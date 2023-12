Presentan 6 recursos de alzada contra los proyectos eólicos del Matarraña

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y los Ayuntamientos de Valjunquera y Valdeltormo presentaron hace varios dias ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico seis recursos de alzada contra los proyectos de parques eólicos que Forestalia quiere desarrollar en las comarcas del Matarraña, Bajo Aragón-Caspe y la localidad bajoaragonesa de Valdealgorfa.

La citada plataforma explica que «asume» además los recursos de la Asociación Gent del Matarranya, la Asociación de Empresarios del Matarranya y las plataformas Valjunquera por los Paisajes y Valdeltormo por los Paisajes. La presentación de los seis recursos de alzada se refiere a los proyectos de centrales eólicas Cerbero, Menecio, Oalas, Perses, Odiseo y Selene, de 49,5 megavatios cada uno, y que afectarían los términos municipales de Valjunquera, Valdeltormo, Mazaleón, Maella y la ya citada Valdealgorfa, además de su infraestructura de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Teruel, Tarragona y Barcelona.

Desde la Plataforma explican que la presentación de los recursos de alzada supone «la oportunidad de dar respuesta», por un lado, a la Declaración favorable de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio de Transición Ecológica sobre los siete proyectos, y por el otro, a la Autorización administrativa previa que otorgó la Dirección General de Política Energética y Minas el pasado 12 de octubre de 2023.

Además, se trata, tal y como explican desde la Plataforma del último paso en la vía administrativa, siendo imprescindible la interposición de este recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, que dispondrá de 3 meses para pronunciarse, para poder acudir a una posterior vía judicial. «Nos sentimos cansados y solos. Llevamos dos años explicando que no queremos estos proyectos en nuestros términos municipales. Vamos a continuar luchando porque en nuestros municipios se respete nuestra decisión», manifiesta Susana Traver, alcaldesa de Valjunquera. La primer edil aludió a la institución comarcal y subrayó que en este caso han sido los dos ayuntamientos afectados los que han presentado el recurso de alzada «sin que haya estado la comarca del Matarraña».

Por su parte, desde la asociación Gent del Matarranya, confían en que el Ministerio sea sensible ante este recurso. Reconocen, sin embargo, que es la «última oportunidad» antes de ir a la vía judicial. «Es un derecho que ejercemos con el objetivo de explicar al Ministerio todos los aspectos que no han tenido en cuenta en la Declaración de Impacto Ambiental que emitieron o que incluso han infravalorado», explica Pérez. El portavoz de Gent del Matarranya no ocultó su sorpresa y malestar por la reciente decisión del nuevo ejecutivo autonómico de externalizar a Sarga la evaluación de hasta 200 proyectos eólicos en todo Aragón.

«Cambian los gobiernos pero se mantiene la misma tendencia al desastre», añade Pérez. Asimismo, desde la asociación recordaron el «estrés» al que, a su juicio, se «está sometiendo» a los ayuntamientos afectados y recordaron que, aun en caso de no salir adelante estos proyectos, los consistorios y las plataformas han llevado a cabo un notable esfuerzo económico.

«Cohesión y unidad»

Para la elaboración de los citados recursos se ha seguido contado con la participación del equipo técnico-jurídico del despacho López Lax Abogados, el cual también se ha encargado de la elaboración de las alegaciones y recursos de los proyectos en el Maestrazgo. Con esta estrategia, fundamentada en la contratación de un único despacho jurídico, se pretende trasladar una imagen inquebrantable de unidad, cohesión y colaboración en defensa de los paisajes del Matarraña, así como de los modos de vida de sus vecinos, su economía, sus entornos y sus hábitats naturales.

Los aspectos sobre los que inciden estos seis recursos se centran en los distintos fraudes legales cometidos durante la tramitación, con modificaciones sustanciales de los proyectos que no han sido sometidas a información pública y que presentan graves vicios procedimentales.

Además, la complejidad del entramado y vinculaciones de los distintos proyectos debería haber requerido la elaboración de un plan especial y una evaluación ambiental estratégica, capaz de analizar la capacidad del territorio para asumir su desarrollo, su necesidad y oportunidad, así como las graves afecciones ambientales, sociales, económicas, paisajísticas, y a la flora y fauna que según el INAGA será crítica, precisamente por la concurrencia de tantos proyectos y líneas.

Otros argumentos, explican las entidades que presentan estos recursos de alzada, se fundamentan en factores tales como la «pésima calidad del Estudio de impacto ambiental» presentado por la empresa, en las manifiestas incompatibilidades urbanísticas y del uso del suelo, y en unas afecciones irreparables sobre la Red Natura 2000 y en concreto sobre las águilas perdiceras y los buitres leonados -entre otros-, así como en los irrecuperables impactos sobre el patrimonio histórico y arqueológico.

Ante la magnitud de los «fraudes y vicios», explican desde la Plataforma, que se han ido produciendo durante la tramitación de estos proyectos, la Plataforma no sólo afianza los argumentos esgrimidos en las alegaciones ya presentadas en su día, sino que incrementa de manera considerable la carga de sus fundamentos jurídicos de cara a un posible acceso a la vía judicial.

Denuncian que la «única aportación» de Forestalia a los territorios del Matarraña, por el momento, se ha limitado a su persistencia en su afán de hacer progresar sus proyectos, pese a los posicionamientos contrarios de los ayuntamientos -que han tenido que invertir grandes esfuerzos y cantidades económicas-, el consejo comarcal del Matarraña, las entidades sociales y plataformas, y los vecinos, que «han participado en decenas de actos públicos de protesta y han colaborado económicamente«.

Desde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, los Ayuntamientos de Valjunquera y Valdeltormo, la Asociación Gent del Matarranya, la Asociación de Empresarios del Matarranya, y las plataformas Valjunquera por los Paisajes y Valdeltormo por los Paisajes, «se espera» que el Ministerio de Transición Ecológica elabore un dictamen favorable al contenido de los recursos de alzada, lo que «suponga el fin del camino para los proyectos de masificación eólica de Forestalia».

Cabe recordar que uno de los proyectos presentados, Cretón, que hubiese discurrido por las localidades de Fórnoles, Belmonte de San José, La Codoñera, Torrecilla de Alcañiz, La Portellada y también por Valjunquera y Valdealgorfa no pasó el la citada Declaración de impacto ambiental. Asimismo, se desconoce en qué estado se encuentran los proyectos que presentó la empresa Capital Energy.