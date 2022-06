El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ha asegurado este miércoles que “ya es hora” de aplicar las ayudas al funcionamiento de las empresas en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel después de que un día antes la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no concretara cuándo se van a aplicar en respuesta a una pregunta en el Senado de Teruel Existe. “Yo me debo a mi provincia y lo digo claro y conciso”, ha dicho Rando ante preguntas de los medios de comunicación asegurando que se trata “únicamente de seguir la normativa de la Unión Europea”. El presidente ha apuntado que no debe haber “dudas ninguna” a la hora de aplicar “lo que ya Europa dijo sí y el Gobierno de España dio un sí rotundo ante el presidente Lambán y los presidentes de Castilla y León y Castilla La Mancha”.

“Hay que ser más claro en las respuestas que se dan y desde la Diputación de Teruel demandamos al Gobierno de España aterrizar, poner en marcha las ayudas y explicar al resto de los territorios cuál es la situación real en cuanto a la despoblación”, ha dicho Manuel Rando antes de señalar que quiere “ver voluntad, como ha existido antes”.

Rando ha insistido en que las provincias de Teruel, Cuenca y Soria cumplen con los requisitos que marca la Unión Europea para la concesión de ayudas al funcionamiento de hasta el 20% de las empresas, “y por tanto yo creo que, además de unas políticas generales que debe haberlas para todo el territorio español, hay tres provincias que estamos esperando que a la mayor brevedad posible la aplicación de las medidas especiales que nos corresponden”.

El presidente ha recordado a especial situación en la que se encuentran en cuanto a despoblación las provincias de Cuenca, Soria y Teruel apuntando los datos presentados por la Red SSPA que señalan que mientras que en el conjunto de España tienen un problema demográfico grave un 21,9% de los municipios, en las tres provincias ese número supera el 58%. “Superamos a la media en más de un 200% y por eso tenemos ante la Unión Europea una calificación igual a la de otros territorios del norte del continente que ya se acogen a medidas similares”, ha dicho.

El presidente ha dicho sentirse “muy orgulloso” de los pasos que está dando la Diputación de Teruel para hacer frente a la despoblación “en la atención a nuestros municipios” y ha reconocido las acciones que en este sentido están aplicando también el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. “Se está invirtiendo dinero frente a la despoblación y ahora hay que sumar las ayudas a las empresas hasta el 20% en nuestro territorio”.