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28 MAY 2026|

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Primer episodio de altas temperaturas con máximas: Los termómetros superarán este viernes los 38º en Híjar y Caspe

Aragón registrará una notable subida en los termómetros de forma generalizada. Se recomienda a la población mantenerse hidratada de forma constante

Mapa con las previsiones de temperatura este viernes 29 de mayo de 2026 / L.C.
Mapa con las previsiones de temperatura este viernes 29 de mayo de 2026 / L.C.

La COMARCA28 05 2026

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Este viernes se espera el primer pico de calor del año en Aragón, con temperaturas que superarán los 38 grados en varias zonas de la comunidad. En el Bajo Aragón Histórico, los registros más altos se prevén en Caspe e Híjar, anticipando una jornada de calor intenso para la comarca.

Este episodio cálido ha ido incrementándos een los últimos días y se sitúa entre los más tempranos de la temporada. Según Javier de Luna, meteorólogo, estas olas de calor se están adelantando respecto a años anteriores, como ocurrió en mayo de 2025, cuando se registraron récords históricos para este mes en Aragón.

"Es un episodio cálido que empezó hace varios días, y este viernes será el peor día. Las temperaturas superarán los 35º y 36º y no descartamos incluso alcanzar los 37º en general", ha concretado.

Para minimizar los riesgos asociados a las altas temperaturas previstas para mañana, se recomienda hidratarse de forma constante, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, reducir la actividad física intensa, usar ropa ligera, y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible.

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