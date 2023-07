Seis proyectos eólicos de Forestalia en el Matarraña y Bajo Aragón obtienen un informe favorable

El Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España ha emitido un informe de declaración de Impacto Ambiental -DIA- favorable para 6 de los 7 proyectos de centrales eólicas en las comarcas del Matarraña, Bajo Aragón y el municipio de Maella, en el Bajo Aragón-Caspe, que presentó la empresa Forestalia. Se trata de los parques Cerbero, Menecio, Oalas, Perses, Odiseo y Selene, de 49,5 megavatios cada uno y que discurrirían desde el Norte de la población de Valjunquera, pasando por los términos municipales de Valdeltormo, Valdealgorfa, Mazaleón y Maella. En los citados seis proyectos la DIA recoge algunas de las alegaciones presentadas y emite informes negativos para algunos de los aerogeneradores, aunque respalda la instalación de 46 aerogeneradores. Tan solo descarta la instalación de 6 molinos y propone desplazar uno de los tres que se instalarían en las proximidades de Valjunquera.

El proyecto que no ha obtenido la DIA favorable es el parque Cretón, que discurriría por los municipios de Fórnoles, Torrecilla de Alcañiz, Belmonte de San José, La Codoñera, Torrecilla de Alcañiz, Fórnoles, Valdealgorfa y la ya citada Valjunquera por su extremo más occidental. La resolución del Ministerio se pronuncia tanto por las siete centrales eólicas proyectadas como por su infraestructura de evacuación, «en las provincias de Zaragoza, Teruel, Tarragona y Barcelona», promovido por Forestalia, SL (Energía Inagotable de Cerbero y 6 más), como promotor, y respecto de la que la Dirección General de Políticas Energéticas y Minas, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), ostenta la condición de órgano sustantivo.

La resolución apareció en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de junio. El documento contiene 53 páginas. Los ayuntamientos afectados no han tenido constancia de este documento hasta días después de esta aparición en el BOE. Tampoco las plataformas y entidades del territorio. El informe favorable de la DIA constituye el primer paso administrativo para continuar con los trámites de construcción de estos proyectos.

Las reacciones han comenzado ya a producirse. Desde la Plataforma en Defensa del Paisaje de Teruel han calificado la DIA como de «una chapuza». Han apuntado a que muchas de las alegaciones directamente se han ignorado. En otras como las del águila perdicera subrayan que el informe alude a que habrá que llevar a cabo «seguimiento durante un año», algo que les parece irrisorio. «La propia empresa Athmos que es la que se supone que lleva a cabo análisis de las variables medioambientales es de Forestalia. Es una tomadura de pelo más. Ahora esperaremos al recurso de mano alzada porque esto no significa ni mucho menos que el parque siga adelante», ha explicado Javier Oquendo, portavoz de la plataforma.

Asimismo, desde la Plataforma han recordado que «no existen» noticias de los parques de Capital Energy. No descartan que la citada empresa haya retirado dichos proyectos. «No descartamos ya que esta empresa los haya retirado porque se presentaron meses antes y continuamos sin tener noticias. Pero aún así si lo ha hecho nos parecería también muy grave que no se avise a los ayuntamientos afectados de ese movimiento. Todo esto dice mucho de cómo se está actuando en ese sentido», añade Oquendo.

Teruel Existe denunciará al Ministerio «por delito ambiental»

El Grupo de energía y medioambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe ha comunicado que están preparando una denuncia por delito ambiental en base a la presencia en la zona de cuatro especies de avifauna en peligro de extinción, como son el águila azor perdicera, el milano real, el sisón y la alondra ricotí o de Dupont. Entre otras cosas, alegan que existen ocho aerogeneradores cuyo fuste se sitúa a menos de 200 m del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del águila azor perdicera (en uno de los casos a tan solo 21 m.). Por otra parte, indican que las líneas de evacuación ocupan Zonas de Especial protección para las Aves (ZEPAs) dentro de la Red Natura 2000 y los aerogeneradores se sitúan a tan solo un kilómetro de estas zonas de especial protección por su avifauna.

Desde Teruel Existe aseguran que en la tramitación del proyecto no han existido estudios de impacto acumulativo y sinérgico, «y ni siquiera se ha tenido en cuenta el impacto conjunto con los parques eólicos de Capital Energy con los que coinciden en algunas posiciones». Por otra parte, atendiendo a lo que recoge el Boletín oficial, el promotor habría tenido que repetir prácticamente todo el Estudio de impacto ambiental, pues según se dice «el 18 de octubre de 2022, se realiza trámite de audiencia previa a la inadmisión del expediente al promotor por no reunir el estudio de impacto ambiental calidad suficiente«. Sin embargo, denuncian que este nuevo Estudio de impacto ambiental así como todas las modificaciones que se plantean sobre las líneas de evacuación «nunca han sido expuestas a información pública y no se han dado a conocer al público ni a los ayuntamientos afectados».