suma a la necesaria gestión de grandes proyectos, como los referidos a las energías renovables.

Nadie sabe nada

El equipo de gobierno de Andorra está formado por cinco ediles del PSOE y dos del PAR. Este lunes en el ayuntamiento nadie sabía nada. El teniente de alcalde, Juan Ciércoles (PAR), ha tenido el poder para sustituir al primer edil durante quince días en las vacaciones de Amador, en las que ya dijo que se sentía «desbordado». Sin embargo, ayer ese poder ya no estaba en sus manos ni en las de nadie. No había ninguna citación al equipo de gobierno para reconducir la situación, ni se esperaba reacción alguna. Según la mayoría, la cercanía de las fiestas patronales, que comienzan el miércoles, hace que todos los esfuerzos se centren ahí sin que se aborde ninguna decisión de forma urgente antes. «Estamos centrados en sacar adelante lo más inmediato, las fiestas, y a la espera de acordar con nuestros partidos cómo gestionar esta compleja situación. Yo estaré para lo que me necesiten, en todo, como siempre he estado», afirmó Juan Ciércoles.

Su compañera y concejal de Comercio (también diputada en las Cortes), Esther Peirat, dijo sentirse «preocupada». «Estamos todos por la labor de sacar esto adelante, es para lo que te presentas cuando entras en política por tu pueblo. Haré lo que haga falta», dijo la edil.

La oposición, por su parte, compartió la misma preocupación al tampoco saber «cuál será ahora el siguiente paso». Silvia Quílez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Andorra, aseguró que, en su día, durante el mes de julio, Amador sí comunicó que se ausentaría durante esos quince días al encontrarse en una situación «que le estaba sobrepasando y de gran estrés». Ahora, la noticia de su ausencia «para recuperarse», en cambio, llegó este sábado por completa sorpresa para los populares, tal y como le ocurrió al resto de la corporación municipal.

«No sabemos quién será el encargado de ocupar ahora el cargo, ni qué formación final habrá, ni tampoco cuánto tiempo durará esta ausencia. Estamos esperando a que nos convoquen para abordar la situación, aunque no descartamos que esto deba retrasarse hasta la próxima semana con motivo del inicio de las fiestas este miércoles», explicó.

Pese a ello, Quílez no dudó en mostrar su apoyo en nombre del partido ante «una decisión personal que debemos respetar». La concejal aseguró que el PP nunca ha basado sus políticas actuando como «una oposición destructiva» y que esta situación tampoco sería el motivo por el cual iniciarla. «Nos encontramos en un momento muy delicado, con contratos de gran importancia como pueden ser el de la gestión del agua municipal o el Nudo Mudéjar sobre la mesa. Al fin y al cabo todos nosotros somos de Andorra, y todos queremos tener la mejor gestión municipal», aseguró.

Por su parte, Antonio Donoso aseguró no saber nada sobre la situación y estar a la espera de que se les informe acerca de qué va a suceder. Tampoco quiso responder sobre si este problema viene de lejos. Este periódico intentó contactar con Margarita Santos, Mercedes Baselga, Raúl Romero, Juan Ciércoles, Andrés González y Joaquín Bielsa durante toda la tarde de este lunes, aunque no obtuvo respuesta.

Ejecutiva del PSOE

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, atendió este lunes a los medios de comunicación durante la Ejecutiva Regional del PSOE, donde fue preguntado sobre la situación del Ayuntamiento de Andorra. «Desde la Comisión trabajaremos por la estabilidad del Ayuntamiento de Andorra», sentenció.

El presidente del gobierno, Javier Lambán, también aseguró que «la Comitiva se encargará de tomar las las decisiones necesarias para asegurar el buen funcionamiento del consistorio de la villa minera».

Las dificultades del PSOE de Andorra

Esta agrupación local ha padecido serias dificultades desde hace años. Las más recientes se remontan a 2019, cuando se hizo patente la fractura de la agrupación local. Se tuvo que crear una gestora tras la victoria por un voto de Antonio Amador en las primarias para la candidatura a la alcaldía frente al entonces secretario general, Antonio Donoso. El 60% de los miembros de la ejecutiva local dimitieron, forzando la disolución de la agrupación y la salida de Donoso como secretario general. La agrupación perdió a parte de la militancia, y Donoso creó el partido Elijo Andorra, que entró a formar parte de la oposición con él como concejal en la oposición. Que el PSOE recuperase la alcaldía de Andorra días después en las elecciones tras cinco legislaturas de gobierno de IU acalló algunas críticas, que hoy vuelven a recordarse. Las relaciones con IU fueron muy tensas y controvertidas, especialmente tras el pacto con el PP para aislar al PSOE. La historia de crisis es mucho más larga, remontándose a 2016 con la dimisión en bloque de 20 militantes liderados por por la entonces secretaria general, Yolanda Casaus, quien fue diputada nacional, dejó ahí su carrera política. Alegaron sentirse al margen de las decisiones de la dirección regional y provincial del partido. Cabe recordar que los socialistas gobernaron la localidad durante veinte años con Isidro Guía, desde 1979 hasta 1999 salgo un periodo de tres años con CDS (1991-1993).